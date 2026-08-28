Si chiama Giorgia Angeloni la nuova tronista di Uomini e Donne. La ragazza è stata presentata al grande pubblico con un video pubblicato sul sito web di Witty TV, società che cura la realizzazione del dating show.

Giorgia Angeloni tronista Uomini e Donne, la ragazza ha 25 anni

Nel filmato di presentazione pubblicato sul web, Giorgia Angeloni afferma: “Ciao, ho 25 anni e sono nata a Roma. Sono laureata in psicologia alla triennale e attualmente sto conseguendo la laurea magistrale in psicologia clinica. Ho iniziato a lavorare quando avevo solamente 15 anni e la mia vita non è stata affatto semplice. I miei genitori si sono lasciati quando io avevo solamente tredici anni, mia sorella Annalisa, la più grande, ne aveva quindi mentre Rebecca, la più piccola, ne aveva 8. Il problema non è stata la separazione in sé, ma le ripercussioni che quest’ultima ha avuto su noi figlie“.

Tenendo fra le mani la tesi di laurea, Giorgia Angeloni continua: “In questa tesi è racchiusa tutta la mia vita. Ho parlato della parentificazione emotiva e strumentale, che corrisponde all’inversione dei ruoli fra genitori e figli ed è proprio quello che abbiamo vissuto io e le mie sorelle. Sin da molto piccole ci siamo dovute prendere cura dei nostri genitori e nessuno si è preso cura di noi“.

Giorgia Angeloni tronista Uomini e Donne, la malattia del padre

Giorgia Angeloni, durante il video di presentazione a Uomini e Donne, afferma: “Qualche mese dopo la separazione dei miei genitori abbiamo scoperto che mio padre aveva contratto il Parkinson giovanile, aveva solamente 50 anni. In questi ultimi anni si è aggravato molto, oggi non sta bene e la malattia ha preso il sopravvento ma sono grata di poter condividere ogni singolo momento con lui e cerco di fargli vivere momenti di allegria nonostante la sua vita non sia affatto allegra o semplice. Per quel che posso cerco di rendergli le giornate migliori“.

Le aspettative per il dating show

Giorgia Angeloni, parlando di Uomini e Donne, confessa che è molto legata al suo cane Mia: “È entrata nella mia vita 11 anni fa e me l’ha letteralmente salvata. L’ho presa dal canile quando aveva solamente due mesi, mi ha dato un amore sempre vero, incondizionato, anche quando non c’era nessun altro“.

Di sé racconta: “Credo di essere simpatica, un po’ pesante. Permalosa non credo, mentre gelosa non so perché è da tanto che non provo questo sentimento e francamente non saprei dirlo. Non ho un prototipo estetico, se chiudo gli occhi mi immagino con un ragazzo alto, capace di darmi un senso di protezione anche solo con un abbraccio. Un’altra cosa che ci tengo a precisare è che cerco un fidanzato e non un bambino da accudire: per me è scontato che cucinare e pulire lo dobbiate saper fare“.