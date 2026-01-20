Il palinsesto di Rai 4 si arricchisce con la messa in onda del film Till Death. Il regista S.K. Dale dirige questa pellicola del 2021, costruendo un thriller claustrofobico ad altissima tensione che tiene lo spettatore incollato allo schermo. La narrazione segue le vicende drammatiche di una donna che si ritrova improvvisamente intrappolata in un incubo a occhi aperti. Infatti, la protagonista deve affrontare una situazione estrema e apparentemente senza via d’uscita: si risveglia ammanettata al cadavere del marito e deve sopravvivere a un piano di vendetta che l’uomo ha orchestrato nei minimi dettagli prima di morire.

Regia, produzione e protagonisti del film Till Death

S.K. Dale firma la regia e impone un ritmo serrato e angosciante alla storia. La produzione è interamente statunitense e si avvale di un cast internazionale di ottimo livello. Megan Fox interpreta la protagonista Emma, offrendo una performance fisica intensa che segna il suo ritorno al genere horror-thriller. Accanto a lei, Eoin Macken, Callan Mulvey e Aml Ameen completano il gruppo degli attori principali. Inoltre, la loro interazione scenica contribuisce a creare un clima di sospetto e pericolo costante per tutta la durata del film.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese negli Stati Uniti. Nello specifico, il team di produzione ha selezionato location innevate e isolate per ricreare l’atmosfera glaciale della casa sul lago. Qui, Emma rimane intrappolata senza possibilità di fuga. Dunque, le ambientazioni giocano un ruolo fondamentale nella narrazione. Infatti, il bianco della neve e il vuoto circostante aumentano esponenzialmente la tensione e sottolineano il senso di isolamento totale che la protagonista vive durante la sua lotta per la sopravvivenza.

Trama del film Till Death

La storia inizia dopo una serata apparentemente romantica che Emma e il marito Mark trascorrono nella loro isolata casa sul lago per festeggiare l’anniversario. Tuttavia, il risveglio trasforma bruscamente il sogno in un orrore tangibile. Emma apre gli occhi e scopre con terrore di essere ammanettata al polso di Mark. Purtroppo, l’uomo giace morto accanto a lei, essendosi tolto la vita mentre lei dormiva. Ben presto, la donna comprende la terribile verità che si cela dietro questo gesto. Si tratta, infatti, dell’inizio di un macabro e contorto piano di vendetta che Mark ha architettato con lucida follia. Poiché voleva punirla per un precedente tradimento, egli ha predisposto ogni ostacolo per renderle la salvezza impossibile.

Di conseguenza, Emma si ritrova intrappolata, senza strumenti per liberarsi dalle manette d’acciaio e senza telefono. Inoltre, la situazione precipita ulteriormente quando scopre che due spietati assassini stanno arrivando sul posto. Il loro obiettivo consiste nel “finire il lavoro” e recuperare il contenuto di una cassaforte. Pertanto, in un ambiente ostile, privo di elettricità e immerso nel gelo invernale, la protagonista deve trovare un modo per restare viva. Ciononostante, l’impresa appare disperata, dato che Emma deve trascinare con sé il peso inerte del corpo del marito in ogni spostamento, mentre affronta i sicari che la braccano stanza per stanza in un gioco mortale del gatto col topo.

Spoiler finale

Nelle sequenze finali, Emma dimostra una straordinaria resilienza e una volontà di ferro. Infatti, riesce a sfruttare l’ambiente circostante, la neve profonda e la struttura stessa della casa per difendersi dagli aggressori. Successivamente, dopo una serie di scontri fisici brutali e sanguinosi, affronta il sicario principale, Bobby Ray. Quest’ultimo possiede un legame inquietante con il suo passato traumatico. Infine, il film chiude la narrazione con un’immagine potente e liberatoria. Emma riesce finalmente a spezzare le catene, sia quelle fisiche che la legavano al cadavere del coniuge, sia quelle simboliche del suo matrimonio tossico, guadagnando così la sua libertà.

Cast completo del film Till Death

Il cast riunisce interpreti capaci di sostenere la tensione del thriller psicologico. Ecco l’elenco completo dei personaggi ufficiali: