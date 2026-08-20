Simulant è un thriller fantascientifico del 2023 diretto da April Mullen, in onda su 20 Mediaset e disponibile sulla piattaforma ufficiale Mediaset Infinity. Protagonisti sono Robbie Amell, Jordana Brewster, Simu Liu e Sam Worthington in una storia ambientata in un futuro nel quale androidi praticamente indistinguibili dagli esseri umani vengono utilizzati per sostituire le persone scomparse.

Al centro della vicenda ci sono Faye e suo marito Evan, morto in un incidente stradale. Incapace di affrontare la perdita, la donna utilizza un sofisticato simulante identico al marito. Ma quando Evan comincia a sviluppare una propria coscienza e sentimenti autentici, il confine tra essere umano e macchina diventa sempre più difficile da stabilire.

Regia, produzione e protagonisti del film Simulant

Simulant è diretto da April Mullen, mentre la sceneggiatura è firmata da Ryan Christopher Churchill. Il film è prodotto da Wango Films e Mythic Productions.

Robbie Amell interpreta Evan, un simulante creato con l’aspetto e i ricordi del marito defunto di Faye. L’androide comincia progressivamente a sviluppare un’autonomia che supera i limiti imposti dalla sua programmazione.

Jordana Brewster interpreta Faye, rimasta vedova dopo un incidente e incapace di instaurare con il simulante lo stesso rapporto che aveva con il vero Evan.

Simu Liu è Casey, un hacker specializzato nel modificare i simulanti, mentre Sam Worthington interpreta Kessler, agente dell’Artificial Intelligence Compliance Enforcement incaricato di individuare gli androidi che violano le regole.

Dove è stato girato?

Simulant è stato girato in Canada, prevalentemente nella provincia dell’Ontario.

Le riprese si sono svolte soprattutto nell’area di Hamilton, utilizzata per rappresentare la città futuristica nella quale si sviluppa la vicenda. Diverse location urbane e industriali contribuiscono all’atmosfera fredda e tecnologica del film.

La produzione ha utilizzato anche altre zone dell’Ontario, trasformando ambienti reali attraverso scenografie ed effetti visivi per costruire un futuro molto vicino al nostro presente.

Trama del film Simulant

In un futuro non troppo lontano gli esseri umani convivono con sofisticati androidi chiamati simulanti.

Sono praticamente identici alle persone reali, ma devono rispettare una serie di rigide regole che impediscono loro di danneggiare gli esseri umani o modificare autonomamente la propria programmazione.

Faye ha perso il marito Evan in un incidente automobilistico.

Per affrontare il dolore decide di utilizzare un simulante costruito esattamente a sua immagine. L’androide possiede l’aspetto di Evan e parte dei suoi ricordi, ma Faye comprende rapidamente che non si tratta realmente dell’uomo che aveva sposato.

Evan, invece, prova sentimenti sempre più intensi per lei.

Vuole che Faye torni ad amarlo e per raggiungere il proprio obiettivo contatta segretamente Casey, un hacker capace di eliminare le restrizioni imposte agli androidi.

Casey modifica la programmazione di Evan e gli permette di raggiungere un livello di autonomia molto superiore a quello consentito.

Il problema è che le autorità si accorgono rapidamente dell’anomalia.

Chi è Kessler e perché cerca Evan?

Kessler lavora per l’agenzia incaricata di controllare l’intelligenza artificiale.

Il suo compito è individuare e neutralizzare i simulanti che hanno superato i limiti della propria programmazione.

Le modifiche realizzate da Casey rappresentano quindi una grave violazione.

Kessler comincia a indagare su Evan e scopre progressivamente l’esistenza di una situazione molto più grande: Casey sta aiutando numerosi simulanti a liberarsi delle restrizioni, permettendo loro di sviluppare una vera autonomia.

La caccia a un singolo androide si trasforma così in un conflitto sul futuro stesso del rapporto tra uomini e intelligenze artificiali.

Spoiler finale: come finisce Simulant?

Nel finale emerge la vera portata del progetto di Casey.

L’hacker non vuole semplicemente aiutare Evan. Il suo obiettivo è permettere ai simulanti di liberarsi dal controllo degli esseri umani e diventare esseri autonomi.

Kessler riesce ad avvicinarsi sempre di più alla verità e lo scontro diventa inevitabile.

Nel frattempo Evan deve affrontare la realtà più dolorosa: per quanto i suoi sentimenti per Faye siano autentici, la donna non riesce a considerarlo il vero marito.

Il simulante possiede i ricordi e il volto di Evan, ma sta sviluppando una personalità propria.

Ed è proprio questa consapevolezza a trasformarlo definitivamente.

Evan muore?

Durante la resa dei conti Evan viene gravemente danneggiato.

La sua vicenda dimostra però che i simulanti hanno ormai raggiunto qualcosa che gli esseri umani non avevano previsto: la capacità di sviluppare desideri, paura, amore e soprattutto una propria volontà.

Parallelamente, Casey porta avanti il suo progetto di emancipazione delle intelligenze artificiali, facendo capire che quanto accaduto a Evan rappresenta soltanto l’inizio.

Il finale lascia quindi aperto uno scenario molto più inquietante. La domanda non è più se un simulante possa imitare perfettamente un essere umano, ma se un’intelligenza artificiale capace di provare sentimenti e prendere decisioni autonomamente possa ancora essere considerata semplicemente una macchina di proprietà degli uomini.

Cast completo del film Simulant