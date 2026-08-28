In the Grey è un film action thriller del 2026 scritto e diretto da Guy Ritchie, disponibile su Prime Video. Il regista riunisce un cast internazionale guidato da Henry Cavill, Jake Gyllenhaal, Eiza González, Rosamund Pike, Kristofer Hivju e Fisher Stevens.

La storia segue una squadra di specialisti abituati a operare nell’ombra. Quando una fortuna da un miliardo di dollari finisce nelle mani di un uomo potente e senza scrupoli, il gruppo riceve l’incarico di recuperarla. Quella che dovrebbe essere un’operazione estremamente rischiosa si trasforma però in una guerra fatta di inganni, strategie e tradimenti.

Regia, produzione e protagonisti del film In the Grey

Guy Ritchie firma sia la regia sia la sceneggiatura di In the Grey. Il regista torna al cinema d’azione costruendo un racconto nel quale rapine, operazioni clandestine e doppi giochi si intrecciano con il suo caratteristico ritmo narrativo.

Tra i produttori figurano Guy Ritchie, Ivan Atkinson, Dave Caplan e John Friedberg. La fotografia è affidata a Ed Wild, il montaggio a Martin Walsh e le musiche a Christopher Benstead.

Henry Cavill interpreta Sid, uno degli specialisti coinvolti nell’operazione, mentre Jake Gyllenhaal è Bronco. I due uomini fanno parte di un gruppo abituato a muoversi in situazioni nelle quali le normali regole non sono sufficienti.

Eiza González interpreta Rachel, mentre Rosamund Pike è Bobby Sheen. Tra gli altri protagonisti figurano Carlos Bardem nel ruolo di Manny Salazar e Fisher Stevens in quello di William Horowitz.

Dove è stato girato?

In the Grey è stato girato soprattutto a Tenerife, nelle Isole Canarie, in Spagna. Le riprese principali si sono svolte tra settembre e ottobre del 2023 e hanno interessato numerose località dell’isola.

Tra le location utilizzate figura il Real Casino de Tenerife nella Plaza de la Candelaria di Santa Cruz de Tenerife. La produzione si è spostata anche a San Andrés, dove sono state realizzate alcune delle sequenze d’azione.

Altre riprese hanno coinvolto la Dársena Pesquera di Santa Cruz e la celebre Playa de Las Teresitas. Gli scenari urbani e costieri dell’isola permettono al film di alternare ambientazioni eleganti, inseguimenti e grandi sequenze d’azione.

Alcune lavorazioni hanno interessato inoltre altre zone delle Isole Canarie e Gedda, in Arabia Saudita.

Trama del film In the Grey

Sid e Bronco sono specialisti abituati a intervenire quando un’operazione diventa troppo rischiosa per essere affrontata attraverso i canali tradizionali.

Il loro lavoro consiste nel muoversi in quella zona indefinita nella quale legalità e illegalità finiscono inevitabilmente per confondersi.

La nuova missione coinvolge una fortuna da circa un miliardo di dollari sottratta da un uomo estremamente potente.

Recuperare il denaro attraverso una normale trattativa sembra impossibile.

Entra quindi in azione una squadra di professionisti capace di utilizzare metodi decisamente meno convenzionali.

L’obiettivo iniziale appare semplice almeno sulla carta: raggiungere il patrimonio e sottrarlo all’uomo che se ne è impossessato.

Nella realtà, l’operazione si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più complicato.

Gli uomini che proteggono il denaro dispongono di armi, risorse e informazioni sufficienti per rendere qualsiasi attacco estremamente pericoloso.

Sid, Bronco e Rachel devono quindi costruire un piano nel quale forza e strategia assumono la stessa importanza.

Ogni componente della squadra possiede capacità differenti e nessuno può permettersi di commettere errori.

La situazione peggiora quando cominciano a emergere interessi personali e informazioni nascoste.

Il gruppo comprende che l’operazione non riguarda soltanto il denaro.

Dietro il miliardo sottratto esiste infatti una rete di rapporti, tradimenti e alleanze che rende sempre più difficile distinguere i nemici dalle persone delle quali ci si può realmente fidare.

Quella che era iniziata come una rapina impossibile si trasforma così in una vera guerra di strategia e sopravvivenza.

Spoiler finale

Nella parte conclusiva di In the Grey, il piano costruito dalla squadra entra nella fase decisiva e Sid, Bronco e Rachel devono affrontare direttamente gli uomini che proteggono la fortuna che sono stati incaricati di recuperare.

La missione si rivela molto più complessa del previsto perché le informazioni ricevute inizialmente non raccontavano tutta la verità.

Le alleanze cambiano e la squadra comprende che qualcuno ha cercato di manipolare l’operazione per ottenere personalmente il controllo del denaro.

La strategia diventa quindi più importante della forza.

Sid e Bronco sfruttano proprio la convinzione dei loro avversari di avere ormai il controllo della situazione, trasformando quello che sembra un fallimento in una parte essenziale del piano.

Lo scontro finale mette alla prova anche il rapporto tra i membri della squadra. Dopo aver trascorso gran parte della missione senza sapere fino in fondo di chi potersi fidare, i protagonisti devono necessariamente collaborare per riuscire a sopravvivere.

Il recupero della fortuna diventa così soltanto uno degli obiettivi.

La priorità è uscire vivi da una situazione nella quale le diverse fazioni sono ormai pronte a eliminarsi reciprocamente.

La squadra riesce infine a ribaltare gli equilibri e a neutralizzare la principale minaccia, portando a termine l’operazione attraverso una combinazione di inganno, preparazione e forza.

Il significato del titolo emerge proprio nella conclusione: Sid, Bronco e gli altri operano in una zona grigia, nella quale non esiste una separazione assoluta tra eroi e criminali. I loro metodi possono essere discutibili, ma diventano indispensabili quando devono affrontare avversari che non rispettano alcuna regola.

Cast completo del film In the Grey

Il cast di In the Grey riunisce diversi interpreti già protagonisti del cinema d’azione internazionale. Al centro ci sono Henry Cavill e Jake Gyllenhaal, affiancati da Eiza González, Rosamund Pike, Fisher Stevens e Carlos Bardem.