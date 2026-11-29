Una leggenda dei Vosgi sembra offrire una spiegazione a omicidi brutali e sparizioni di bambini. In The Soul Eater, però, seguire le tracce del mostro significa soprattutto interrogare gli adulti che gli attribuiscono ogni colpa. Il thriller di Julien Maury e Alexandre Bustillo arriva su Rai 4 domenica 29 novembre 2026 alle 21:20.

Uscito nel 2024 con il titolo francese Le Mangeur d’âmes, il film affianca Virginie Ledoyen e Paul Hamy nei ruoli di due investigatori costretti a collaborare. Sandrine Bonnaire interpreta la psichiatra infantile Carole Marbas. L’inchiesta parte da un duplice omicidio e si allarga a un sistema di violenze protetto dai silenzi della comunità.

Maury e Bustillo portano il romanzo di Laipsker sullo schermo

La regia è firmata da Julien Maury e Alexandre Bustillo, autori di À l’intérieur e La casa in fondo al lago. La sceneggiatura di Annelyse Batrel e Ludovic Lefebvre adatta il romanzo omonimo di Alexis Laipsker.

La produzione coinvolge Phase 4 Productions, Place du Marché Productions e Umedia. Fra i produttori figurano Fabrice Lambot e Pierre-Marcel Blanchot. Simon Roca cura la fotografia e Raphaël Gesqua compone le musiche. La durata è di circa 110 minuti.

Ledoyen interpreta Élisabeth Guardiano, segnata da un lutto personale. Hamy è Franck de Rolan, presentato come un gendarme determinato a trovare i bambini. La diversa maniera di affrontare gli interrogatori crea attrito, ma anche una collaborazione necessaria per superare l’ostilità degli abitanti.

Le riprese nei Vosgi, da Plombières-les-Bains a Senones

Il film è stato girato nei Vosgi, nella regione francese del Grand Est. Fra le località della lavorazione figurano Plombières-les-Bains, Gérardmer e Senones. Le riprese si sono svolte fra marzo e maggio 2023.

Il territorio montano contribuisce all’impressione di isolamento. Boschi, edifici e strade restituiscono un ambiente nel quale le distanze rendono più difficile controllare ciò che accade lontano dai centri abitati. La piccola comunità non appare soltanto un luogo geografico, ma una rete di rapporti che può proteggere i colpevoli.

L’atmosfera cupa sostiene l’incontro fra il procedimento poliziesco e la suggestione della fiaba nera. I paesaggi non confermano l’esistenza di un mostro: preparano invece il terreno sul quale la leggenda può diventare una spiegazione rassicurante per un male molto concreto.

Due indagini convergono sui bambini scomparsi

La comandante Élisabeth Guardiano viene incaricata di indagare su un duplice omicidio particolarmente brutale. Nel paese incontra Franck de Rolan, che segue la scomparsa di bambini e sospetta un collegamento fra le due vicende.

Un bambino sopravvissuto, Evan Vasseur, costituisce una testimonianza essenziale. La dottoressa Carole Marbas, psichiatra infantile, limita però l’accesso degli investigatori al piccolo. Intanto altri delitti e oggetti scolpiti richiamano il Mangiatore di anime, figura utilizzata per spaventare i bambini e tenerli lontani dal bosco.

Le indagini mostrano incongruenze nei racconti degli adulti, computer scomparsi e comportamenti sempre più violenti. La vicenda della famiglia Maublanc porta al centro anche la piccola Jeanne. Dietro la superstizione emerge una rete che sfrutta i minori e documenta gli abusi.

La collaborazione fra Élisabeth e Franck diventa più personale quando affiorano le rispettive perdite. La comandante ha perso la figlia; Franck nasconde la ragione per cui la ricerca dei bambini assorbe ogni sua energia. Il confronto con il passato modifica il significato dell’intera indagine.

Carole Marbas e la vera identità di Franck: il finale

Attenzione: seguono spoiler sul finale del film.

Il colpo di scena rivela che Carole Marbas è coinvolta nella rete criminale e utilizza la maschera del Mangiatore di anime. L’indagine conduce a un sanatorio, dove vengono tenuti i bambini e dove si nascondono le prove delle violenze.

Franck cercava il proprio figlio rapito. La sua identità di investigatore è una copertura e la scoperta della morte del bambino porta la ricerca a una conclusione devastante. Carole viene costretta ad assumere la sostanza allucinogena legata agli episodi di violenza e si uccide con un coltello.

Franck incendia la struttura. Élisabeth riesce a portare fuori Evan e Jeanne, sottraendoli al luogo dei crimini. Franck le consegna la pistola e, interrogato sulla propria identità, si definisce un fantasma prima di andarsene. Il finale riconduce il mostro alla crudeltà umana: il salvataggio dei bambini interrompe gli abusi, ma non cancella le perdite subite.

Virginie Ledoyen, Paul Hamy e gli altri interpreti