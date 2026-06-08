Giovedì 11 giugno iniziano i Mondiali di calcio 2026 e DAZN, con la sua programmazione tv, è assoluta protagonista. La piattaforma OTT, infatti, detiene i diritti tv e manda in onda, in esclusiva, tutti gli incontri.

Mondiali di calcio 2026 programmazione tv DAZN, tutti gli incontri commentati in italiano

Solamente DAZN, dunque, detiene i diritti per proporre tutte le partite del Mondiale di calcio. In totale, sono 104 le sfide proposte: di queste, 35 sono in co-esclusiva con la Rai, mentre 69 sono un’esclusiva dell’emittente OTT. Tutti i match saranno commentati in italiano.

I Mondiali di calcio 2026 sono già inclusi nell’abbonamento per coloro i quali sono in possesso di una sottoscrizione attiva al piano Full o Family. Per tutti gli altri, DAZN ha introdotto un pass apposito denominato Pass Mondiali, sottoscrivibile dall’8 giugno e attivo fino al 31 luglio.

Il prezzo per chi è già abbonato a DAZN Goal, MyClubPass o Sports è pari a 14,99 euro. Per tutti gli altri, invece, il costo di attivazione è di 24,99 euro.

Mondiali di calcio 2026 programmazione tv DAZN, quattro programmi di approfondimento

La programmazione tv di DAZN per i Mondiali di calcio 2026 non si limita solamente alle dirette delle partite. Nel corso della giornata, per tutta la durata del torneo, è possibile vedere quattro programmi originali di approfondimento.

Il primo è Wake Up, al via alle 08:30 e guidato, a turno, dai volti più noti della piattaforma. Tale spazio permette agli abbonati di vedere tutto quel che è accaduto nelle partite che si sono giocate nella notte. Dalle 14:00 alle 15:00, in collaborazione con Radio 24, c’è Tutti convocati, programma radiofonico condotto da Carlo Genta con Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano.

Alle 17:00 è la volta di Copa Mundial, in onda dall’Adidas Brand Center di Milano. Alla conduzione ci sono Alessia Tarquinio e Barbara Cirillo, affiancati da Ematoshi e dagli inviati di DAZN presenti negli Stati Uniti, cioè Alessio De Giuseppe, Tommaso Turci e Federica Zille. Infine, in prima serata, Diletta Leotta con Marco Russo e i talent dell’emittente sono i protagonisti di Times Square L’Ora del Mondiale.

Il resto dell’offerta

Nel catalogo di DAZN, durante i Mondiali di calcio, vi sono, poi, altri contenuti esclusivi, come highlights, best moments e goal collection. Inoltre, nel corso del mese in compagnia del torneo sono rilasciate undici puntate speciali di BordoCam. Rubrica, questa, che come sempre permetterà al pubblico di rivivere alcune delle partite della coppa direttamente da bordocampo, con la possibilità di assistere a momenti curiosi e inediti.