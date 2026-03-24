Il grande cinema storico approda su Prime Video con il film Norimberga (titolo originale Nuremberg), un dramma intenso diretto da James Vanderbilt che riporta sullo schermo uno dei momenti più cruciali del XX secolo. La pellicola ricostruisce il celebre processo ai vertici del regime nazista, focalizzandosi non solo sulla procedura giudiziaria, ma soprattutto sul duello psicologico tra il gerarca Hermann Göring e lo psichiatra Douglas Kelley. Attraverso una narrazione cupa e di forte impatto emotivo, il film esplora gli abissi della natura umana, interrogandosi sulla responsabilità individuale e sulla complessa ricerca della giustizia tra le macerie del dopoguerra.

Regia, produzione e protagonisti del film Norimberga

La regia è affidata a James Vanderbilt, che sceglie un approccio rigoroso e un’estetica visiva che sottolinea la solennità del contesto storico. La produzione è statunitense e vanta un cast stellare che vede contrapposti due premi Oscar: Russell Crowe, nel ruolo dell’imponente e manipolatore Hermann Göring, e Rami Malek, che interpreta lo psichiatra Douglas Kelley. Accanto a loro troviamo interpreti del calibro di Michael Shannon, Leo Woodall e John Slattery. La partecipazione di Giuseppe Cederna nel ruolo di Papa Pio XII aggiunge un ulteriore elemento di prestigio a un’opera che ambisce alla massima accuratezza storica.

Dove è stato girato?

Le riprese di Norimberga sono state effettuate in diverse location internazionali per ricostruire fedelmente l’Europa del 1945:

Canada : qui sono stati allestiti i set principali, inclusa la meticolosa ricostruzione dell’aula del tribunale.

: qui sono stati allestiti i set principali, inclusa la meticolosa ricostruzione dell’aula del tribunale. Europa centrale : utilizzata per le sequenze esterne che mostrano le città devastate dai bombardamenti.

: utilizzata per le sequenze esterne che mostrano le città devastate dai bombardamenti. Set storici: gli ambienti della prigione e gli uffici governativi sono stati riprodotti con estrema precisione per riflettere l’atmosfera sospesa di quel periodo.

Le scenografie giocano un ruolo fondamentale nel trasmettere il senso di oppressione e la gravità dei crimini discussi durante le udienze.

Trama del film Norimberga

All’indomani della sconfitta della Germania nazista, il mondo intero attende che i responsabili dell’Olocausto e della guerra di aggressione vengano giudicati. Il film si addentra nelle dinamiche del tribunale militare internazionale, ma sposta presto l’attenzione dietro le quinte del processo. Douglas Kelley, un brillante psichiatra dell’esercito americano, riceve l’incarico di valutare la salute mentale degli imputati per stabilire se siano in grado di affrontare il giudizio. Il suo obiettivo principale diventa Hermann Göring, l’erede designato di Hitler, un uomo dotato di un’intelligenza feroce e di un carisma intatto nonostante la prigionia.

Tra i due inizia un confronto serrato fatto di interrogatori, colloqui privati e sfide verbali. Kelley cerca di comprendere come uomini apparentemente comuni abbiano potuto architettare tali atrocità, mentre Göring tenta di manipolare lo psichiatra per trasformare il processo in un’ultima, grandiosa difesa del nazismo. La trama si sviluppa come un thriller psicologico in cui la verità e la giustizia si scontrano con la retorica del regime, mettendo a nudo la banalità del male e il peso insostenibile che il confronto con tali mostruosità esercita sulla mente del medico americano.

Spoiler finale: il verdetto e l’eredità del male

Attenzione spoiler: nel finale del film, il processo giunge alla sua conclusione con la lettura delle sentenze. Nonostante gli sforzi manipolatori di Göring, la giustizia internazionale emette i suoi verdetti di colpevolezza. Il duello tra Kelley e il gerarca raggiunge l’apice quando Göring riesce a compiere un ultimo atto di sfida, sottraendosi al patibolo attraverso il suicidio con una capsula di cianuro. Il film si chiude con un epilogo amaro che mostra come l’esposizione prolungata al male abbia logorato profondamente Kelley, lasciando nello spettatore una riflessione inquietante sulla fragilità della memoria e sulla necessità morale di documentare l’orrore affinché non possa mai più ripetersi.

Cast completo del film Norimberga

Il film si avvale di un gruppo di attori straordinari che prestano il volto a figure storiche reali:

Rami Malek : Douglas Kelley

: Douglas Kelley Russell Crowe : Hermann Göring

: Hermann Göring Michael Shannon : Justice Robert H. Jackson

: Justice Robert H. Jackson Leo Woodall : Sergeant Howie Triest

: Sergeant Howie Triest John Slattery : Colonel Burton Andrus

: Colonel Burton Andrus Richard E. Grant : Sir David Maxwell-Fyfe

: Sir David Maxwell-Fyfe Mark O’Brien : Colonel John Amen

: Colonel John Amen Colin Hanks : Dr. Gustave Gilbert

: Dr. Gustave Gilbert Wrenn Schmidt : Elsie Douglas

: Elsie Douglas Andreas Pietschmann : Rudolf Hess

: Rudolf Hess Lotte Verbeek : Emmy Göring

: Emmy Göring Ben Miles : Travis

: Travis Giuseppe Cederna: Papa Pio XII

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