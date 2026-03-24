Il catalogo di Prime Video si arricchisce con il film Agente Zeta (titolo originale Zeta), un adrenalinico thriller d’azione che riporta sul grande schermo le atmosfere tese dello spionaggio internazionale. Al centro della vicenda troviamo Zeta, un agente segreto dal talento straordinario ma dal carattere imprevedibile, costretto a uscire dall’isolamento per sventare un complotto che minaccia l’ordine mondiale. Tra spettacolari inseguimenti e una narrazione ricca di doppi giochi, il film delinea il profilo di un protagonista tormentato, sospeso tra il dovere professionale e i fantasmi di un passato che non ha mai smesso di dargli la caccia.

Regia, produzione e protagonisti del film Agente Zeta

La regia è firmata da Dani de la Torre, che infonde alla pellicola un ritmo serrato e un’estetica visiva moderna. La produzione è internazionale, frutto di una collaborazione che garantisce al film un respiro globale e sequenze d’azione di alto livello. Il ruolo del protagonista è affidato a Mario Casas, ormai un’icona del cinema spagnolo, affiancato da un cast di grande spessore che include Luis Zahera e Mariela Garriga. Completano il gruppo di interpreti Christian Tappan, Cristina Umaña e Ricardo de Barreiro, volti noti che contribuiscono a rendere credibile e intensa questa spy-story.

Dove è stato girato?

Le riprese di Agente Zeta hanno toccato diverse location per restituire il senso di una minaccia globale senza confini:

Spagna : cuore pulsante della produzione, dove sono state girate le scene urbane più concitate e gli inseguimenti mozzafiato.

: cuore pulsante della produzione, dove sono state girate le scene urbane più concitate e gli inseguimenti mozzafiato. Colombia : scelta per le ambientazioni più selvagge e i covi legati alla potente organizzazione criminale internazionale.

: scelta per le ambientazioni più selvagge e i covi legati alla potente organizzazione criminale internazionale. Set interni: basi operative segrete e laboratori governativi sono stati ricostruiti con estrema cura per riflettere l’alta tecnologia del mondo dello spionaggio.

Questa varietà geografica contribuisce a creare quell’atmosfera cosmopolita tipica dei moderni blockbuster del genere action-thriller.

Trama del film Agente Zeta

Zeta è un uomo che ha provato a dimenticare. Dopo una missione fallita, l’ex agente d’élite ha scelto di vivere ai margini della società, lontano dai pericoli dei servizi segreti. Tuttavia, la sua tranquilla latitanza viene interrotta bruscamente quando una nuova e spietata organizzazione criminale emerge dall’ombra, mettendo a repentaglio la stabilità internazionale con un piano d’attacco su larga scala. I vertici dell’Agenzia, consapevoli che nessuno conosce i meccanismi del nemico meglio di lui, decidono di richiamarlo in servizio, affidandogli le sorti di un’operazione quasi suicida.

Il ritorno sul campo trascina Zeta in un labirinto di tradimenti e alleanze instabili, dove distinguere gli amici dai nemici diventa un’impresa impossibile. Al suo fianco appare Alfa, una figura femminile enigmatica che sembra custodire informazioni vitali. Ma c’è l’ombra di Marlon, una minaccia che affonda le radici nel passato di Zeta, torna a farsi sentire con violenza. La missione smette presto di essere un semplice incarico governativo per trasformarsi in una resa dei conti personale: Zeta dovrà affrontare le proprie colpe e decidere fino a che punto è disposto a spingersi per ottenere la sua redenzione.

Spoiler finale: il confronto decisivo

Attenzione spoiler: nel concitato finale della pellicola, Zeta compie una scoperta sconvolgente. La terribile minaccia globale che sta cercando di fermare non è altro che il frutto di un progetto segreto deviato, a cui lui stesso aveva lavorato anni prima e che credeva distrutto. Per sventare il disastro, Zeta si lancia in un assalto disperato a una base sotterranea blindata, dove si consuma lo scontro fisico e psicologico definitivo con Marlon. Nonostante riesca a neutralizzare il piano criminale, il protagonista ne esce profondamente segnato: la sua identità viene rivelata al mondo e il velo di segretezza che lo proteggeva cade per sempre. Il film si conclude con un epilogo aperto che suggerisce come la guerra di Zeta sia tutt’altro che finita.

Cast completo del film Agente Zeta

Ecco gli attori che hanno dato vita ai personaggi principali di questa avvincente storia:

Mario Casas : Zeta

: Zeta Mariela Garriga : Alfa

: Alfa Christian Tappan : Marlon

: Marlon Cristina Umaña : Diana

: Diana Ricardo de Barreiro : Landa

: Landa Luisa Vides : Vivi

: Vivi David Villamil : Flaco

: Flaco Fabián Aguilar : Diego

: Diego Sarah Cafaro (Sarah Catalá) : Celia Maestre

: Celia Maestre Miguel Brocca : Lucas Losada

: Lucas Losada Luis Carlos Ballestas : Señor Oveja

: Señor Oveja Noa Badía: Alfa bambina

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