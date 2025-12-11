Il film C’era una volta a Los Angeles (titolo originale: Once Upon a Time in Venice) è disponibile per la visione su Sky Cinema Action. Mark Cullen ne cura la direzione, realizzando una vivace commedia d’azione del 2017 che mescola con successo ironia e sequenze di inseguimenti mozzafiato. Il protagonista è l’iconico Bruce Willis, che interpreta un investigatore privato. Questi si lancia in una folle missione sulle tracce di un boss della droga con l’unico scopo di ritrovare il suo amato cane, rapito per vendetta. Il film promette risate e adrenalina.

Regia, produzione e protagonisti del film C’era una volta a Los Angeles

La direzione del film è affidata a Mark Cullen, il quale ha anche co-firmato la sceneggiatura insieme a Robb Cullen. Questa collaborazione fraterna ha garantito un tono comico e un ritmo costante alla pellicola.

La produzione è di origine statunitense, con la distribuzione curata da RLJE Films.

I protagonisti principali che guidano l’azione comica sono: Bruce Willis (Steve Ford), Jason Momoa (Spyder), John Goodman (Dave), Famke Janssen (Kate) e Thomas Middleditch (John).

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte interamente negli Stati Uniti, focalizzandosi in particolare nelle aree di Los Angeles e sulla celebre spiaggia di Venice Beach. Le ambientazioni urbane e costiere, ricche di contrasti, ricreano il clima ironico, movimentato e leggermente surreale tipico della commedia d’azione, fungendo da sfondo perfetto per le peripezie del protagonista.

Trama del film C’era una volta a Los Angeles

Steve Ford (Bruce Willis) è un investigatore privato con base a Los Angeles, la cui vita è un susseguirsi caotico di casi improbabili e rapporti personali estremamente complicati. La sua tranquilla esistenza viene sconvolta quando il suo amato cane, a cui è morbosamente legato, viene rapito dal boss della droga locale, un criminale eccentrico chiamato Spyder (Jason Momoa). Di conseguenza, per riavere indietro il suo amico a quattro zampe, Steve si ritrova costretto a scendere a patti con il criminale.

Intanto, questa missione lo trascina in una serie ininterrotta di avventure pazzesche e pericolose. Nonostante ciò, tra inseguimenti ad alta velocità, sparatorie inaspettate e gag comiche tipiche della commedia, l’uomo si ritrova coinvolto in situazioni che mettono a dura prova la sua astuzia e il suo coraggio. Perciò, deve ricorrere a tutti i suoi stratagemmi per uscirne indenne. Poi, il suo legame con il cane si rivela la sua unica vera motivazione. Quindi, il film è un omaggio ironico e divertente al genere poliziesco. Eppure, il pericolo è sempre dietro l’angolo in una città come Los Angeles. Alla fine, il trionfo della giustizia sul crimine è assicurato. La trama è una folle corsa che celebra l’amore incondizionato per il proprio animale domestico.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo della commedia, Steve riesce, grazie a un misto di fortuna e ingegno, a recuperare il suo amato cane, ponendo fine all’incubo. Riesce anche a ristabilire un fragile e inatteso equilibrio con il boss Spyder. La conclusione del film celebra l’ironia intrinseca della vicenda e il valore inestimabile dell’amicizia, chiudendosi con un tono leggero e surreale, tipico delle migliori commedie d’azione.

Cast completo del film C’era una volta a Los Angeles

Il cast riunisce star di Hollywood molto note e attori di supporto che garantiscono un’ottima resa comica e d’azione. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: