Sabato 10 ottobre, su Rai 1, va in onda la seconda puntata di Ballando con le stelle 2026. Il format dedicato alla danza, in particolare, è trasmesso dalle ore 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine del game show Affari Tuoi.

Ballando con le stelle 2026 seconda puntata, il cast

Alla conduzione di Ballando con le stelle è confermata Milly Carlucci, che ha scelto, come inviato nella Sala delle stelle, il ballerino Simone Di Pasquale, fra i volti storici della trasmissione. Nel ruolo di giudici, invece, ci sono Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Alberto Matano e Barbara D’Urso.

A bordo pista, nello Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra, ci sono Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, che hanno la possibilità di premiare alcuni dei concorrenti che secondo loro sono stati penalizzati ingiustamente.

Come commentatrici, con il compito di assegnare il tesoretto da dividere con Erra, ci sono Francesca Fialdini e Simona Ventura.

I ballerini in gara

Nella seconda puntata di Ballando con le stelle 2026 si esibiscono tutte le tredici coppie di concorrenti protagonisti, in quanto nessuno è stato eliminato nel debutto. A scendere in pista ci sono:

Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti; Alessandro Matri con Giada Lini; Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli; Noemi Bocchi con Giovanni Pernice; Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina; Riccardo Rossi con Elisa Terrasi; Anna Safroncik con Leonardo Lini; Manuela Moreno con Carlo Aloia; Monica Guerritore con Luca Urso; Massimo Ghini con Valentina Fiorini; Alberto Ravagnani con Erica Martinelli; Andy Dìaz Hernandez con Gioia Giovanatti; Ornella Muti con Pasquale La Rocca.

La coppia Ramazzotti-Perotti è riuscita a vincere all’esordio e ha guadagnato, così, un bonus di 20 punti da usare nella puntata odierna. Al termine dell’appuntamento sono elette le coppie a rischio eliminazione.

Ballando con le stelle 2026 seconda puntata, gli ospiti

Sono numerosi gli ospiti presenti nella seconda puntata di Ballando con le stelle, visibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay. In primis c’è l’attrice Elena Sofia Ricci, che con l’occasione lancia I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere, in onda da lunedì 12 ottobre su Rai 1. L’interprete esegue un Paso Doble insieme a Moreno Porcu sulle note di Bring Me to Life degli Evanescence.

A seguire sono protagonisti gli attori Stefano Fresi e Giacomo Giorgio. I due, al cinema con la pellicola Sotto a chi tocca, affiancano la professionista Sophia Berto sulle note di Everybody Needs Somebody to Love, cimentandosi nell’interpretazione dei Blues Brothers.