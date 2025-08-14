Nella puntata del 12 agosto 2025, Reazione a Catena, il quiz preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, ha salutato l’ingresso di una nuova e brillante squadra campione: I Passatempi. Il trio è composto da Bruno, Andrea e Leonardo, tre giovani studenti universitari che vivono a Padova e studiano rispettivamente Astrofisica, Bioingegneria ed Economia. Infatti, hanno scelto il nome “Passatempi” proprio per riflettere la loro grande passione condivisa per i giochi da tavolo, i cruciverba e le serate tra amici, tutti passatempi che hanno evidentemente affinato la loro mente.

La vittoria contro Gli Intrepidi

I Passatempi hanno conquistato il titolo al loro debutto, riuscendo a battere i campioni uscenti Gli Intrepidi, che erano stati i simpatici protagonisti delle puntate del 10 e 11 agosto. Durante il gioco decisivo dell’Intesa Vincente, infatti, il trio padovano ha totalizzato ben 9 parole corrette, mentre gli ex campioni si sono fermati a 4, segnando così la fine della loro breve ma intensa corsa.

La sfida, inoltre, è stata particolarmente accesa e il pubblico l’ha seguita con grande interesse, anche per l’evidente confronto generazionale e di stile tra i due gruppi. I Passatempi, infatti, hanno mostrato un approccio al gioco più classico e razionale, basato su definizioni precise e un ritmo costante. Questo stile si è contrapposto nettamente a quello mnemonico e quasi telepatico degli Intrepidi, che aveva tanto sorpreso nei giorni precedenti.

Ultima Catena: un’occasione mancata

Partiti da un montepremi iniziale molto alto, pari a 83.000 euro, i Passatempi sono riusciti nell’impresa quasi impossibile di portare l’intera cifra fino all’Ultima Parola, senza commettere nemmeno un errore e quindi senza subire alcun dimezzamento. Tuttavia, dopo aver acquistato il Terzo Elemento, hanno visto il loro potenziale bottino ridursi a 41.500 euro.

A questo punto, gli indizi a loro disposizione erano “Completo” e il terzo elemento “Impiegato”, mentre la parola da trovare doveva iniziare con “Co” e finire con “o”. La risposta che hanno scelto, “Corso”, si è purtroppo rivelata errata. La soluzione corretta, infatti, era “Consumato”, un collegamento che ha subito suscitato un vivace dibattito tra i telespettatori sui social.

Nonostante l’amarezza per la mancata vincita, il trio ha mantenuto il sorriso e ha subito conquistato il favore del pubblico per la sua simpatia, educazione e grande compostezza.

Reazione a Catena I Passatempi: il riscatto e la prima vincita

Fortunatamente, nella puntata successiva, quella del 13 agosto, i Passatempi hanno avuto subito il loro riscatto. Infatti, hanno affrontato le nuove sfidanti, le Coinquiline, un simpatico trio femminile romano. L’Intesa Vincente, anche in questo caso, ha visto le ragazze fermarsi a una sola parola, mentre i Passatempi hanno chiuso la prova con ben otto parole corrette, confermandosi così campioni.

Giunti nuovamente all’Ultima Catena, il montepremi iniziale era di 92.000 euro. Dopo alcuni dimezzamenti, la cifra è scesa a 32.500 euro, e con l’acquisto del Terzo Elemento il bottino finale è diventato di 16.250 euro. Questa volta, però, non hanno sbagliato. Con gli indizi “Presa” e il terzo elemento “Sorpresa”, hanno indovinato senza esitazione la parola “Colta”. Di conseguenza, questa risposta esatta ha garantito loro la prima, meritatissima vincita effettiva.