Chi è alla ricerca di un’esperienza visiva disturbante e fuori dagli schemi trova una proposta interessante su Prime Video con il film Good Boy. Uscito nel 2023, questo horror psicologico norvegese sfida le convenzioni del genere, esplorando le dinamiche di potere all’interno di una relazione apparentemente romantica.

La storia narra l’inquietante legame tra una giovane studentessa e un milionario affascinante, la cui vita nasconde un segreto grottesco: condivide la sua lussuosa abitazione con un individuo che agisce, mangia e vive come un cane. L’opera gioca costantemente con i confini tra normalità e follia, creando un senso di claustrofobia che accompagna lo spettatore fino ai titoli di coda.

Regia, produzione e protagonisti del film Good Boy

Dietro la macchina da presa troviamo il regista Viljar Bøe, che firma un lavoro minimalista ma di forte impatto emotivo. La produzione, interamente norvegese, punta tutto su una sceneggiatura tagliente e su un cast ristretto, capace di reggere la tensione per l’intera durata della pellicola. I ruoli principali vedono impegnati Katrine Lovise Øpstad Fredriksen, che offre una performance convincente nel ruolo della vittima inconsapevole, affiancata da Gard Løkke, perfetto nell’incarnare l’ambiguità del villain, e Nicolai Narvesen Lied, che affronta la difficile sfida fisica di interpretare l’uomo-cane.

Dove è stato girato?

La troupe ha effettuato le riprese in Norvegia, sfruttando i contrasti tipici del paesaggio scandinavo. Le location alternano interni di design moderni e freddi, simbolo della ricchezza asettica del protagonista, a spazi esterni isolati e silenziosi. Questa scelta geografica amplifica notevolmente la tensione psicologica, poiché la bellezza della natura circostante si contrappone all’orrore che si consuma tra le mura domestiche.

Trama del film Good Boy

La narrazione inizia quando Sigrid, una studentessa universitaria annoiata dalla routine, incontra su un’app di appuntamenti Christian. L’uomo appare come il partner ideale: è bello, gentile e, soprattutto, erede di un vasto patrimonio. Il primo appuntamento supera ogni aspettativa, spingendo la ragazza a passare la notte nella villa di lui. Tuttavia, il mattino seguente porta con sé una scoperta sconvolgente: Christian vive con Frank, un uomo adulto che indossa costantemente un costume da cane, abbaia e mangia dalla ciotola.

Inizialmente terrorizzata, Sigrid tenta di allontanarsi. Christian, tuttavia, usa il suo carisma manipolatorio per convincerla a restare, spiegando che Frank è un vecchio amico che sceglie volontariamente di vivere come un cane per sfuggire allo stress della vita umana. Cercando di mantenere una mente aperta e attratta dallo stile di vita agiato che Christian le offre, Sigrid accetta questa bizzarra convivenza. I tre decidono persino di trascorrere un weekend in una baita remota. Qui, però, la maschera di normalità inizia a sgretolarsi: Christian mostra un lato sempre più possessivo e aggressivo, mentre Frank lancia segnali di disperazione che contraddicono la teoria della “scelta volontaria”.

Spoiler finale

Nelle battute conclusive, la situazione precipita drasticamente. Sigrid scopre la terribile verità: Frank non è un amico eccentrico, ma una precedente vittima rapita e condizionata psicologicamente per anni. Christian non è un benefattore, bensì uno psicopatico che necessita di un animale domestico umano per soddisfare le proprie manie di controllo. La ragazza tenta una fuga disperata attraverso i boschi, ma Christian la cattura brutalmente. Il film si chiude con un’immagine raggelante: un salto temporale mostra una nuova ragazza che incontra Christian. Quando entra in casa, trova “il cane”: non è più Frank, ma Sigrid, ora costretta a indossare il costume e a comportarsi come un animale, intrappolata per sempre in quell’incubo.

Cast completo del film Good Boy

Gli attori, seppur pochi, riescono a creare una chimica morbosa essenziale per la riuscita del thriller.

Ecco i dettagli sui personaggi principali: