Su Netflix arriva La casa nella prateria, nuova serie tv del 2026 ispirata ai romanzi autobiografici di Laura Ingalls Wilder. Il titolo originale è Little House on the Prairie e racconta una nuova versione della storia della famiglia Ingalls, già resa celebre dalla serie cult degli anni Settanta con Michael Landon e Melissa Gilbert.

La prima stagione segue Charles e Caroline Ingalls, che lasciano il Wisconsin insieme alle figlie Laura e Mary per costruire una nuova vita nella prateria del Kansas. Il viaggio verso l’Ovest diventa una storia di famiglia, speranza, fatica, sopravvivenza e incontro con un mondo molto più complesso di quanto i protagonisti immaginino.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv La casa nella prateria

La casa nella prateria è sviluppata da Rebecca Sonnenshine, che è anche showrunner della serie. Il progetto nasce come nuova trasposizione dei libri di Laura Ingalls Wilder, con l’obiettivo di raccontare la frontiera americana attraverso uno sguardo più ampio e contemporaneo.

La serie è prodotta da CBS Studios, Anonymous Content, Friendly Family Productions e Joy Coalition. Tra i produttori esecutivi figurano Rebecca Sonnenshine, Dana Fox, Joy Gorman Wettels, Susanna Fogel e Trip Friendly.

Al centro della storia c’è Laura Ingalls, interpretata da Alice Halsey. Laura è una bambina curiosa, coraggiosa e piena di immaginazione. Attraverso i suoi occhi il pubblico scopre la bellezza e la durezza della vita nella prateria.

Luke Bracey interpreta Charles Ingalls, il padre di famiglia. Charles è un uomo idealista e determinato, convinto che il viaggio verso il Kansas possa offrire un futuro migliore alla moglie e alle figlie.

Crosby Fitzgerald interpreta Caroline Ingalls, madre di Laura e Mary. Caroline è il cuore emotivo della famiglia, una donna pratica e forte, costretta a proteggere le figlie in un ambiente difficile e spesso imprevedibile.

Skywalker Hughes interpreta Mary Ingalls, sorella maggiore di Laura. Mary è più prudente e riflessiva, spesso in contrasto con lo spirito libero della sorella minore.

Rispetto alla serie classica, il nuovo adattamento amplia il racconto anche ai personaggi della Nazione Osage, presenti nelle terre in cui gli Ingalls cercano di stabilirsi. Questo elemento rende la storia meno concentrata soltanto sulla famiglia dei pionieri e più attenta al rapporto tra coloni, comunità native e territorio.

Dove è stata girata La casa nella prateria?

La casa nella prateria è ambientata principalmente tra il Wisconsin e il Kansas, ma la serie è stata girata in Canada, soprattutto nell’area di Winnipeg, nella provincia del Manitoba.

La produzione ha utilizzato grandi spazi naturali, campi, boschi, sentieri e set costruiti appositamente per ricreare la prateria americana dell’Ottocento. Le riprese canadesi permettono alla serie di restituire paesaggi ampi, cieli aperti, stagioni dure e un senso costante di isolamento.

L’ambientazione principale della prima stagione è l’area vicino a Independence, in Kansas, dove la famiglia Ingalls prova a costruire la propria casa. La prateria non è soltanto uno sfondo romantico: è un luogo faticoso, instabile e pieno di pericoli, ma anche lo spazio in cui Laura inizia a conoscere davvero il mondo.

Trama della serie tv La casa nella prateria

La trama di La casa nella prateria segue la famiglia Ingalls nel momento in cui decide di lasciare il Wisconsin per cercare una nuova vita a Ovest.

Charles e Caroline caricano il carro con ciò che possiedono e partono insieme alle figlie Laura e Mary. Con loro c’è anche il cane Jack, compagno fedele del viaggio. La famiglia attraversa territori sconosciuti, affronta fiumi, strade difficili, maltempo, fame e paura, ma continua a credere nella possibilità di costruire una casa tutta sua.

Quando gli Ingalls arrivano nella prateria del Kansas, cercano di stabilirsi vicino a Independence. Charles comincia a costruire una casa, mentre Caroline prova a mantenere un senso di normalità per le bambine.

Laura vive tutto come una grande avventura. Ogni giorno porta una scoperta: animali selvatici, nuovi vicini, giochi all’aperto e paesaggi immensi. Ma poco alla volta capisce che la prateria non è un luogo vuoto pronto ad accoglierli. È una terra già abitata, attraversata da comunità, regole, conflitti e storie precedenti all’arrivo dei coloni.

La serie racconta quindi la crescita di Laura e il modo in cui la sua famiglia affronta ostacoli materiali ed emotivi. Il sogno di una casa nella prateria si scontra con la realtà della frontiera, dove ogni scelta può avere conseguenze profonde.

Accanto agli Ingalls entrano in scena altri coloni e membri della Nazione Osage, che mostrano quanto sia complesso il rapporto tra chi arriva per costruire una nuova vita e chi quelle terre le conosce e le abita da generazioni.

Spoiler finale

Il finale della prima stagione di La casa nella prateria non è ancora disponibile, perché la serie debutta su Netflix il 9 luglio 2026.

Le anticipazioni ufficiali indicano però che la stagione seguirà soprattutto il primo grande viaggio della famiglia Ingalls verso il Kansas e il tentativo di costruire una nuova vita nella prateria.

Il finale dovrebbe quindi concentrarsi sulle conseguenze della scelta di Charles e Caroline, sul futuro della casa costruita vicino a Independence e sul modo in cui Laura comprende la complessità del mondo che la circonda.

La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione, quindi il racconto non si chiuderà con i primi otto episodi. La storia della famiglia Ingalls proseguirà, continuando a seguire la crescita di Laura e il cammino della sua famiglia attraverso la frontiera americana.

Cast completo della serie tv La casa nella prateria

Alice Halsey : Laura Ingalls

: Laura Ingalls Luke Bracey : Charles Ingalls

: Charles Ingalls Crosby Fitzgerald : Caroline Ingalls

: Caroline Ingalls Skywalker Hughes : Mary Ingalls

: Mary Ingalls Jocko Sims : dottor George Tann

: dottor George Tann Warren Christie : John Edwards

: John Edwards Wren Zhawenim Gotts : Good Eagle

: Good Eagle Meegwun Fairbrother : Mitchell

: Mitchell Alyssa Wapanatâhk : White Sun

: White Sun Xander Cole : Little Puma

: Little Puma Barrett Doss : Emily Henderson

: Emily Henderson Mary Holland : Jemma James

: Jemma James Michael Hough : Eli James

: Eli James Kowen Cadorath : Caleb

: Caleb Thosh Collins : Louis

: Louis Maclean Fish : Adam Scott

: Adam Scott Rebecca Amzallag: Lacey Aubert

Dove vedere La casa nella prateria in streaming

La casa nella prateria è disponibile in streaming su Netflix dal 9 luglio 2026.

La prima stagione è composta da 8 episodi. La serie può essere vista come un nuovo adattamento autonomo: non è necessario conoscere la versione televisiva degli anni Settanta, anche se i fan storici ritroveranno personaggi, temi e atmosfere legati al mondo degli Ingalls.