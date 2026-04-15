Il 15 aprile 2026 è ricordato, nel giorno del suo anniversario di morte, Raimondo Vianello. Conduttore, attore, comico: un artista a tutto tondo, fra i pionieri della televisione italiana.

Raimondo Vianello anniversario morte, la carriera sportiva e i primi successi

Raimondo Vianello è nato il 7 maggio del ’22 a Roma, nella sua infanzia si è spesso spostato in giro per l’Italia a causa del lavoro del padre, ammiraglio della Regia Marina.

Inizialmente, Vianello percorse strade decisamente differenti da quelle prese in seguito e che lo hanno portato ad essere uno dei volti di punta della televisione italiana. Laureato in Giurisprudenza, divenne atleta e dirigente del Centro Nazionale Sportivo Fiamma e fu ad un passo dal diventare calciatore professionista.

Il destino, però, stava riservando, per lui, ben altri successi. Il primo lo ebbe dopo la partecipazione alla rivista Cantachiaro n° 2, grazie alla quale iniziò a lavorare al cinema al fianco di grandissimi attori, da Ugo Tognazzi a Totò. Ma è nella metà degli anni ’50 che iniziò la lunghissima storia d’amore fra Raimondo Vianello e la televisione, con il debutto nel varietà Un due tre.

La popolarità con Sandra Mondaini

La carriera nel mondo dello spettacolo di Raimondo Vianello procede fra censure e primi programmi di satira, fino a quando, nella metà degli anni ’60, debutta in televisione insieme alla moglie Sandra Mondaini, che aveva sposato nel ’62.

È la nascita di un duo professionale ed umano amato da svariate generazioni e capace di partecipare a decine di format televisivi. Da Il Tappabuchi a Sai che ti dico? sulla TV di Stato, passando per Attenti a noi due e Zig Zag sulle reti Mediaset, fino alla nascita, nell’87, della sit com Casa Vianello, trasmessa fino al 2007 e divenuta la serie più longeva della televisione italiana.

La morte di Raimondo Vianello è avvenuta il 15 aprile del 2010, in seguito a un lungo blocco renale. Cinque mesi dopo perse la vita anche l’amata moglie Sandra Mondaini.

Raimondo Vianello anniversario morte, il ricordo di Rai Cultura

Il 15 aprile, in occasione del 16° anniversario della sua morte, Raimondo Vianello è ricordato da Rai Cultura. Alle 13:00 su Rai Storia è trasmessa una puntata speciale a lui interamente dedicata di Storie della TV. Nell’appuntamento, denominato Raimondo Vianello, la fantasia al potere, è tributato il conduttore anche mediante la partecipazione del critico televisivo Aldo Grasso. Lo speciale, oltre che in tv, è visibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.