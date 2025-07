Nella puntata del 25 luglio 2025, Reazione a Catena c’è stato un nuovo ribaltone: le campionesse Giovediamoci, reduci da tre vittorie consecutive, hanno ceduto il titolo a un trio tutto pugliese, i Niente in Ordine, composto da Mimmo, Carlo e Sonia, originari di Cerignola e Canosa di Puglia. Il loro nome, ironico e autoironico, nasce da un’espressione tipica delle loro zone: “Tutto a posto? Niente in ordine”, che ben rappresenta il loro stile di gioco, apparentemente caotico ma in realtà strategico e preciso.

I Niente in Ordine: una sfida tutta meridionale a Reazione a Catena

La puntata ha avuto il sapore di un derby del Sud. Le Giovediamoci, finora imbattute, hanno mostrato incertezza. I Niente in Ordine, invece, hanno dominato con sicurezza. All’Intesa Vincente, infatti, il trio pugliese ha totalizzato 11 parole. Hanno superato, così, le 8 delle campionesse uscenti.

L’Ultima Catena: strategia e intuito

Inizialmente, i Niente in Ordine avevano un montepremi di 121.000 euro. Hanno affrontato, poi, l’Ultima Catena con grande prudenza. Questa strategia, infatti, li ha portati all’Ultima Parola. Avevano un tesoretto di 3.782 euro. Gli indizi erano “Totale” e “Insalata”. Grazie al terzo elemento, quindi, hanno individuato la parola “Busta“. Hanno vinto, così, 1.891 euro in gettoni d’oro. Non è una cifra record. Tuttavia, è un ottimo inizio per la squadra. Essi, infatti, hanno dimostrato grande grinta e affiatamento.

Chi sono i Niente in Ordine nuovi campioni di Reazione a Catena?

Con il titolo di campioni, i Niente in Ordine torneranno. Riusciranno, quindi, a conquistare un montepremi più sostanzioso? Il pubblico, intanto, è già curioso di scoprirlo.