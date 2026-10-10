Nella puntata di venerdì 9 ottobre 2026 di Reazione a Catena, il game show preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, è arrivato un nuovo cambio della guardia. A conquistare il titolo sono state Le Tre di Cuori, squadra composta da Rosa, Luigia e Franca.

Le tre concorrenti sono sorelle e vengono da Caserta. Il loro arrivo nel programma ha attirato subito l’attenzione del pubblico campano, che ha seguito con grande entusiasmo la loro prima puntata da protagoniste.

Le Tre di Cuori hanno conquistato il titolo e sono arrivate fino all’Ultima Catena con un montepremi iniziale di 155.000 euro. Il percorso finale è stato molto positivo, perché le sorelle sono riuscite a conservare una cifra importante prima dell’ultima parola. Alla fine, però, non è arrivata la vincita.

Rosa, Luigia e Franca hanno risposto “Circondato”, ma la soluzione corretta era “Cieco”. Non hanno quindi portato a casa il montepremi, ma torneranno nella prossima puntata come campionesse in carica.

Le Tre di Cuori: la sfida a Reazione a Catena

Le Tre di Cuori hanno conquistato il titolo nella puntata del 9 ottobre 2026 di Reazione a Catena, riuscendo a imporsi e ad arrivare al gioco finale.

La squadra ha mostrato una buona intesa fin dalle prime fasi della gara. Il legame familiare tra Rosa, Luigia e Franca ha dato al trio una comunicazione naturale, elemento fondamentale in un programma basato su velocità, associazioni e sintonia.

Il nome Le Tre di Cuori richiama sia il numero delle concorrenti sia il rapporto affettivo che le lega. Tre sorelle, quindi, unite nella vita e ora anche nel gioco di Rai 1.

Durante la puntata, le tre campionesse hanno dimostrato preparazione e prontezza, riuscendo a superare le varie prove e a qualificarsi per l’Ultima Catena. La loro partecipazione ha acceso anche l’orgoglio della provincia di Caserta, che ha sostenuto le concorrenti davanti alla tv.

Ultima Catena: soluzione “Cieco” e montepremi sfumato

Le Tre di Cuori hanno iniziato l’Ultima Catena con un montepremi molto importante: 155.000 euro.

Il percorso finale è stato condotto con attenzione. Tra scelte corrette e qualche passaggio più delicato, Rosa, Luigia e Franca sono riuscite a conservare una cifra ancora molto alta prima dell’ultima parola: 36.500 euro. Per aumentare le possibilità di trovare la soluzione, le nuove campionesse hanno deciso di acquistare il Terzo Elemento, dimezzando il montepremi.

All’ultima parola, le tre sorelle hanno ragionato a lungo sul collegamento finale e hanno scelto la risposta “Circondato”. La soluzione, però, non era quella corretta.

La parola giusta era “Cieco”. Le Tre di Cuori non hanno quindi vinto il montepremi della serata, ma il titolo resta nelle loro mani. Rosa, Luigia e Franca torneranno nella prossima puntata per difendere il posto da campionesse e tentare nuovamente l’assalto alla vincita.

Reazioni social: Caserta fa il tifo per Le Tre di Cuori

La partecipazione de Le Tre di Cuori ha coinvolto molti spettatori, soprattutto a Caserta e dintorni. La squadra ha portato in prima serata tre sorelle casertane, trasformando la puntata in un piccolo evento seguito con affetto dal territorio.

Il mancato successo all’Ultima Catena ha lasciato un po’ di amarezza, anche perché le campionesse erano arrivate all’ultima parola con una cifra importante. La risposta “Circondato” non si è rivelata corretta e la soluzione “Cieco” ha chiuso la puntata senza vincita.

Nonostante il finale amaro, Le Tre di Cuori hanno conquistato il titolo e avranno subito una nuova occasione. Il pubblico ora aspetta di scoprire se Rosa, Luigia e Franca riusciranno a difendere il titolo e a portare a casa il montepremi nella prossima puntata.

Reazione a Catena: chi sono Le Tre di Cuori

Le Tre di Cuori sono le nuove campionesse di Reazione a Catena nella puntata di venerdì 9 ottobre 2026. La squadra è composta da Rosa, Luigia e Franca.

Le tre concorrenti sono sorelle e vengono da Caserta.

Rosa è una delle componenti del trio campano.

Luigia fa parte della squadra insieme alle sorelle.

Franca completa Le Tre di Cuori.

Al momento non sono state rese note le età precise delle tre concorrenti. Quello che è certo è il loro legame familiare: sono tre sorelle casertane, unite da una forte complicità.

Alla loro prima Ultima Catena hanno giocato per una cifra importante, ma non hanno indovinato la parola finale. Hanno risposto “Circondato”, mentre la soluzione corretta era “Cieco”. Non hanno quindi conquistato alcuna vincita, ma torneranno nella prossima puntata come campionesse in carica.