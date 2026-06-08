Su Netflix è disponibile The Marked Woman, film thriller spagnolo del 2026 diretto da Gabe Ibáñez. Il titolo originale è La desconocida e la storia è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Rosa Montero e Olivier Truc.

Il film unisce mistero, indagine poliziesca e thriller psicologico, partendo da un’immagine molto forte: una donna viene ritrovata legata e imbavagliata dentro un container nel porto di Barcellona, senza alcun ricordo della propria identità. Da quel momento, la detective Anna Ripoll e l’agente Quique Zárate devono scoprire chi sia davvero la sconosciuta e perché qualcuno voglia eliminarla.

Regia, produzione e protagonisti del film “The Marked Woman”

The Marked Woman è diretto da Gabe Ibáñez, regista spagnolo già legato al cinema di genere e alle atmosfere thriller. La sceneggiatura è firmata da Lara Sendim, con una storia ispirata al romanzo La desconocida di Rosa Montero e Olivier Truc.

La protagonista investigativa è Anna Ripoll, interpretata da Candela Peña, una detective chiamata a occuparsi di un caso complesso e pericoloso. Accanto a lei c’è Quique Zárate, interpretato da Pol López, agente coinvolto nell’indagine e destinato a scoprire segreti sempre più oscuri.

Il cuore del mistero è invece la donna senza memoria, interpretata da Ana Rujas. Il suo personaggio viene ritrovato nel porto di Barcellona in condizioni drammatiche e non ricorda né il proprio nome né il motivo per cui qualcuno l’abbia rapita e torturata. Nel cast troviamo anche Kira Miró, Manolo Solo, Luka Peroš, Pilar Nogales, Carlos Troya, David Vert, Sebastián Haro, Yolanda Sey e Marc Soler.

Dove è stato girato?

The Marked Woman è stato girato principalmente in Spagna, con ambientazioni fondamentali a Barcellona e ad Algeciras. La storia parte proprio dal porto di Barcellona, dove viene ritrovata la donna senza memoria all’interno di un container.

Le riprese hanno coinvolto anche Algeciras, città portuale dell’Andalusia, in particolare zone come Llano Amarillo ed El Rinconcillo. Queste location rafforzano l’atmosfera del film, costruita su porti, traffici nascosti, spazi industriali e luoghi di passaggio.

Nel film, Barcellona non è soltanto uno sfondo urbano, ma diventa il centro dell’indagine. Il porto, gli ospedali, gli uffici di polizia e gli ambienti legati alla criminalità organizzata creano un clima teso, perfetto per un thriller che ruota intorno a identità perdute, segreti sepolti e minacce continue.

Trama del film “The Marked Woman”

La trama di The Marked Woman inizia con il ritrovamento di una donna dentro un container nel porto di Barcellona. È legata, imbavagliata e sotto shock. Quando viene soccorsa, emerge un dettaglio inquietante: la donna non ricorda nulla. Non sa chi sia, non sa come sia finita lì e non riesce a spiegare perché qualcuno abbia cercato di farle del male.

Il caso viene affidato alla detective Anna Ripoll, interpretata da Candela Peña, che si trova davanti a un’indagine piena di punti oscuri. Insieme all’agente Quique Zárate, interpretato da Pol López, Anna deve ricostruire l’identità della sconosciuta prima che chi l’ha rapita riesca a completare il proprio piano.

Dopo il ricovero in ospedale, la situazione diventa ancora più pericolosa: qualcuno tenta nuovamente di uccidere la donna. Questo conferma che la sua perdita di memoria è legata a informazioni molto importanti. La sconosciuta diventa così il centro di una corsa contro il tempo.

Poco alla volta emergono collegamenti con Lucía, una donna apparsa all’inizio della storia, e con un giro criminale molto più grande di quanto sembrasse. Il passato della sconosciuta comincia a riaffiorare attraverso frammenti confusi, mentre Anna Ripoll deve affrontare anche le proprie ferite personali. L’indagine si trasforma così in un percorso doppio: scoprire la verità sulla donna senza memoria e capire fino a che punto la polizia stessa sia coinvolta nel complotto.

Spoiler finale

Nel finale di The Marked Woman, viene rivelato che la donna senza memoria si chiama Clara Melgar. La sua storia è legata a Lucía, la donna vista all’inizio del film: Clara scopre infatti di essere la sorella di Lucía e di essere finita nel mirino perché stava cercando di capire cosa le fosse accaduto.

L’indagine porta alla luce un sistema criminale che coinvolge rapimenti, traffici illeciti, denaro digitale e coperture interne. Clara aveva scoperto informazioni compromettenti su Gastón e su un portafoglio di criptovalute, arrivando a cambiare la password per usarla come leva e ritrovare Lucía. Per questo viene torturata: i suoi rapitori vogliono recuperare quella password a ogni costo.

La parte più drammatica del finale riguarda il tradimento interno alla polizia. Si scopre che Andrés Falcó è la talpa e che ha collaborato con i criminali. Durante la resa dei conti, Falcó minaccia Clara e spara a Zárate. A quel punto interviene Anna Ripoll, che uccide Falcó e salva Clara.

Il finale chiarisce anche il destino di Lucía: la donna è morta, e Clara deve accettare una verità dolorosa. Parallelamente, anche Anna affronta il proprio lutto personale, legato alla morte del fratello. La conclusione lascia quindi un senso amaro ma anche liberatorio: Clara recupera la propria identità, Anna trova una forma di chiusura emotiva e la verità viene finalmente alla luce.

Cast completo del film “The Marked Woman”

Il cast di The Marked Woman riunisce volti importanti del cinema e della televisione spagnola. Al centro della storia ci sono tre personaggi chiave: la detective incaricata dell’indagine, la donna senza memoria e l’agente che la aiuta a ricostruire il caso.