Questa sera su Rai 2 va in onda Crociera con delitto, thriller del 2024 diretto da Randy Carter. Il titolo originale è Cruise Ship Murder e racconta una vacanza apparentemente perfetta che si trasforma in un’indagine piena di segreti, bugie e omicidi.

La protagonista è Olivia, giovane giornalista freelance molto legata alla zia Theresa. Quando la donna scompare misteriosamente durante una crociera insieme al marito Ian, tutti pensano a un tragico incidente. Olivia, però, non crede che la zia sia semplicemente caduta in mare e decide di cercare la verità.

Regia, produzione e protagonisti del film Crociera con delitto

Crociera con delitto è diretto da Randy Carter, mentre la sceneggiatura è firmata da Adam Rockoff, Jeffrey Schenck e Peter Sullivan.

Il film è un thriller televisivo americano prodotto da Hybrid, casa specializzata in storie costruite attorno a segreti familiari, identità nascoste e minacce domestiche.

La protagonista è Olivia, interpretata da Skye Coyne. Olivia lavora come giornalista freelance ed è molto affezionata alla zia Theresa. Il suo istinto professionale la porta a non accettare la versione ufficiale della morte e a ricostruire ogni dettaglio della crociera.

Carly Reeves interpreta Theresa, donna benestante che parte con il marito nella speranza di risolvere alcuni problemi matrimoniali. Prima di salire sulla nave appare preoccupata e lascia intendere alla nipote che il viaggio potrebbe cambiare molte cose.

Matthew Pohlkamp è Ian, marito di Theresa. Dopo la scomparsa della moglie finisce subito al centro dei sospetti, soprattutto quando emergono segreti legati alla sua vera identità e alla morte della precedente consorte.

Ryan Carnes interpreta Colin, uomo legato al passato di Theresa e Ian. Il suo arrivo durante la crociera cambia completamente il significato degli eventi.

Nel cast ci sono inoltre Gina Hiraizumi nel ruolo della detective Scott e Tyler Price in quello di Callie, coinquilina e amica di Olivia.

Dove è stato girato?

Crociera con delitto è ambientato tra Beverly Hills, una nave da crociera e la costa occidentale del Messico.

Le informazioni ufficiali sulle riprese non sono state diffuse nel dettaglio. Per le scene iniziali legate alla nave è stata utilizzata la Queen Mary, storica nave passeggeri oggi ormeggiata stabilmente a Long Beach, nell’area di Los Angeles.

Gran parte della storia si sviluppa poi tra abitazioni, uffici, locali e ambienti legati all’indagine di Olivia.

La nave rappresenta il punto di partenza del mistero. Corridoi, cabine, ponti esterni e mare aperto creano un’atmosfera isolata, nella quale la scomparsa di Theresa può sembrare inizialmente un semplice incidente.

Trama del film Crociera con delitto

La trama di Crociera con delitto segue Olivia, giovane giornalista che accompagna la zia Theresa e il marito Ian al porto.

I due stanno per partire per una crociera di dieci giorni. Olivia nota che Theresa appare agitata e le chiede se ci siano problemi. La zia ammette che il matrimonio attraversa un momento difficile e spera che il viaggio possa aiutarla a capire cosa fare.

Durante i primi giorni a bordo, Theresa sembra riuscire a divertirsi, mentre Ian soffre il mal di mare. La situazione cambia quando la donna incontra Colin, un uomo con cui aveva avuto una relazione.

Theresa vuole chiudere definitivamente quella storia e provare a ricostruire il rapporto con Ian. Colin, però, non accetta la decisione e continua a cercarla.

Durante una notte segnata dal maltempo, Theresa lascia la cabina dopo aver dato al marito alcune compresse contro il mal di mare. Poco dopo scompare.

La sua borsa viene trovata su uno dei ponti e tutto lascia pensare che sia caduta accidentalmente in acqua. Dopo alcuni giorni, il corpo viene recuperato.

Olivia non riesce a credere all’ipotesi dell’incidente. Dopo il funerale scopre inoltre che Theresa stava modificando il testamento e voleva escludere Ian dall’eredità.

Il marito diventa così il principale sospettato.

Durante le sue ricerche, Olivia scopre che Ian aveva cambiato identità molti anni prima. Anche la sua prima moglie era morta in circostanze misteriose, apparentemente annegata nella vasca da bagno.

Ogni indizio sembra confermare la colpevolezza dell’uomo. Ma mentre Olivia continua a indagare, una giornalista viene uccisa e anche Ian viene trovato morto.

L’autopsia rivela infine che Theresa non è annegata accidentalmente: qualcuno l’ha strangolata e poi ha gettato il corpo in mare.

Spoiler finale

Nel finale di Crociera con delitto, Olivia scopre che il vero assassino non è Ian.

La giovane rintraccia Sara, una passeggera che aveva visto Theresa discutere con un uomo durante la notte della scomparsa. Grazie alla sua descrizione, Olivia arriva a Colin, ex amante della zia.

La protagonista lo incontra fingendo di essere un’altra persona, ma Colin conosce già la sua vera identità.

L’uomo confessa di essere coinvolto anche nella morte della prima moglie di Ian. Quindici anni prima aveva aiutato l’amico a ucciderla per incassare il denaro dell’assicurazione.

Quando Colin torna ad avere bisogno di soldi, contatta Ian e comincia a ricattarlo. Scopre quindi che Theresa possiede un patrimonio importante e decide di eliminarla per permettere al marito di ereditare il denaro.

Durante la crociera, Colin strangola Theresa e getta il suo corpo in mare. In seguito uccide anche Ian, perché teme che possa denunciarlo.

Dopo la confessione, Colin cerca di eliminare Olivia. La ragazza riesce inizialmente a fuggire e avverte la detective Scott, ma l’assassino raggiunge la sua abitazione e uccide l’agente incaricato di proteggerla.

Quando Colin entra in casa, trova anche Callie. L’uomo aggredisce entrambe, ma Olivia riesce a colpirlo con un vaso.

Durante lo scontro finale, Colin si lancia contro la protagonista e viene trafitto accidentalmente da un coltello. Muore sul colpo.

La detective Scott riconosce che Olivia ha agito per legittima difesa.

Alcuni mesi dopo, Olivia e Callie partono insieme per una crociera. La protagonista sceglie così di tornare nel luogo in cui era iniziato l’incubo per rendere omaggio alla memoria della zia Theresa e provare a ricominciare.

Cast completo del film Crociera con delitto

Skye Coyne : Olivia

: Olivia Matthew Pohlkamp : Ian

: Ian Ryan Carnes : Colin

: Colin Carly Reeves : Theresa

: Theresa Gina Hiraizumi : detective Scott

: detective Scott Tyler Price : Callie

: Callie Tryphena Wade: Ellen

Dove vedere Crociera con delitto in streaming

Crociera con delitto va in onda su Rai 2 sabato 11 luglio 2026 alle 21:20.

Dopo la trasmissione televisiva, il film può essere disponibile su RaiPlay secondo le finestre di pubblicazione previste dalla rete.

È un thriller consigliato a chi ama misteri familiari, indagini condotte da protagoniste determinate e storie in cui il colpevole resta nascosto fino agli ultimi minuti.