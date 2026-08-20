S&X (S to X) è una serie TV giapponese del 2026, disponibile dal 20 agosto 2026 su Netflix. Protagonista è Kento Nakajima nel ruolo di Ichito Shimotori, un terapeuta sessuale che ogni giorno incontra persone alle prese con problemi intimi dei quali spesso non riescono a parlare con nessun altro.

Tratta dall’omonimo manga di Kisei Tada, la serie affronta senza sensazionalismi temi come relazioni senza intimità, disfunzione erettile, dipendenza sessuale e traumi, collegando la sessualità all’amore, all’autostima e alla capacità di costruire relazioni. Ma anche Ichito, dietro l’apparente sicurezza con cui aiuta i suoi pazienti, nasconde una profonda ferita personale.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv S&X

La regia di S&X è affidata a Shogo Kusano, che partecipa anche alla sceneggiatura. La composizione della serie e la scrittura sono guidate da Tomoko Yoshida, mentre tra gli sceneggiatori figurano anche Ruriko Matsushima e Takumi Baba.

La produzione è di OFFICE SHIROUS, con Mariko Seto e Daisuke Saitoh come produttori, mentre il progetto è sviluppato e prodotto da Netflix.

Kento Nakajima interpreta Ichito Shimotori, terapeuta che lavora nella propria clinica offrendo consulenza a uomini e donne con difficoltà legate alla sessualità.

La protagonista femminile è Yuko Araki, che interpreta Yumi, una donna legata al passato di Ichito. Il loro inaspettato incontro riapre una parte della vita che l’uomo credeva di aver lasciato alle spalle.

Nel cast figurano inoltre Ryota Miura, Sawako Fujima, Aoi Nakamura, Rinka Kumada, Sayaka Yamaguchi, Yūsuke Santamaria e Shiro Sano.

Dove è stata girata?

S&X è ambientata e realizzata in Giappone, costruendo gran parte della propria narrazione intorno alla clinica Shimotori, dove Ichito riceve i pazienti.

La produzione alterna gli ambienti professionali della clinica a quelli della quotidianità dei protagonisti, mettendo in contrasto la sicurezza mostrata da Ichito durante le sedute con le difficoltà che emergono nella sua vita privata.

Trama della serie tv S&X

Ichito Shimotori è un terapeuta specializzato nei problemi legati alla sessualità.

Ogni giorno nella sua clinica arrivano persone che portano con sé segreti dei quali non riescono a parlare nemmeno con i propri partner.

C’è chi vive un matrimonio nel quale i rapporti sessuali sono completamente scomparsi, chi deve affrontare una disfunzione erettile, chi ha sviluppato comportamenti compulsivi e chi porta ancora le conseguenze di un trauma.

Ichito non giudica mai.

Nonostante i pregiudizi che circondano la sua professione, ascolta ogni paziente con grande attenzione, cercando di comprendere cosa si nasconda realmente dietro il problema che gli viene raccontato.

Perché spesso il sesso è soltanto la parte visibile di una difficoltà molto più profonda.

Il paradosso è che l’uomo capace di aiutare gli altri non riesce a risolvere completamente i propri problemi.

Qual è il segreto di Ichito?

Dietro il comportamento tranquillo di Ichito esiste infatti un dolore irrisolto.

Il terapeuta è molto bravo a comprendere le fragilità dei propri pazienti, ma decisamente meno capace di confrontarsi con le proprie.

A cambiare la situazione è soprattutto l’incontro con Yumi.

La donna appartiene al passato di Ichito e il loro ritrovarsi costringe il protagonista ad affrontare sentimenti e ricordi che aveva cercato di tenere sotto controllo.

La storia professionale comincia così a intrecciarsi con quella sentimentale.

Mentre aiuta i pazienti a comunicare desideri, paure e insicurezze ai propri partner, Ichito deve imparare ad applicare gli stessi principi alla propria vita.

Spoiler finale: come finisce S&X?

S&X debutta su Netflix il 20 agosto 2026, quindi prima dell’uscita completa non è possibile indicare correttamente il finale senza inventare avvenimenti non ancora resi pubblici.

La parte conclusiva della storia ruota comunque intorno al percorso personale di Ichito e al suo rapporto con Yumi. Le difficoltà affrontate dai pazienti diventano progressivamente uno specchio attraverso il quale il terapeuta è costretto a guardare anche se stesso.

Il punto centrale non è quindi soltanto capire se tra Ichito e Yumi possa nascere o rinascere una relazione.

Ichito deve soprattutto accettare che chiedere aiuto e mostrare le proprie fragilità non rappresenti un fallimento, nemmeno per qualcuno che professionalmente è abituato a essere la persona alla quale gli altri chiedono aiuto.

S&X è tratta da una storia vera?

No. S&X non è una storia vera, ma l’adattamento live action dell’omonimo manga di Kisei Tada, pubblicato da Kodansha.

Le problematiche affrontate sono però volutamente realistiche. Attraverso i diversi pazienti della clinica, la serie parla di difficoltà sessuali e sentimentali che possono interessare persone di qualsiasi età.

L’obiettivo è soprattutto mostrare come problemi apparentemente esclusivamente sessuali possano essere collegati a solitudine, autostima, comunicazione, aspettative sociali e difficoltà nel rapporto di coppia.

Cast completo della serie tv S&X

Kento Nakajima : Ichito Shimotori

: Ichito Shimotori Yuko Araki : Yumi

: Yumi Ryota Miura

Sawako Fujima

Aoi Nakamura

Rinka Kumada

Sayaka Yamaguchi

Yūsuke Santamaria

Shiro Sano

Quanti episodi sono S&X?

La prima stagione di S&X è composta da 10 episodi, disponibili su Netflix a partire da giovedì 20 agosto 2026.

La serie combina il racconto orizzontale dedicato alla vita di Ichito con le differenti problematiche affrontate dai pazienti della clinica, utilizzandole per parlare più ampiamente di amore, sesso, identità e relazioni nella società contemporanea.