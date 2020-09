Ecco le anticipazioni di quanto accade a Uomini e donne nella settimana 14 – 18 settembre ed il riassunto delle puntate precedenti. L’appuntamento è su Canale 5, nel day time pomeridiano, con Maria De Filippi.

Uomini e donne anticipazioni 14 -18 settembre 2020 e riassunto puntate precedenti

Molte le nuove dinamiche di Uomini e donne che ci saranno nel corso della settimana, sia per quanto riguarda i protagonisti del trono classico e del trono over (quest’anno tronisti, troniste, corteggiatori e corteggiatrici, si affiancano quotidianamente a cavalieri e dame).

Intanto, andiamo indietro nel tempo. La scorsa settimana, il 7 settembre, si è aperta una stagione di Uomini e donne ricca di novità e sorprese. La prima grande innovazione è stato lo studio, che – dopo anni – è stato completamente stravolto, reso più moderno ed adatto alle esigenze di prevenzione Covid 19.

Maria ha poi rivelato a Tina e Gianni che questa estate per Gemma è stata molto importante. La signora si è infatti sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica. Tina si è infuriata ricordando che la Galgani si era sempre detta contraria a questo genere di cure di bellezza.

Uomini e donne – la nuova Gemma

Abbiamo visto il percorso di preparazione ed il ricovero ospedaliero di Gemma ed abbiamo poi avuto modo di ammirare il risultato del suo lifting antiage. La Galgani è entrata in studio tra le critiche di Tina e l’ammirazione di Gianni e dei presenti ed ha spiegato che ha preso questa decisione perchè voleva che il suo aspetto rappresentasse anche la sua età interiore e non solo quella anagrafica.

E’ poi entrato in studio Nicola, che non è sembrato particolarmente impressionato dal cambiamento di Gemma, ma anzi è sembrato molto determinato a chiederle spiegazioni. Il ragazzo è rimasto ferito dal fatto che la Galgani abbia deciso di allontanarlo. Lei ha spiegato che il suo percorso doveva essere per lui una sorpresa, ma Nicola ha sostenuto di aver sofferto e di essersi sentito rifiutato da lei.

Al termine della puntata Nicola ha deciso di ballare con Valentina.

Uomini e donne riassunto puntata 8 settembre

Martedì 8 abbiamo conosciuto i tre aspiranti tronisti: Davide, Blanda e Gianluca e le corteggiatrici. Sonia, Angela, Debora, Giada, Eleonora, Greta, Francesca, Camilla, Gabriella, Nicole, Selene, Angelica, Nicole, Sofia, Virginia, Beatrice, Valentina, Marzia, Francesca, Sofia, Gabriela, Lucrezia, Arianna, Chiara e Carola.

E’ stato il pubblico da casa a decidere quale degli aspiranti tronisti avrà effettivamente l’onore di sedersi sulla sedia rossa. Il primo è stato Davide, che visibilmente emozionato ha iniziato il suo percorso di conoscenza delle corteggiatrici. Maria gli ha spiegato che le ragazze possono scrivergli messaggi con dei cellulari messi a disposizione dalla Produzione. Le prime a farlo sono Selene, Nicole e Camilla. Davide è affascinato da Selene e decide di ballare con lei.

Uomini e donne – i tronisti scelti dal pubblico

Il secondo ad essere scelto è stato Gianluca, che ha sostenuto di aver sempre creduto che avrebbe avuto questa opportunità.

Blanda, non potendo sedersi sul trono, ha deciso di rimanere come cavaliere del Trono Over. Roberta, una delle dame, ha espresso il suo interesse nei suoi confronti.

Nel corso della puntata si è parlato anche di Pamela ed Enzo. Un filmato ha riassunto la loro storia al Trono Over, con il lieto fine (l’uscita insieme dal programma) e la crisi che ne è conseguita. Entrata in studio, Pamela si è detta single ed ha affermato di non volere alcun tipo di rapporto con Enzo perché lui sarebbe ancora fidanzato. Avrebbe solamente finto di lasciare la sua compagna, che avrebbe però tradito andando a cena con una diciottenne.

Dal canto suo Enzo si è difeso dalle accuse spiegando di essere single, di aver provato a riconquistare la fidanzata ma di non esserci riuscito. .

Uomini e donne anticipazioni e riassunto puntata 9 settembre

Mercoledì 9 Gemma ha ricevuto le avances di un nuovo cavaliere: Paolo, 62 anni, di Vicenza. La Galgani è sembrata interessata ad approfondire la conoscenza ed ha proposto un ballo. Nicola è rimasto molto deluso dal suo comportamento.

Abbiamo poi conosciuto le nuove troniste: Sophia, modella di 18 anni, e Jessica, tatuatrice di 29 anni e mamma di un bimbo. Sono scesi per loro i corteggiatori: Ludovico, Giuseppe, Moreno, Amerigo, Davide, Emanuele, Simone, Lorenzo, Matteo, Davide, Matteo, Antonello, Andrea, Omar, Marco, Luciano, Francesco, Antonio, Davide, Kevin, Gabriele, Andrea, Donato, Facundo e Luca.

Sono intervenuti anche Giovanna e Sammy, che hanno raccontato la fine della loro relazione. Il loro amore sarebbe finito perchè fuori dal programma Sammi si sarebbe reso conto di non poter stare con una persona con la quale litiga molto spesso.

Uomini e donne riassunto puntata 10 settembre

Giovedì 10 Nicola ha continuato a discutere con Gemma e ad esprimere il suo disappunto per essere stato rifiutato. Il ragazzo ha ricevuto i numeri di telefono da altre dame, ma non le ha contattate per rispetto nei confronti di Gemma.

Anche Gemma si è sentita rifiutata perché la prima volta si sono visti al di fuori del programma lei gli ha accarezzato la mano e lui l’ha ritirata rifiutando il contatto ed in seguito si è anche rifiutato di salire nella sua camera.

Un nuovo cavaliere, Alessandro, ha iniziato una frequentazione con Stefania. Entrambi lavorano ad Ibiza e mostrano di avere un intenso feeling. Alla prima uscita è infatti già scattato il bacio.

I tronisti hanno cominciato ad uscire in esterna con i corteggiatori. Jessica ha visto Davide, con il quale ha condiviso momenti della sua vita. Tra i due sembra esserci alchimia.

Uomini e donne 14 -18 settembre anticipazioni e riassunto puntata 11 settembre

Venerdì 11 Maria si è collegata con il Professor Marco Gasparotto, chirurgo che ha operato Gemma. Per il Professore l’intervento è stato facile perché Gemma è una bella donna.

Gemma è uscita con Paolo, il nuovo cavaliere che si è detto molto affascinato ed attratto fisicamente da lei. In seguito a ciò, Nicola ha deciso di iniziare a frequentare le dame che gli avevano inviato il proprio numero, ma non ha chiamato Valentina – che si è detta risentita.

Gemma e Paolo hanno deciso di ballare insieme. Durante questo momento di danza, Antonello – uno dei corteggiatori – ha deciso di ballare con una delle dame, Carlotta. La tronista Jessica ha deciso di eliminarlo, ma Sophia ha deciso di farlo rimanere.

Uomini e donne – nuove conoscenze e nuove regole

Sophia è uscita in esterna con Ludovico, ma non è stata mandata in onda nessuna clip perchè una nuova regola del programma quest’anno vieta la messa in onda di esterne che non abbiano un “contenuto”. La tronista ha spiegato di essersi trovata in difficoltà perchè il corteggiatore era laconico. Ludovico ha spiegato di essere stato intimidito dalle telecamere.

Tornando al trono over abbiamo scoperto che Enzo ha deciso di lasciare il proprio numero a Valentina. Pamela aveva previsto questa mossa da parte dell’ex e sapeva che lui avrebbe voluto iniziare una conoscenza anche se non interessato. Valentina, dal canto suo, chiude affermando che non c’è possibilità di frequentazione perché è delusa dalla mancanza di attenzioni.