La serata di giovedì 14 agosto 2025 si apre con fiction, commedie, thriller e film cult. Su Rai 1 prosegue Un Professore, con Alessandro Gassmann nei panni del prof. Dante Balestra. Su Canale 5 va in onda la seconda parte del film Fragili, mentre Rai 3 propone il classico Vacanze romane. Italia 1 punta sull’action con Dangerous Waters, La7 trasmette Deep Impact, e TV8 rilancia Rocky Balboa. Ecco la guida completa.

Stasera in TV giovedì 14 agosto 2025, Rai

Rai 1, ore 21:30 – Un Professore (Stagione 2, episodio 3)

Dante Balestra affronta il tema di Heidegger e dell’esistenza autentica, mentre cerca di gestire le tensioni con suo figlio Simone e la relazione con Anita.

Rai 2, ore 21:00 – Delitti in Paradiso (Stagione 12, episodio 5)

L’ispettore Neville Parker indaga su un omicidio avvenuto in una casa che ospita eventi spirituali. A seguire, l’episodio “Un omicidio annunciato” e “Morte nel salone”.

Rai 3, ore 21:20 – Vacanze romane

Film del 1953 con Audrey Hepburn e Gregory Peck. Una principessa in visita ufficiale a Roma fugge dalla sua routine e incontra un giornalista, vivendo una giornata indimenticabile.

Rai 4, ore 21:20 – Fantasy Island

Thriller soprannaturale. Gli ospiti di un resort tropicale vedono realizzati i loro desideri, ma le conseguenze sono imprevedibili e pericolose.

Rai Movie, ore 21:10 – Giulia – Una selvaggia voglia di libertà

Film drammatico italiano. Giulia, giovane donna ribelle, lotta per affermare la propria identità in una società che la vuole sottomessa.

Rai Premium, ore 21:20 – Le Ragazze

Documentario che racconta storie di donne italiane attraverso le generazioni, tra conquiste, sogni e cambiamenti sociali.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5, ore 21:36 – Fragili – Parte 2

Seconda parte del film drammatico. Deniz affronta le conseguenze delle scelte fatte, tra dolore, amore e speranza. Una storia intensa e visivamente potente.

Italia 1, ore 21:14 – Dangerous Waters

Thriller d’azione. Una giovane donna scopre che il fidanzato è coinvolto in un traffico criminale durante una vacanza in barca. Suspense e colpi di scena.

Rete 4, ore 21:28 – Il Padrino – Parte II

Capolavoro di Francis Ford Coppola con Al Pacino e Robert De Niro. La saga della famiglia Corleone continua tra potere, tradimenti e vendette.

La7, ore 21:15 – Deep Impact

Film catastrofico con Morgan Freeman. Una cometa minaccia la Terra e l’umanità si prepara all’impatto. Dramma, scienza e emozioni.

TV8, ore 21:30 – Rocky Balboa

Sylvester Stallone torna nei panni del pugile leggendario. Rocky, ormai ritirato, accetta una sfida contro il campione del mondo per dimostrare che non è finita.

Nove, ore 21:30 – Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere offeso

Show comico con i tre artisti milanesi. Sketch, battute e momenti cult della loro carriera.

I film di questa sera in TV giovedì 14 agosto 2025

Iris, ore 21:12 – Everest

Film drammatico basato su una storia vera. Un gruppo di alpinisti affronta una spedizione sull’Everest che si trasforma in tragedia. Con Jake Gyllenhaal e Josh Brolin.

La5, ore 21:10 – Escándalo – Storia di un’ossessione

Serie spagnola. Inés, dopo un aborto spontaneo, sviluppa un legame ossessivo con un adolescente, tra desiderio e senso di colpa.

Cielo, ore 21:20 – Dark Tide

Thriller con Halle Berry. Una biologa marina torna in acqua dopo un incidente mortale, affrontando le sue paure e un grande squalo bianco.

La7D, ore 21:20 – La finestra di fronte

Film di Ferzan Özpetek con Giovanna Mezzogiorno. Una donna scopre una verità nascosta nel passato del suo vicino anziano, tra memoria e desiderio.

I film su Sky – giovedì 14 agosto 2025

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Star Trek – Il futuro ha inizio

Reboot della saga diretto da J.J. Abrams. La giovinezza di James T. Kirk e il suo incontro con Spock. Battaglie intergalattiche e salti temporali.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick

Un equipaggio di balenieri si scontra con una balena gigante. Avventura epica con Chris Hemsworth, ispirata a eventi reali.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – Aria di mare

Un nuovo omicidio scuote il bar più famoso della Toscana. Massimo e i pensionati tornano in azione con ironia e intuizione.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Una notte da leoni 2

Il gruppo di amici si risveglia a Bangkok senza memoria. Commedia demenziale e cult generazionale, tra caos e risate.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Dolittle

Robert Downey Jr. interpreta il celebre medico capace di parlare con gli animali. Avventura per tutta la famiglia.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Mamma mia! – Ci risiamo

Sophie cerca di riaprire l’hotel Bella Donna. Musical romantico con Amanda Seyfried, Lily James e Meryl Streep, tra canzoni degli ABBA e nostalgia.