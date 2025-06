I Tiri Liberi non si fermano più: nella puntata di Reazione a Catena del 17 giugno 2025, il trio composto da Sabrina, Luca e Fabio ha portato a casa la vincita più alta registrata finora nel loro percorso nel quiz di Rai 1, consolidando il proprio status di campioni per la sesta puntata consecutiva.

I Tiri Liberi Reazione a Catena: un traguardo da 95.376 euro

Giunti alla loro decima partecipazione al gioco, i Tiri Liberi hanno raggiunto una nuova vetta: la quinta vittoria consecutiva era già un risultato notevole, ma il colpo grosso è arrivato proprio martedì 17 giugno, quando hanno conquistato un ricco montepremi da 59.000 euro nell’Ultima Parola, portando il totale delle vincite accumulate a ben 95.376 euro in gettoni d’oro.

Prima dell’ultima sfida, il bottino era di 118.000 euro. Il trio ha deciso di dimezzare la cifra per ottenere il Terzo Indizio e così ha puntato tutto su una sola parola tra “Pieno” e “Pronto”. La risposta “Carico” si è rivelata quella giusta, scatenando l’emozione incontenibile di Sabrina, che non ha trattenuto le lacrime di gioia.

Errore curioso sullo scudetto del Napoli durante la sfida

La puntata è stata resa ancora più vivace da un curioso errore commesso dalla squadra sfidante, i “Metti in pausa”, tre ragazzi provenienti da Pordenone. Durante il gioco dell’Intesa Vincente, una delle parole da indovinare era “Scudetto”, suggerita con la frase “Cos’ha – vinto – Napoli”. Marco, uno dei concorrenti, stava per rispondere correttamente ma ha cambiato idea all’ultimo dicendo “Campionato”. Il pubblico ha reagito vivacemente, ma il conduttore Pino Insegno ha riportato la calma spiegando che, pur essendo vero, non era la parola esatta richiesta dal gioco.

I Tiri Liberi Reazione a Catena: da quante puntate sono campioni?

Il trio friulano può ormai definirsi a pieno titolo tra i protagonisti dell’edizione 2025 del quiz. Dopo dieci apparizioni complessive nel gioco, Sabrina, Luca e Fabio hanno centrato la loro sesta vittoria da campioni, continuando a difendere il titolo con determinazione e grande affiatamento.

Originari di una zona a pochi chilometri da Pordenone, sono noti anche per l’umorismo spontaneo di Sabrina, tanto che Insegno scherza spesso con battute affettuose. Il loro stile di gioco, basato su intesa e intuizione, continua a conquistare anche il pubblico da casa, che segue con attenzione ogni loro passo.

Il cammino dei Tiri Liberi prosegue: quanto dureranno ancora?

Con una vincita da cinque cifre che li ha portati a sfiorare i 100.000 euro, I Tiri Liberi a Reazione a Catena sembrano avere ancora molto da dare. La loro capacità di giocare con logica, sangue freddo e complicità li rende una delle squadre più solide degli ultimi mesi. Gli spettatori attendono ora con curiosità la prossima puntata per scoprire se il loro cammino da campioni continuerà anche oltre la sesta vittoria.

Una cosa è certa: con un montepremi così consistente e una presenza costante nel game show, i Tiri Liberi stanno scrivendo una pagina memorabile di questa stagione di Reazione a Catena.