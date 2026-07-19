Desire, titolo originale Deseo, è il film thriller erotico e psicologico del 2026 disponibile su Netflix. Diretto da Teresa Simone, il film racconta la crisi di una donna apparentemente realizzata, trascinata in una relazione clandestina destinata a coinvolgere anche la propria famiglia.

La protagonista è Lucero, una brillante avvocata sposata da vent’anni con Fernando e madre di due figli. La sua vita sembra perfetta, ma l’incontro con Matías, il giovane allenatore di nuoto della figlia, risveglia in lei un desiderio incontrollabile.

Regia, produzione e protagonisti del film Desire

La regia di Desire è firmata da Teresa Simone, al suo debutto nella direzione di un lungometraggio. La sceneggiatura è stata scritta da Giulia Cardamone e Vanessa Miklos.

Il film è una coproduzione tra Messico e Spagna, realizzata da El Estudio e Las Películas del Apache. Tra i produttori figurano Pablo Cruz, Juana García Blaya e Pilar Robla.

La protagonista è Ludwika Paleta, che interpreta Lucero, avvocata di successo intrappolata in un matrimonio apparentemente stabile ma ormai privo di passione.

Accanto a lei troviamo José María Yazpik, nel ruolo del marito Fernando, e Óscar Casas, che dà volto a Matías, il giovane allenatore di nuoto con il quale Lucero comincia una relazione segreta.

Nel cast figurano inoltre Pilar Pascual, Leonardo Ortizgris, Jaydy Michel, Giovanni Florido, Matías Coronado, Mónika Sánchez, Ivana Salomón e Gabi Zamora.

Dove è stato girato?

Desire è stato girato interamente in Messico, principalmente a Città del Messico.

Le riprese hanno utilizzato eleganti zone residenziali, strutture sportive, piscine, uffici e quartieri moderni della capitale messicana. Tra le aree riconoscibili figurano Polanco, Lomas de Chapultepec, il Bosco di Chapultepec e il Paseo de la Reforma.

Le ville e gli appartamenti di lusso sottolineano l’apparente perfezione della vita di Lucero, mentre gli impianti sportivi diventano il luogo nel quale nasce l’attrazione tra la protagonista e Matías.

La produzione ha inoltre utilizzato studi cinematografici dell’area metropolitana di Città del Messico per realizzare alcune scene ambientate negli uffici legali e nell’abitazione della famiglia.

Trama del film Desire

Lucero è un’avvocata di successo di 47 anni, sposata da circa vent’anni con Fernando. La coppia ha due figli, Viviana e Julián, e conduce una vita agiata all’interno di una casa elegante.

Dietro l’immagine di una famiglia perfetta, però, il matrimonio tra Lucero e Fernando attraversa una profonda crisi. Gli impegni professionali e la routine hanno allontanato i due coniugi, incapaci di comunicare apertamente i propri bisogni.

La situazione cambia quando Fernando assume Matías, un giovane allenatore incaricato di seguire Viviana durante le lezioni di nuoto.

Lucero rimane immediatamente attratta dal ragazzo. Quello che inizialmente sembra soltanto un gioco di sguardi si trasforma presto in una relazione clandestina, intensa e sempre più difficile da controllare.

Matías rappresenta per Lucero la possibilità di sentirsi nuovamente desiderata. La donna comincia però a mentire al marito, ai figli e alle persone che lavorano con lei, mettendo a rischio la propria famiglia e la carriera.

La relazione viene scoperta da una persona coinvolta in una causa di divorzio seguita da Lucero. Le immagini degli incontri con Matías vengono utilizzate per ricattarla e costringerla ad accettare condizioni professionali sfavorevoli.

Spaventata dalle conseguenze, Lucero decide di interrompere il rapporto. Matías non accetta però di essere abbandonato e comincia a comportarsi in maniera sempre più ossessiva.

Per vendicarsi della donna, il giovane si avvicina a Viviana, consapevole dell’attrazione che la ragazza prova nei suoi confronti. Lucero è così costretta ad assistere alla relazione tra il proprio ex amante e la figlia.

La tensione aumenta quando Matías rivela a Lucero che Fernando conosceva la loro relazione. Il marito aveva infatti pagato il giovane affinché registrasse alcuni dei loro incontri intimi.

Lucero comprende così di essere stata manipolata da entrambi gli uomini. Il tradimento, la gelosia e il ricatto conducono tutti i componenti della famiglia verso una notte tragica.

Spoiler finale

Nel finale di Desire, Matías viene trovato morto nella piscina della famiglia. Inizialmente le circostanze sembrano indicare un incidente provocato dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

La ricostruzione degli eventi mostra però che tutti i componenti della famiglia hanno avuto un ruolo nella sua morte.

Julián, il figlio di Lucero e Fernando, droga Matías mentre il giovane si trova nella loro casa. Il ragazzo perde progressivamente il controllo delle proprie azioni e delle proprie capacità fisiche.

Quando Viviana scopre che Matías ha intrattenuto una relazione anche con sua madre, reagisce con rabbia e lo aggredisce. Il giovane finisce nella piscina e non riesce a uscire dall’acqua.

Fernando assiste alla scena, ma decide di non aiutarlo. Il marito di Lucero lascia intenzionalmente Matías in piscina, permettendo che la situazione diventi irreversibile.

Lucero arriva poco dopo e comprende immediatamente quello che sta accadendo. Invece di salvare l’ex amante, lo spinge sott’acqua e completa l’azione iniziata dagli altri componenti della famiglia.

La morte di Matías viene ufficialmente attribuita a un’overdose. Nessuno scopre il coinvolgimento diretto di Lucero, Fernando e dei loro figli.

La tragedia, paradossalmente, riavvicina Lucero e Fernando. I due coniugi scelgono di proteggere la famiglia e di affrontare insieme le conseguenze emotive di quanto accaduto.

Il finale mostra quindi Lucero apparentemente tornata alla propria vita. La donna non subisce conseguenze giudiziarie, ma rimane segnata dalla consapevolezza di avere provocato una catena di eventi conclusa con un omicidio.

Cast completo del film Desire

Il cast di Desire è guidato da Ludwika Paleta, José María Yazpik e Óscar Casas. Accanto ai tre protagonisti figurano interpreti messicani e spagnoli che danno volto ai familiari, agli amici e ai colleghi coinvolti nella vicenda.