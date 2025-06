Stasera in tv mercoledì 18 giugno 2025. Su Rai2, il telefilm Delitti in Paradiso, con Don Gilet. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Mario Giordano, Fuori dal coro.

Stasera in tv mercoledì 18 giugno 2025, Rai

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm Delitti in Paradiso, con Don Gilet. Titolo dell’episodio di stasera, “La partita della vita”. Mervin (Don Gilet) viene trascinato dai colleghi ad una partita di calcio femminile. Ma durante l’intervallo, una delle giocatrici viene uccisa negli spogliatoi. L’assassino non può che essere entrato dal campo, non essendoci altri accessi, eppure nessuno lo ha visto.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con il programma Chi l’ha visto? Dopo due anni, ancora nessuna traccia della piccola Kata: chi ha portato via la bambina? E perché? La mamma si appella anche alle istituzioni perché le ricerche continuino. Se ne parla di nuovo questa sera nel longevo e popolare programma investigativo condotto da Federica Sciarelli.

Su Rai5, alle 21.15, serata evento: Quelli della notte in cattedra. Rivediamo la lezione speciale tenuta da Renzo Arbore alla Sapienza, per il 40° anniversario di “Quelli della Notte”, lo storico programma trasmesso da Rai2 dal 29 aprile al 14 giugno 1985.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. L’introduzione nel codice penale dell’articolo 634-bis, finalizzato al “contrasto dell’occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui”, è una vittoria anche per il programma di Mario Giordano, che da anni difende le vittime dei ladri di case. La puntata di oggi chiude la settima edizione.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality L’isola dei famosi. Come previsto, a Cayo Cochinos sono arrivati tre nuovi naufraghi per compensare i numerosi ritiri avvenute nelle prime puntate di questa edizione condotta da Veronica Gentili. Pierpaolo Pretelli ha accolto sull’isola la travel blogger Jasmin Salvati, l’illusionista Jey Lillo e la modella Ahlam El Brinis.

Su Italia 1, alle 21.00, serata di calcio; Fifa Club World Cup 25: Monterrey-Inter. In differita dal Rose Bowl Stadium di Pasadena possiamo seguire la partita fra il Monterrey allenato da Domènec Torrent e l’Inter di Cristian Chivu. La gara (che si è giocata alle 3 di notte ora italiana, in diretta su Dazn) è uno degli incontri della quarta giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.

Su La7, alle 21.20, il documentario del 2020, Hiroshima. Nel 1945 lo sgancio su Hiroshima, in Giappone, della prima bomba atomica pose fine alla Seconda Guerra Mondiale. Il documentario racconta questa tragedia interamente dal punto di vista di politici, scienziati, soldati e sopravvissuti.

Su Nove, alle 21.30, il talent Like a Star. Fra due settimane c’è la finalissima dello show di Amadeus che mette in palio per il vincitore 50.000 euro. Ai giudici Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale il compito di valutare le performance dei bravissimi candidati.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Casa a prima vista. Dopo Milano e Roma, viene scandagliato anche il mercato immobiliare della Toscana. Matteo Nencioni, Moira Quartieri e Nico Tedeschi sono gli agenti che devono cercare di soddisfare le esigenze dei clienti di questa regione.

I film di questa sera mercoledì 18 giugno 2025

Su Rai1, il film commedia del 2023, di Giorgio Amato, Lo sposo indeciso, con Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli. Il professor Gianni Buridano (Gianmarco Tognazzi), filosofo noto in tutto il mondo, s’innamora di Samantha, inserviente nell’università in cui lui insegna. Nonostante le differenze culturali e di età, nasce un amore e la voglia di sposarsi in chiesa. Ma qualcuno cercherà di impedire le nozze.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di fantascienza del 2000, di Roger Spottiswoode, Il sesto giorno, con Arnold Schwarzenegger. Un miliardario infrange la legge e conduce esperimenti di clonazione umana nei suoi laboratori. Ma commette l’errore di replicare Adam, muscoloso pilota di aerei militari.

Su Tv8, alle 21.30, il film di fantascienza del 1998, di Michael Bay, Armageddon – Giudizio finale, con Bruce Willis, Ben Affleck. Un gigantesco asteroide minaccia la Terra. Dopo varie ricerche, la Nasa affida la missione di salvataggio ad Harry, un esperto di perforazioni petrolifere, e alla sua squadra di operai.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 2002, di Christopher Nolan, Insomnia, con Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank. L’agente Will Dormer si reca in Alaska per indagare sulla morte di una ragazza. Quando per errore uccide un collega, si ritrova ricattato proprio dal killer che sta braccando.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1965, di Luigi Comencini, Il compagno Don Camillo, con Fernandel, Gino Cervi. Don Camillo convince Peppone, sindaco comunista di Brescello, a farlo partecipare ad un viaggio in Unione Sovietica. Naturalmente, deve viaggiare in incognito.

Stasera in tv mercoledì 18 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2022, di Anna Gutto, Paradise Highway, con Juliette Binoche, Morgan Freeman. La camionista Sally deve effettuare una consegna per conto del fratello che si trova in carcere. Ma scopre che la merce di scambio è una bambina. Ora Sally deve proteggere la piccola e sfuggire all’FBI.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2022, di Amy Rice, The Independent – Complotto per la Casa Bianca, con Brian Cox, Jodie Turner-Smith. La giovane giornalista Eli e il collega più anziano Nick devono sventare una cospirazione che coinvolge un candidato alla presidenza degli Stati Uniti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1988, di Robert Zemeckis, Chi ha incastrato Roger Rabbit, con Bob Hoskins. Hollywood 1948. Il cartone animato Roger Rabbit chiede al detective Eddie Valant di indagare sull’omicidio del padrone di Cartoonia. Tutti gli indizi sono contro di lui.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2018, di Ruben Fleischer, Venom, con Tom Hardy, Michelle Williams. Il giornalista Eddie Brock vuole portare alla luce gli esperimenti illegali del Dottor Drake. Ma durante le indagini viene contaminato da un organismo alieno e si trasforma in Venom.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2014, di Andrew Niccol, Good Kill, con Ethan Hawke, Fatima El Bahraouy. La vera storia di Tom Egan, pilota di caccia passato poi a guidare aeromobili a pilotaggio remoto noti come droni. Con il passare del tempo metterà in dubbio le sue certezze.