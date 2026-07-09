Questa sera su Rai 2 va in onda Mai fidarsi di mio marito, thriller del 2025 diretto da Colleen Rush e David Weaver. Il titolo originale è A Husband to Die For: The Lisa Aguilar Story ed è ispirato a una storia vera.

La protagonista è Lisa Aguilar, una giovane donna incinta del suo primo figlio. La sua vita apparentemente felice con il marito Darren viene distrutta quando scopre tradimenti, bugie e segreti sempre più inquietanti. Poco dopo, Lisa viene aggredita brutalmente in casa e lasciata in fin di vita. Quando sopravvive, deve affrontare una verità terribile: l’uomo che amava potrebbe essere proprio colui che ha cercato di ucciderla.

Regia, produzione e protagonisti del film Mai fidarsi di mio marito

Mai fidarsi di mio marito è diretto da Colleen Rush e David Weaver, mentre la sceneggiatura è firmata da Walter Klenhard. Il film è un thriller drammatico di produzione canadese e statunitense, distribuito da Lifetime Television.

La storia prende spunto dal caso reale di Lisa Aguilar, sopravvissuta a un’aggressione violentissima avvenuta nel 1992 a Fremont, in California. Il film ricostruisce il percorso della donna: dalla gravidanza alla scoperta dei segreti del marito, fino al processo e alla necessità di testimoniare contro l’uomo che avrebbe dovuto proteggerla.

Keana Bastidas interpreta Lisa Aguilar, giovane donna innamorata, in attesa del primo figlio e convinta di poter costruire una famiglia serena. La sua fiducia viene però tradita nel modo più crudele.

Jon McLaren interpreta Darren, marito di Lisa. All’inizio appare come un uomo presente, ma dietro la facciata di normalità nasconde una relazione extraconiugale e un rifiuto sempre più profondo verso la paternità.

Nel cast figurano anche Cassandra Potenza nel ruolo di Michelle Morris, la donna con cui Darren intrattiene una relazione, Marilu Henner nei panni della nonna di Lisa, Matthew MacFadzean nel ruolo del detective Goodwin e Cynthia Preston in quello di Angela Backers.

Dove è stato girato?

Mai fidarsi di mio marito è stato girato in Canada.

Il film racconta una vicenda realmente avvenuta a Fremont, in California, ma la produzione ha scelto location canadesi per ricreare gli ambienti domestici, familiari e investigativi della storia.

La casa di Lisa è il luogo centrale del film. All’inizio rappresenta il sogno di una famiglia in costruzione, ma diventa presto lo spazio dell’incubo. È proprio tra quelle mura che la protagonista viene aggredita e inizia a capire che il pericolo non arriva dall’esterno, ma dalla persona che le era più vicina.

Trama del film Mai fidarsi di mio marito

La trama di Mai fidarsi di mio marito segue Lisa Aguilar, giovane donna felice e incinta del suo primo figlio. Lisa crede di avere accanto un marito amorevole e immagina con lui un futuro familiare stabile.

Con il passare del tempo, però, Darren cambia atteggiamento. L’uomo appare distante, nervoso e sempre meno coinvolto nella gravidanza. Mentre Lisa pensa al bambino, alle visite mediche e alla nuova vita che li aspetta, Darren inizia a costruire una doppia esistenza.

Il marito ha infatti una relazione con Michelle, una ragazza conosciuta al golf club. Il tradimento non è l’unico segreto: Darren non vuole davvero diventare padre e considera la gravidanza di Lisa un ostacolo alla libertà che desidera.

La tensione cresce fino al momento più terribile. Lisa viene aggredita nella propria abitazione da un uomo mascherato. L’assalitore la colpisce più volte con un coltello e la lascia a terra, convinto di averla uccisa.

Lisa riesce però a sopravvivere fingendosi morta. Viene soccorsa e portata in ospedale. Anche il bambino che porta in grembo si salva. Al risveglio, la donna non immagina ancora che dietro quella violenza possa esserci proprio Darren.

Le indagini iniziano a concentrarsi sul marito. Non ci sono segni di effrazione, emergono contraddizioni nel suo racconto e vengono trovati elementi che lo collegano all’aggressione. Lisa, inizialmente, si rifiuta di credere che l’uomo che ama possa aver pianificato la sua morte.

Poco alla volta, però, la verità diventa impossibile da ignorare. La scoperta della relazione con Michelle e le prove raccolte dalla polizia mostrano a Lisa un quadro devastante: Darren non ha agito d’impulso, ma avrebbe costruito un piano per liberarsi di lei e del bambino.

Spoiler finale

Nel finale di Mai fidarsi di mio marito, Lisa decide di smettere di proteggere Darren e trova la forza di testimoniare contro di lui.

In aula racconta l’aggressione nei dettagli. Spiega di essere stata colpita più volte, di aver trattenuto il respiro e di essersi finta morta per sopravvivere. È il momento decisivo: Lisa accetta finalmente che il responsabile dell’incubo è proprio l’uomo che aveva sposato.

Darren viene condannato e finisce in prigione. La sentenza, però, gli lascia la possibilità di chiedere la libertà condizionata dopo alcuni anni.

Tre anni dopo, Lisa deve affrontare un’altra prova. Darren prova infatti a uscire anticipatamente per buona condotta. La donna, che nel frattempo ha cambiato il nome del figlio per non legarlo al padre, si presenta all’udienza e si oppone alla scarcerazione.

La sua testimonianza è decisiva: la libertà condizionata viene negata e Darren resta in carcere.

Il film si chiude mostrando che Lisa riesce, lentamente, a ricostruire la propria vita. Darren viene rilasciato molti anni dopo, mentre lei si risposa e ha altri figli. Il finale non cancella il trauma, ma racconta la sopravvivenza di una donna che ha ripreso il controllo della propria storia e ha scelto di proteggere sé stessa e suo figlio.

Cast completo del film Mai fidarsi di mio marito

Keana Bastidas : Lisa Aguilar

: Lisa Aguilar Jon McLaren : Darren

: Darren Cassandra Potenza : Michelle Morris

: Michelle Morris Marilu Henner : nonna di Lisa

: nonna di Lisa Matthew MacFadzean : detective Goodwin

: detective Goodwin Cynthia Preston : Angela Backers

: Angela Backers Jorge Molina : John Aguilar

: John Aguilar Chris Violette : Dave

: Dave Katie Griffin: Julie Aguilar

Dove vedere Mai fidarsi di mio marito in streaming

Mai fidarsi di mio marito va in onda su Rai 2. Dopo la trasmissione televisiva, il film può essere disponibile su RaiPlay secondo le finestre di pubblicazione previste dalla rete.

È un thriller drammatico consigliato a chi segue i film ispirati a storie vere, i true crime domestici e le vicende in cui il pericolo si nasconde dentro una relazione apparentemente normale.