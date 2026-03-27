Il film Pretty Lethal – Ballerine all’inferno è un action-thriller del 2026 disponibile sulla piattaforma streaming Prime Video. La pellicola mescola elementi del genere survival a quelli della danza classica, raccontando la terribile esperienza di un gruppo di giovani promesse del balletto. Durante un viaggio verso una gara internazionale, le ragazze si ritrovano prigioniere in una locanda sperduta, costrette a lottare per la propria vita contro una figura del passato ossessionata dalla disciplina. Il racconto mette in luce il contrasto tra la grazia estetica della danza e la violenza necessaria per sopravvivere a un incubo improvviso.

Regia, produzione e protagonisti del film Pretty Lethal Ballerine all’inferno

La regia è affidata a Vicky Jewson, nota per la sua capacità di dirigere thriller d’azione con protagoniste femminili forti. La sceneggiatura è scritta da Kate Freund, mentre la produzione statunitense ha scelto di dare al film un taglio visivo cupo e claustrofobico. Il cast principale presenta Maddie Ziegler, celebre ballerina e attrice, affiancata da Lana Condor e Avantika. Un elemento di grande richiamo è la partecipazione di Uma Thurman nel ruolo della disturbata Devora Kasimer, una ex étoile che diventa l’antagonista principale della storia.

Dove è stato girato?

La produzione ha scelto l’Europa dell’Est per ricreare le atmosfere isolate e nebbiose necessarie alla trama:

Ungheria : la maggior parte delle riprese si è svolta nelle zone rurali e nei fitti boschi ungheresi, che circondano la locanda teatro degli eventi.

: la maggior parte delle riprese si è svolta nelle zone rurali e nei fitti boschi ungheresi, che circondano la locanda teatro degli eventi. Budapest : alcuni ambienti urbani sono stati utilizzati per le scene iniziali del viaggio verso la competizione.

: alcuni ambienti urbani sono stati utilizzati per le scene iniziali del viaggio verso la competizione. Set interni: la locanda è stata meticolosamente ricostruita per apparire come un luogo d’altri tempi, dove l’eleganza degli arredi nasconde trappole mortali e stanze segrete.

Trama del film Pretty Lethal Ballerine all’inferno

Cinque talentuose ballerine americane sono in viaggio verso Budapest per partecipare a uno dei concorsi di danza più importanti del mondo. Mentre attraversano una regione montuosa e isolata, il loro autobus subisce un guasto meccanico che le lascia a piedi nel cuore della notte. Senza segnale telefonico e al freddo, le ragazze trovano riparo in una locanda gestita da Devora Kasimer, una donna dall’eleganza aristocratica che afferma di essere stata una celebre ballerina russa. Inizialmente, l’accoglienza sembra generosa, ma l’atmosfera cambia drasticamente quando Devora inizia a sottoporre le ragazze a rigidi controlli comportamentali, criticando la loro tecnica e la loro postura con una ferocia inquietante.

Le protagoniste scoprono presto che la locanda è una vera e propria prigione sorvegliata da uomini armati agli ordini di Devora. La donna, tormentata dal tramonto della propria carriera e dalla perdita della perfezione fisica, ha intenzione di utilizzare le ragazze per un rituale distorto legato alla sua accademia privata. Bones, la ballerina più ribelle e atletica del gruppo, capisce che la diplomazia non servirà a nulla e inizia a studiare i movimenti dei loro carcerieri. La tensione sale quando le ragazze sono costrette a esibirsi in una sorta di spettacolo privato mortale, dove ogni errore viene punito con la violenza. Per salvarsi, le giovani dovranno superare le rivalità che le dividevano in accademia e usare la coordinazione e la forza fisica acquisite in anni di danza per trasformarsi in combattenti letali.

Spoiler finale: la fuga verso la salvezza

Attenzione spoiler: Nella parte conclusiva del film, Bones coordina un attacco a sorpresa sfruttando un’esibizione coreografata per distrarre le guardie. Utilizzando gli attrezzi della palestra e le scarpette da punta modificate come armi improvvisate, le ballerine riescono a eliminare i sicari di Devora uno a uno. Il confronto finale avviene nel salone principale tra Bones e Devora: l’ex étoile cerca di sottomettere la ragazza usando la sua superiore esperienza, ma Bones riesce a sopraffarla grazie alla sua agilità moderna. Dopo aver dato fuoco alla locanda per distruggere le prove dell’accademia clandestina, le sopravvissute fuggono attraverso i boschi e riescono a intercettare una pattuglia sulla strada principale. Il film si chiude con le ragazze che, ferite ma vive, arrivano finalmente a Budapest, comprese del fatto che la loro danza non sarà mai più la stessa dopo aver affrontato quel vero e proprio inferno.

Cast completo del film Pretty Lethal Ballerine all’inferno

Il progetto presenta un mix di giovani talenti e attori affermati:

Maddie Ziegler : Bones

: Bones Lana Condor : Princess

: Princess Uma Thurman : Devora Kasimer

: Devora Kasimer Avantika : Grace

: Grace Millicent Simmonds : Chloe

: Chloe Iris Apatow : Zoe

: Zoe Lydia Leonard : Miss Thorna

: Miss Thorna Julian Krenn : Yuri

: Yuri Miklós Béres : Osip

: Osip Adam Boncz: Zolly

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