Il film Erano ragazzi in barca è un dramma storico e sportivo del 2023 diretto da George Clooney e basato sul romanzo di Daniel James Brown. La pellicola, disponibile sulla piattaforma streaming Prime Video, racconta l’impresa della squadra di canottaggio dell’Università di Washington durante gli anni della Grande Depressione. Il racconto si concentra su un gruppo di giovani provenienti da famiglie povere che, contro ogni previsione, riescono a farsi strada nelle competizioni nazionali fino a rappresentare gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Berlino del 1936. Si tratta di una storia che celebra la resilienza e la capacità di riscatto attraverso lo sport e lo spirito di squadra.

Regia, produzione e protagonisti del film Erano ragazzi in barca

La regia è affidata a George Clooney, che sceglie uno stile classico per narrare questa epopea sportiva. La sceneggiatura è scritta da Mark L. Smith, partendo dalle accurate ricerche storiche di Daniel James Brown. La produzione statunitense coinvolge studi di rilievo come Metro-Goldwyn-Mayer e Smokehouse Pictures. Il cast principale presenta Joel Edgerton nel ruolo del determinato coach Al Ulbrickson e Callum Turner in quello del giovane Joe Rantz. Tra gli altri interpreti troviamo Peter Guinness, Jack Mulhern e Hadley Robinson, che contribuiscono a dare spessore umano alla vicenda.

Dove è stato girato?

Sebbene la storia sia ambientata principalmente a Seattle e in Germania, la produzione ha scelto diverse location per ricostruire fedelmente l’epoca:

Regno Unito : gran parte delle scene universitarie e degli allenamenti in acqua sono state girate presso i Winnersh Film Studios e sul fiume Tamigi, scelto per la somiglianza con i paesaggi dello stato di Washington degli anni ’30.

: gran parte delle scene universitarie e degli allenamenti in acqua sono state girate presso i Winnersh Film Studios e sul fiume Tamigi, scelto per la somiglianza con i paesaggi dello stato di Washington degli anni ’30. Stati Uniti : alcune riprese esterne e sopralluoghi hanno interessato le zone originali dove si svolsero i fatti storici.

: alcune riprese esterne e sopralluoghi hanno interessato le zone originali dove si svolsero i fatti storici. Set ricostruiti: gli scenografi hanno riprodotto con estrema precisione le rimesse delle barche in legno e gli spalti delle Olimpiadi di Berlino, curando ogni dettaglio dai costumi alle imbarcazioni dell’epoca.

Trama del film Erano ragazzi in barca

Joe Rantz è uno studente universitario che vive ai margini della società durante la crisi economica degli anni ’30. Abbandonato dalla famiglia e senza soldi per pagare le tasse scolastiche, vive in una vecchia automobile arrugginita e cerca disperatamente un modo per non essere espulso dall’ateneo. La sua unica speranza è superare le selezioni per la squadra di canottaggio dell’Università di Washington, che garantisce vitto, alloggio e un piccolo stipendio ai suoi atleti. Joe si ritrova a competere con centinaia di altri ragazzi altrettanto disperati, ma grazie alla sua forza fisica e a una determinazione silenziosa, riesce a farsi notare dal coach Al Ulbrickson, un uomo schivo e severo che sta cercando di costruire una squadra imbattibile partendo da zero.

Il percorso di addestramento è brutale e mette alla prova non solo i muscoli dei ragazzi, ma anche la loro tenuta psicologica. Joe e i suoi compagni devono imparare a remare come se fossero un unico organismo, annullando le proprie individualità per il bene della barca. Mentre la squadra inizia a vincere le prime gare contro istituti molto più ricchi e prestigiosi, come l’Università della California e quelle della Ivy League, i ragazzi diventano il simbolo della speranza per un’intera nazione messa in ginocchio dalla povertà. La sfida finale li porta ad attraversare l’oceano per partecipare ai Giochi Olimpici organizzati dal regime nazista, dove dovranno confrontarsi con l’ostilità di un ambiente politico teso e con la superiorità tecnica degli atleti europei, remando per il proprio riscatto e per l’onore del proprio Paese.

Spoiler finale: la vittoria di Berlino

Attenzione spoiler: La parte conclusiva del film mostra la drammatica finale olimpica a Berlino nel 1936. La squadra americana si trova in una posizione di svantaggio alla partenza a causa di un malinteso con il segnale d’avvio e della malattia di uno dei rematori, Don Hume, che gareggia febbricitante. Nonostante l’inizio lento e il vento contrario, i ragazzi riescono a trovare il ritmo perfetto negli ultimi metri della gara. Con un’accelerazione straordinaria che lascia increduli gli spettatori, inclusi Adolf Hitler e i vertici del regime presenti in tribuna, la barca di Washington supera al fotofinish i favoriti tedeschi e gli italiani, conquistando la medaglia d’oro. Joe Rantz trova finalmente il senso di appartenenza che gli era mancato per tutta la vita, comprendendo che la vera forza non risiede nel singolo, ma nella fiducia cieca riposta nei propri compagni.

Cast completo del film Erano ragazzi in barca

Di seguito l’elenco dei principali interpreti che hanno preso parte alla realizzazione del film:

Joel Edgerton : Coach Al Ulbrickson

: Coach Al Ulbrickson Callum Turner : Joe Rantz

: Joe Rantz Peter Guinness : George Pocock

: George Pocock Sam Strike : Roger Morris

: Roger Morris Thomas Elms : Chuck Day

: Chuck Day Jack Mulhern : Don Hume

: Don Hume Luke Slattery : Bobby Moch

: Bobby Moch Hadley Robinson : Joyce Simdars

: Joyce Simdars Courtney Henggeler : Hazel Ulbrickson

: Hazel Ulbrickson James Wolk : Coach Tom Bolles

: Coach Tom Bolles Ian McElhinney: Joe Rantz anziano

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