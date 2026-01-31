Sabato 31 gennaio, Real Time manda in onda la puntata dal titolo Tutto per tutto di Dottor Hekim. La soap opera, appartenente al genere medical drama, prende il via alle ore 21:25 circa.

Dottor Hekim Tutto per tutto, regista e dove è girata

Realizzato dalla collaborazione con le società Karga Seven Pictures ed Ojo Pictures, la sceneggiatura degli episodi è firmata da Nese Sen, Elif Benan Tufekci, Esed Akcilad e Murat Taskent. Colui che è presente dietro la macchina da presa, invece, è Semih Bagci.

Le puntate, proposte in Italia con cadenza settimanale nel prime time del sabato, hanno una durata di circa due ore ciascuna. Le riprese si sono svolte in Turchia, soprattutto presso l’ospedale Okan, situato nel distretto Tuzla di Istanbul.

Dottor Hekim Tutto per tutto, la trama

Durante l’appuntamento Tutto per tutto di Dottor Hekim, in ospedale è accolto un piccolo paziente. Quest’ultimo è ricoverato in ospedale dopo aver avuto un malore nel bel mezzo di una gita scolastica in un acquario.

Il bimbo presenta dei sintomi strani, a partire da una emorragia, che secondo il protagonista sono causati da una disfunzione del cervello, incapace di gestire i muscoli del corpo. Il caso, in realtà, interessa molto più di quello che si pensa Hekim. Il degente, infatti, presenta la medesima sintomatologia di un altro suo paziente, una signora anziana che ha perso la vita diversi anni prima.

Ben presto, nel corso della puntata, tale caso rischia di creare non poche tensioni all’interno dell’ospedale. Su espressa richiesta dei genitori, della salute del bambino si deve occupare Ipek. Tuttavia, Hekim non è disposto a stare fermo a guardare: è convinto che il piccolo rischi seriamente la vita e, pur di salvarlo, è pronto a fare qualsiasi cosa.

Spoiler finale

Nel frattempo, durante la puntata denominata Tutto per tutto, il rapporto fra Zeynep e Mehmet Ali si deteriora. Lui, infatti, ha scelto di pubblicare un contributo scientifico scritto insieme alla ragazza, senza avvisarla. Lei, non appena lo viene a sapere, va su tutte le furie e mette in dubbio l’amicizia.

Dottor Hekim Tutto per tutto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento di oggi, sabato 31 gennaio, di Dottor Hekim, in onda a partire dalle ore 21:25 circa su Real Time.