Martedì 20 e mercoledì 21 gennaio si svolge la settima giornata di Champions League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si tratta del penultimo turno della fase a gironi.

Champions League settima giornata programmazione tv, gli incontri del martedì

Nella settima giornata di Champions League sono impegnati quattro club italiani, ovvero l’Inter, il Bologna, il Napoli e la Juventus. Di esse, due giocano il martedì ed altrettante scendono in campo il mercoledì.

Per quel che concerne il 20 gennaio, a partire dalle ore 21:00, allo Stadio San Siro, si svolge l’incontro fra l’Inter e l’Arsenal. Si tratta di un incontro molto importante per i padroni di casa, che occupano attualmente il sesto posto nella classifica e che, però, sono reduci da due sconfitte consecutive. Gli ospiti, invece, guidano la classifica e sono gli unici ad aver vinto tutte le sfide fino ad ora disputate. Il faccia a faccia è proposto su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K ed è raccontato da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Gli inviati a bordocampo, invece, sono Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Valentina Mariani.

Il Napoli affronta il Copenaghen

Martedì 20 gennaio, la settima giornata di Champions League ospita anche la partita del Napoli. Gli Azzurri guidati da Antonio Conte devono necessariamente vincere: al momento, infatti, occupano il 23esimo posto e rischiano di non qualificarsi neanche agli spareggi. I partenopei sfidano i danesi del Copenaghen, che sono nella medesima posizione di classifica. La partita è proposta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253 ed ha come voci quelle di Riccardo Gentile ed Aldo Serena. Gli inviati sono Massimo Ugolini e Gianluigi Bagnulo.

Champions League settima giornata programmazione tv, gli appuntamenti del mercoledì

La settima giornata procede, per le italiane, il mercoledì. Alle 21:00 scende in campo l’Atalanta, quinta classificata a quota 13 punti. I nerazzurri, davanti al proprio pubblico, cercano la vittoria ai danni degli spagnoli dell’Atletico Bilbao. Questi ultimi sono, attualmente, ventottesimi e virtualmente eliminati. Atalanta-Atletico Bilbao è in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, i commentatori sono Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.

Infine, l’ultima italiana impegnata nella settima giornata di Champions League è la Juventus di Luciano Spalletti, che di fronte al proprio pubblico sfida i portoghesi del Benfica. Il fischio di inizio è fissato per le 21:00 e gli interessati la possono seguire solamente su Amazon Prime Video, che schiera come telecronisti Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Come sempre, TV8 garantisce la messa in onda, in chiaro, di una delle migliori partite del mercoledì. La scelta, nella settima giornata, ricade su Olympique Marsiglia-Liverpool.