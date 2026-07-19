Nella puntata di sabato 18 luglio 2026 di Reazione a Catena, il game show preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, è arrivato un nuovo cambio della guardia. A conquistare il titolo sono stati I Tre Quinti, squadra composta da Desirèe, Marika e Fabrizio, provenienti da Spoltore, in provincia di Pescara.

Il trio ha battuto i campioni uscenti, I Senza Francesco, arrivati alla loro terza apparizione nel programma. La sfida si è decisa all’Intesa Vincente, dove la famiglia abruzzese ha dominato con un netto 8 a 2.

All’Ultima Catena, però, I Tre Quinti non sono riusciti a trasformare il titolo in una vincita. Dopo essere arrivati all’ultima parola con 375 euro, hanno risposto “Vista”, ma la soluzione corretta era “Vigilia”.

I Tre Quinti: la sfida contro I Senza Francesco a Reazione a Catena

I Tre Quinti hanno conquistato il titolo battendo i campioni uscenti, I Senza Francesco. La squadra composta da Antonio, Mattia e Luca, proveniente da Napoli, era alla terza partecipazione e sperava di proseguire il proprio percorso nel programma.

Prima della sfida, Pino Insegno ha scherzato con loro su Francesco, l’amico che ha ispirato il nome della squadra ma che non ha partecipato al gioco. Il capitano Mattia ha raccontato che Francesco era molto contento della loro avventura, anche se il conduttore ha ironizzato sulla possibile gelosia dell’amico rimasto a casa.

A sfidarli sono arrivati I Tre Quinti, composti da Desirèe, Marika e Fabrizio. I tre vengono da Spoltore, in provincia di Pescara, e formano una famiglia. Come raccontato in puntata, il resto della prole vive a Malaga, dove si è trasferita.

Fin dalle prime manche, I Tre Quinti si sono rivelati una squadra molto competitiva. La loro intesa familiare ha fatto la differenza, soprattutto nei momenti più rapidi della gara.

Intesa Vincente: I Tre Quinti vincono 8 a 2

La sfida decisiva è arrivata all’Intesa Vincente. I Tre Quinti si sono presentati alla prova con 65 secondi a disposizione, tre possibilità di “passo” e due possibilità di raddoppio.

La squadra ha gestito bene il tempo e ha mostrato una comunicazione efficace. Decisamente più complicata, invece, la prova de I Senza Francesco. I campioni uscenti sono apparsi meno pronti rispetto alle puntate precedenti, con diverse indecisioni ed errori.

Pino Insegno li ha richiamati più volte, sottolineando alcuni momenti di deconcentrazione. Alla fine, la differenza tra le due squadre è stata evidente: 8 parole corrette per I Tre Quinti, contro le 2 de I Senza Francesco.

Con questo risultato, Desirèe, Marika e Fabrizio sono diventati i nuovi campioni di Reazione a Catena.

Ultima Catena: soluzione “Vigilia” e montepremi da 375 euro

I Tre Quinti hanno iniziato l’Ultima Catena con un montepremi di 96.000 euro.

Il percorso finale, però, si è rivelato più complicato del previsto. Tra errori, dimezzamenti e indecisioni, la cifra è scesa progressivamente fino a 750 euro. Nonostante il bottino ormai molto ridotto, la famiglia abruzzese ha provato comunque a ragionare fino all’ultimo per cercare di portare a casa la prima vincita.

All’ultima parola, l’indizio a disposizione era Magro. La parola misteriosa iniziava con “Vi” e terminava con “a”. Nel dubbio, I Tre Quinti hanno deciso di acquistare il Terzo Elemento, facendo scendere il montepremi a 375 euro. Il nuovo indizio era Prima.

Dopo il confronto finale, Desirèe, Marika e Fabrizio hanno scelto la parola “Vista”, senza apparire del tutto convinti. La risposta, però, non era corretta. La soluzione dell’Ultima Catena era “Vigilia”. I Tre Quinti non hanno quindi vinto i 375 euro in palio, ma torneranno nella prossima puntata come campioni in carica.

Reazioni social: Pino Insegno criticato dal pubblico

La puntata del 18 luglio 2026 ha generato molti commenti sui social. Diversi spettatori hanno seguito la gara provando a indovinare le parole insieme ai concorrenti, ma questa volta molte critiche si sono concentrate sull’atteggiamento di Pino Insegno.

Una parte del pubblico ha giudicato il conduttore troppo severo nei confronti dei concorrenti, soprattutto durante l’Intesa Vincente. Alcuni utenti hanno criticato i richiami, i commenti sugli errori e il modo in cui venivano sottolineate le indecisioni.

Tra i commenti apparsi su X:

“Il ruolo di conduttore è fuori luogo per lui.”

“Tutto seccato, come un professore che trova studenti impreparati. Che pesantezza.”

“Alla sua sesta edizione non ha ancora capito che all’Intesa tendenzialmente si è tesi.”

Il pubblico si è quindi diviso. Da una parte c’è chi ha apprezzato la vittoria de I Tre Quinti, dall’altra chi ha trovato troppo pesante la gestione della tensione in studio.

Reazione a Catena: chi sono I Tre Quinti

I Tre Quinti sono i nuovi campioni di Reazione a Catena nella puntata di sabato 18 luglio 2026. La squadra è composta da Desirèe, Marika e Fabrizio e viene da Spoltore, in provincia di Pescara.

I tre formano una famiglia e vivono sotto lo stesso tetto. La loro intesa è apparsa evidente durante la puntata, soprattutto nella prova dell’Intesa Vincente.

Il nome I Tre Quinti richiama proprio la composizione familiare. Tre componenti su cinque sono infatti presenti in studio, mentre il resto della famiglia vive a Malaga, dove si è trasferito.

Al momento non sono state rese note le età precise dei concorrenti. Alla loro prima Ultima Catena hanno giocato per 375 euro, ma hanno risposto “Vista” invece di “Vigilia”. Non hanno quindi conquistato alcuna vincita, ma torneranno nella prossima puntata come campioni in carica.