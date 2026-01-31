La belva è un film in onda su Rai 4. La pellicola racconta la storia di un ex militare tormentato che, dopo il rapimento della figlia, torna a essere la “belva” che aveva cercato di seppellire. Tuttavia non lo muove solo la rabbia, lo spinge anche la colpa, perché negli anni ha lasciato crepe profonde in famiglia. Perciò Leonida affronta criminali, violenza e un passato che non gli concede tregua, mentre ogni scelta lo avvicina a Teresa ma, allo stesso tempo, rischia di farlo crollare definitivamente.

Regia, produzione e protagonisti del film La belva

La regia è di Ludovico Di Martino, che imposta un ritmo teso e asciutto: alterna silenzi carichi di minaccia a esplosioni improvvise di azione. Inoltre, la macchina da presa resta spesso addosso a Leonida, così il pubblico percepisce il suo fiato corto, la fatica e l’ossessione che cresce scena dopo scena.

La produzione è italiana, realizzata da Warner Bros. Italia e Groenlandia. La storia punta sui contrasti: la città diventa un labirinto freddo, mentre la casa e i ricordi assumono un peso quasi fisico. Di conseguenza i personaggi non si limitano a “stare” nella trama, ma la determinano con decisioni nette.

Tra i protagonisti principali troviamo Fabrizio Gifuni, Lino Musella, Monica Piseddu, Andrea Pennacchi, Emanuele Linfatti. Gifuni costruisce un Leonida spigoloso e vulnerabile; Musella porta ambiguità e controllo; Piseddu dà voce alle ferite della famiglia; Pennacchi aggiunge imprevedibilità; Linfatti rende credibile il disagio di un figlio che chiede risposte e rispetto.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte in Italia, principalmente nel Lazio e in alcune zone urbane di Roma, sfruttate per ricreare un’atmosfera cupa e metropolitana. Inoltre la produzione sceglie aree industriali e periferiche della capitale: cemento, luci al neon e strade vuote amplificano il senso di accerchiamento. Così, mentre Leonida avanza tra cantieri e palazzoni, la città sembra stringersi attorno a lui e trasformare ogni vicolo in una trappola.

Trama del film La belva

Il film segue Leonida Riva, ex capitano delle Forze Speciali segnato da traumi, insonnia e una solitudine che non lascia scampo. All’inizio Leonida vive ai margini: evita i contatti, taglia corto con tutti e prova a tenere sotto controllo la parte più feroce di sé. Poi la banda criminale rapisce la figlia Teresa e gli strappa l’ultimo appiglio.

Da quel momento Leonida non aspetta aiuti: raccoglie indizi, mette in fila errori e omissioni, e riattiva abilità militari che aveva giurato di abbandonare. Tuttavia la caccia non riguarda solo i rapitori: riguarda anche la sua identità. Infatti ogni passo lo costringe a scegliere tra istinto e lucidità, tra vendetta e salvezza. Nel frattempo il rapporto con il figlio Mattia pesa come un macigno: Mattia lo accusa di aver distrutto l’equilibrio familiare, mentre Leonida fatica a spiegare ciò che porta dentro. Inoltre emerge una rete di complicità e paure, dove nessuno dice tutto e ogni alleato può diventare un ostacolo.

Spoiler finale

Nel finale, Leonida Riva rintraccia i rapitori e raggiunge Teresa dopo un’escalation brutale. Affronta l’ultimo scontro senza eroismi facili: usa strategia, resistenza e sangue freddo, ma paga un prezzo fisico e psicologico. Successivamente, il confronto con Mattia resta teso, però il gesto di Leonida apre uno spiraglio di riavvicinamento. La conclusione mostra un uomo ancora segnato, ma finalmente disposto a ricostruire: non cancella il passato, tuttavia smette di fuggire.

Cast completo del film La belva

Di seguito il cast completo del film: