Mercoledì 21 gennaio, Canale 5 manda in onda la terza ed ultima puntata di A Testa Alta. La fiction con protagonista Sabrina Ferilli prende il via alle ore 21:35 circa, subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

A Testa Alta 21 gennaio, quale futuro per la serie

Con la puntata di oggi, dunque, giunge al termine la prima stagione di A Testa Alta. La serie ha ottenuto, su Canale 5, un successo decisamente molto importante. I due appuntamenti fino ad ora mandati in onda hanno tenuto compagnia a poco meno di 4 milioni di telespettatori, con una share media del 25,4%, con la seconda puntata che è cresciuta, seppur di uno 0,4%, rispetto al debutto.

La trama di A Testa Alta, che affronta il delicato tema del revenge porn, è scritta da Mizio Curcio, Andrea Nobile, Nicoletta Senzacqua e Paolo Marchesini. La regia è affidata a Giacomo Martelli. Le riprese si sono svolte soprattutto a Roma. Le società che hanno curato la realizzazione della fiction sono RTI e Banijay Studios. Il produttore esecutivo del progetto è Marco Belardi.

Al momento, non è dato sapere se ci sarà o meno una seconda stagione, anche se è lecito immaginare che, visti gli ascolti eccezionali, possa esserci un qualche tipo di proseguo.

A Testa Alta 21 gennaio, la trama

Nel corso di A Testa Alta del 21 gennaio, per la protagonista Virginia Terzi sembrano esserci sempre più problemi. Il personaggio principale, oltre ad aver perso il ruolo di dirigente scolastico, si trova ora agli arresti. Il Pubblico Ministero Gaudenzi è convinto che Virginia sia la responsabile dell’omicidio di Ivan e, per dimostrarlo, stringe la morsa attorno a lei, oltre che a Cecilia.

Spoiler finale

Durante A Testa Alta di oggi, quando la vita di Virginia sembra essere arrivata ad un punto di non ritorno c’è una svolta. Una testimonianza insperata permette di scagionarla da ogni accusa. Nonostante le maldicenze della comunità l’abbiano già condannata, la protagonista decide di non stare ferma a guardare e tenta di trovare il responsabile.

A Testa Alta 21 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante A Testa Alta.