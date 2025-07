Da anni è uno dei format di spicco dell’intrattenimento di Sky ed ora è ufficiale il ritorno, con nuove puntate, nell’autunno 2025. Stiamo parlando di X Factor, talent show che prende il via l’11 settembre prossimo.

X Factor, il lancio del primo spot

Sky ha comunicato tutti i dettagli relativi alla nuova edizione di X Factor nella giornata di venerdì 25 luglio. Sulle proprie reti, infatti, la piattaforma satellitare ha lanciato il primo spot della nuova edizione. La pubblicità è ideata da Sky Creative Agency.

Quella al via l’11 settembre prossimo è la diciannovesima edizione del talent show Sky Original. La società che ha il compito di produrre le varie puntate è la Fremantle Italia.

Sky proporrà i vari appuntamenti del programma nel prime time del giovedì, su Sky Uno (canale 108). Oltre che in televisione, sarà possibile seguire il format in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Sky Go.

La conferma di Giorgia e dell’abbandono di Manuel Agnelli

Il lancio del primo spot di X Factor porta con sé l’ufficializzazione di una importante conferma e di un abbandono.

La prima riguarda la cantante Giorgia, che dopo la partecipazione in gara al Festival di Sanremo, dove ha ottenuto (fra le polemiche) il sesto posto con la hit La cura per me, e il successo estivo con L’unica, è stata riconfermata nel ruolo di conduttrice. In tale veste ha già partecipato al talent lo scorso anno, convincendo sia il pubblico che la critica.

L’abbandono, invece, riguarda Manuel Agnelli. Quest’ultimo, frontman degli Afterhours, non tornerà più nel tavolo dei giudici, dopo aver vinto la passata edizione con la giovane artista Mimì Caruso.

X Factor, arriva Francesco Gabbani

Nella nuova edizione di X Factor, l’uscente Manuel Agnelli è sostituito da Francesco Gabbani. Cantautore e polistrumentista, in carriera ha vinto per ben due volte il Festival di Sanremo: la prima nel 2016 nel circuito Nuove Proposte con Amen, la seconda nel 2017 nella sezione Big con la hit Occidentali’s Karma. Si tratta, per Gabbani, della prima esperienza in carriera da giudice di un talent show.

Confermati, invece, gli altre tre giudici già protagonisti della trasmissione nella scorsa edizione. In primis Achille Lauro, prossimamente protagonista di una tournée musicale che lo porterà a calcare il palco di alcuni dei palazzetti più importanti in Italia. Spazio anche alla cantante Paola Iezzi ed al rapper Jake La Furia, entrambi alla seconda esperienza di fila dietro al tavolo dei giudici.