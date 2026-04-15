L’omicidio perfetto (titolo originale The Voice on the Line) è un film thriller psicologico del 2025 diretto da Roxanne Boisvert e trasmesso in prima visione su Tv8. La pellicola trascina lo spettatore in un incubo tecnologico moderno: un padre viene attirato in una trappola mortale dopo aver ricevuto una telefonata disperata dalla figlia. Tuttavia, la ragazza non ha mai effettuato quella chiamata; la sua voce era un’imitazione digitale perfetta generata da un software di intelligenza artificiale. Il film esplora il confine tra realtà e manipolazione, mettendo in luce i pericoli delle nuove frontiere informatiche applicate al crimine.

Attraverso una narrazione serrata, l’opera mette a nudo le fragilità dei rapporti familiari quando vengono minati dal sospetto. Mila e la sua matrigna Charlie, costrette a collaborare nonostante un passato difficile, si ritroveranno a dubitare di chiunque faccia parte della loro cerchia ristretta, in una caccia all’uomo dove la verità è costantemente distorta da una voce sintetica.

Regia, produzione e protagonisti del film L’omicidio perfetto

La regia è affidata a Roxanne Boisvert, esperta nel genere thriller televisivo, che firma anche la sceneggiatura insieme a Audrey C. Marie. La produzione è canadese, realizzata dalla nota casa di produzione Reel One Entertainment, specializzata in film ad alta tensione. Il cast vede come protagoniste JaNae Armogan nei panni di Mila e Laura Provenzano nel ruolo di Charlie, affiancate da Kirsten Comerford.

Location GEO: dove è stato girato?

Le riprese de L’omicidio perfetto si sono svolte interamente in Canada, sfruttando ambientazioni che accentuano il senso di isolamento dei personaggi:

Ottawa e dintorni : location privilegiata per i thriller canadesi, utilizzata per ricreare quartieri residenziali apparentemente tranquilli ma carichi di segreti.

: location privilegiata per i thriller canadesi, utilizzata per ricreare quartieri residenziali apparentemente tranquilli ma carichi di segreti. Interni domestici : la casa dei Gibson diventa il set principale, trasformandosi da rifugio sicuro a labirinto di dubbi e intercettazioni.

: la casa dei Gibson diventa il set principale, trasformandosi da rifugio sicuro a labirinto di dubbi e intercettazioni. Zone industriali: utilizzate per le sequenze finali e le indagini legate alla tecnologia utilizzata dall’assassino.

Trama del film L’omicidio perfetto

Mila Gibson è un’adolescente come tante, finché un giorno la sua vita viene distrutta: suo padre, Jack, viene brutalmente ucciso in circostanze misteriose. La polizia scopre che l’uomo si era precipitato sul luogo del delitto dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza da parte di Mila. Tuttavia, la ragazza fornisce un alibi inattaccabile: al momento della telefonata non era in possesso del suo smartphone e non ha mai gridato aiuto. Il chiamante sconosciuto ha utilizzato un software di clonazione vocale per simulare la voce della giovane e attirare Jack in una trappola mortale.

Sconvolta e traumatizzata, Mila unisce le forze con la sua matrigna Charlie. Nonostante le loro divergenze iniziali, le due donne capiscono che l’assassino deve essere qualcuno che conosce bene le loro abitudini e che ha avuto accesso a registrazioni vocali di Mila. Mentre scavano nel passato di Jack e nei rapporti della loro comunità, emerge un quadro inquietante di triffle vocali e manipolazioni digitali, un tema tristemente attuale nel 2025.

Il sospetto si sposta freneticamente tra soci in affari, vicini di casa e amici intimi, mentre Mila riceve nuove inquietanti chiamate che sembrano provenire da persone care, ma che sono solo gusci vuoti generati da un’intelligenza artificiale deviata.

Spoiler finale: la verità dietro la chiamata

Nel finale al cardiopalma, Mila e Charlie scoprono che la mente dietro l’omicidio è Alyssa Price, una collaboratrice di famiglia che covava un profondo risentimento per motivi finanziari legati a un’eredità. Alyssa aveva registrato segretamente Mila per mesi, addestrando un’IA a replicare ogni sua inflessione per manipolare Jack e, successivamente, tentare di incastrare Mila stessa per il delitto.

Grazie all’analisi forense della traccia audio digitale, Mila riesce a localizzare il server utilizzato per la clonazione. In un confronto finale drammatico, Alyssa tenta di eliminare le testimoni, ma viene sopraffatta e consegnata alla Detective Faulkner. Il film si chiude con Mila e Charlie che cercano di ricostruire la loro vita, consapevoli che in un mondo dominato dalla tecnologia, nemmeno la voce di chi amiamo può più essere considerata una prova assoluta di verità.

Cast completo del film L’omicidio perfetto

Un cast compatto che dà vita a una storia di tradimento e tecnologia: