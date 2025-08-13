La serata di giovedì 14 agosto 2025 si apre con fiction, commedie, thriller e film cult. Su Rai 1 prosegue Un Professore, con Alessandro Gassmann nei panni del prof. Dante Balestra. Su Canale 5 va in onda la seconda parte del film Fragili, mentre Rai 3 propone il classico Vacanze romane. Italia 1 punta sull’action con Dangerous Waters, La7 trasmette Deep Impact, e TV8 rilancia Rocky Balboa. Ecco la guida completa.
Stasera in TV giovedì 14 agosto 2025, Rai
Rai 1, ore 21:30 – Un Professore (Stagione 2, episodio 3)
Dante Balestra affronta il tema di Heidegger e dell’esistenza autentica, mentre cerca di gestire le tensioni con suo figlio Simone e la relazione con Anita.
Rai 2, ore 21:00 – Delitti in Paradiso (Stagione 12, episodio 5)
L’ispettore Neville Parker indaga su un omicidio avvenuto in una casa che ospita eventi spirituali. A seguire, l’episodio “Un omicidio annunciato” e “Morte nel salone”.
Rai 3, ore 21:20 – Vacanze romane
Film del 1953 con Audrey Hepburn e Gregory Peck. Una principessa in visita ufficiale a Roma fugge dalla sua routine e incontra un giornalista, vivendo una giornata indimenticabile.
Rai 4, ore 21:20 – Fantasy Island
Thriller soprannaturale. Gli ospiti di un resort tropicale vedono realizzati i loro desideri, ma le conseguenze sono imprevedibili e pericolose.
Rai Movie, ore 21:10 – Giulia – Una selvaggia voglia di libertà
Film drammatico italiano. Giulia, giovane donna ribelle, lotta per affermare la propria identità in una società che la vuole sottomessa.
Rai Premium, ore 21:20 – Le Ragazze
Documentario che racconta storie di donne italiane attraverso le generazioni, tra conquiste, sogni e cambiamenti sociali.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Canale 5, ore 21:36 – Fragili – Parte 2
Seconda parte del film drammatico. Deniz affronta le conseguenze delle scelte fatte, tra dolore, amore e speranza. Una storia intensa e visivamente potente.
Italia 1, ore 21:14 – Dangerous Waters
Thriller d’azione. Una giovane donna scopre che il fidanzato è coinvolto in un traffico criminale durante una vacanza in barca. Suspense e colpi di scena.
Rete 4, ore 21:28 – Il Padrino – Parte II
Capolavoro di Francis Ford Coppola con Al Pacino e Robert De Niro. La saga della famiglia Corleone continua tra potere, tradimenti e vendette.
La7, ore 21:15 – Deep Impact
Film catastrofico con Morgan Freeman. Una cometa minaccia la Terra e l’umanità si prepara all’impatto. Dramma, scienza e emozioni.
TV8, ore 21:30 – Rocky Balboa
Sylvester Stallone torna nei panni del pugile leggendario. Rocky, ormai ritirato, accetta una sfida contro il campione del mondo per dimostrare che non è finita.
Nove, ore 21:30 – Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere offeso
Show comico con i tre artisti milanesi. Sketch, battute e momenti cult della loro carriera.
I film di questa sera in TV giovedì 14 agosto 2025
Iris, ore 21:12 – Everest
Film drammatico basato su una storia vera. Un gruppo di alpinisti affronta una spedizione sull’Everest che si trasforma in tragedia. Con Jake Gyllenhaal e Josh Brolin.
La5, ore 21:10 – Escándalo – Storia di un’ossessione
Serie spagnola. Inés, dopo un aborto spontaneo, sviluppa un legame ossessivo con un adolescente, tra desiderio e senso di colpa.
Cielo, ore 21:20 – Dark Tide
Thriller con Halle Berry. Una biologa marina torna in acqua dopo un incidente mortale, affrontando le sue paure e un grande squalo bianco.
La7D, ore 21:20 – La finestra di fronte
Film di Ferzan Özpetek con Giovanna Mezzogiorno. Una donna scopre una verità nascosta nel passato del suo vicino anziano, tra memoria e desiderio.
I film su Sky – giovedì 14 agosto 2025
Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Star Trek – Il futuro ha inizio
Reboot della saga diretto da J.J. Abrams. La giovinezza di James T. Kirk e il suo incontro con Spock. Battaglie intergalattiche e salti temporali.
Sky Cinema Action, ore 21:00 – Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick
Un equipaggio di balenieri si scontra con una balena gigante. Avventura epica con Chris Hemsworth, ispirata a eventi reali.
Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – Aria di mare
Un nuovo omicidio scuote il bar più famoso della Toscana. Massimo e i pensionati tornano in azione con ironia e intuizione.
Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Una notte da leoni 2
Il gruppo di amici si risveglia a Bangkok senza memoria. Commedia demenziale e cult generazionale, tra caos e risate.
Sky Cinema Family, ore 21:00 – Dolittle
Robert Downey Jr. interpreta il celebre medico capace di parlare con gli animali. Avventura per tutta la famiglia.
Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Mamma mia! – Ci risiamo
Sophie cerca di riaprire l’hotel Bella Donna. Musical romantico con Amanda Seyfried, Lily James e Meryl Streep, tra canzoni degli ABBA e nostalgia.