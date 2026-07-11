Colpo di scena a Reazione a Catena, il game show preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Le campionesse in carica hanno dovuto lasciare il programma per motivi di lavoro e, attraverso un’estrazione notarile, il titolo è passato a I Cerca Cerca.

La squadra è composta da Nicoletta, Sara e Alessandro. Le due concorrenti vengono da Spello, mentre Alessandro arriva da Cannara, sempre in Umbria. I tre sono amici e colleghi di lavoro in un’azienda che si occupa della produzione e della lavorazione dei tartufi.

Il nome della squadra nasce proprio dal loro lavoro. “Cerca, cerca” è infatti l’espressione utilizzata per incoraggiare i cani durante la ricerca dei tartufi.

A sfidarli sono arrivate Le Curelle, squadra tutta al femminile composta da Alessandra, Silvia e Claudia, provenienti da Roma. Dopo una partita dominata fin dalle prime manche, I Cerca Cerca si sono confermati campioni e hanno raggiunto l’Ultima Catena con un montepremi iniziale di 152.000 euro.

I Cerca Cerca: la sfida contro Le Curelle a Reazione a Catena

La puntata è iniziata con una situazione insolita. Le precedenti campionesse hanno dovuto abbandonare il programma per impegni professionali. Un’estrazione notarile ha quindi assegnato il titolo a I Cerca Cerca.

Il trio umbro ha affrontato Le Curelle, squadra composta da tre parenti. Silvia e Claudia sono sorelle, mentre Alessandra è loro cugina.

Fin dai primi giochi, Nicoletta, Sara e Alessandro sono riusciti ad accumulare un vantaggio importante. Durante Una tira l’altra, hanno conquistato anche la zip da 15.000 euro, completando correttamente la sequenza:

Ingenuo

Pollo

Arrosto

Spiedo

I Cerca Cerca hanno continuato ad aumentare il proprio montepremi durante la partita. Nella seconda catena di Una tira l’altra sono riusciti anche a trovare il collegamento tra Fiducia e Istituto con la parola “Credito”.

La squadra è arrivata all’Intesa Vincente con un bottino nettamente superiore a quello delle avversarie.

Intesa Vincente: I Cerca Cerca battono Le Curelle 6 a 4

Le Curelle hanno affrontato per prime l’Intesa Vincente. Nonostante alcuni momenti di difficoltà, Alessandra, Silvia e Claudia sono riuscite a trovare 4 parole.

I Cerca Cerca hanno quindi iniziato la prova con l’obiettivo di superare il punteggio delle sfidanti.

Dopo qualche esitazione iniziale, il trio ha trovato il giusto ritmo. Nicoletta, Sara e Alessandro hanno raggiunto prima il pareggio e poi superato Le Curelle, chiudendo la prova con 6 risposte corrette.

Con il risultato di 6 a 4, I Cerca Cerca si sono confermati campioni e hanno conquistato l’accesso all’Ultima Catena.

Il montepremi complessivo, tra il bottino accumulato durante la partita e il bonus legato alle parole trovate all’Intesa Vincente, è arrivato a 152.000 euro.

Ultima Catena: la soluzione era “Presidente”

I Cerca Cerca hanno iniziato l’Ultima Catena con 152.000 euro e due Jolly a disposizione.

Durante il percorso, i campioni hanno trovato diversi collegamenti. Alcune parole sono state individuate grazie ai Jolly, mentre alcuni errori hanno causato la riduzione del montepremi.

Dopo i dimezzamenti, I Cerca Cerca sono arrivati alla parola finale.

Carica

Nicoletta, Sara e Alessandro hanno ragionato su diverse possibilità. Dopo aver valutato parole come “Promesse”, “Principale” e “Pratiche”, hanno scelto di rispondere:

Preghiere

La risposta, però, non era corretta.

La soluzione dell’Ultima Catena era “Presidente”. Il collegamento era con la carica di Presidente della Repubblica, che dura sette anni.

I Cerca Cerca non hanno quindi vinto, ma torneranno nella puntata successiva per difendere il titolo.

Reazione a Catena: chi sono I Cerca Cerca

I Cerca Cerca sono i nuovi campioni di Reazione a Catena. La squadra è composta da Nicoletta, Sara e Alessandro.

Nicoletta viene da Spello. Durante la puntata ha mostrato entusiasmo e grande partecipazione, trovando diverse parole importanti nei giochi.

Sara viene anche lei da Spello. Si è distinta soprattutto nelle catene e durante l’Intesa Vincente.

Alessandro proviene da Cannara. Completa il trio di amici e colleghi che lavora nel settore dei tartufi.

I tre concorrenti non sono parenti. Sono amici e colleghi di lavoro in un’azienda specializzata nella produzione e nella lavorazione dei tartufi.

Il nome I Cerca Cerca deriva dalla frase utilizzata per incoraggiare i cani durante la ricerca dei tartufi.