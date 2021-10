Ballando con le Stelle, Lucarelli punge: Le dittature finiscono. Mussolini pronta a lasciare

Condividi su







Uomini e Donne: Gemma è smascherata da Costabile. Le anticipazioni delle registrazioni di sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021, rivelano che i protagonisti del trono over e del trono classico del dating show condotto da Maria De Filippi, si sono ritrovati di nuovo in studio per nuove avventure.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma si lamenta di Costabile

A dare le prime anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e Donne è stato l’opinionista Gianni Sperti. Nel pomeriggio di sabato 16 ottobre, il collega di Tina Cipollari ha condiviso sui suoi social alcuni momenti delle riprese in corso.

Tra le novità segnalate c’è il ritorno in studio della “mummia rifatta Gems” raffigurante la dama Gemma Galgani. Il fantoccio, ideato da Tina Cipollari, è stato appeso al led principale presente negli studi Elios. Un modo per evitare che la sua nemica si avvicinasse troppo e lo rompesse appositamente.

Tra i protagonisti del racconto delle nuove registrazioni di Uomini e Donne c’è stata Gemma Galgani per il trono over. Le vicende personali della torinese riempiono la maggior parte dello spazio televisivo del programma. Per il trono classico, invece, al centro della scena c’è stata la tronista Roberta Giusti.

Uomini e Donne Gemma smascherata: Costabile dà ragione a Tina

Al fianco della storica dama e della tronista i rispettivi corteggiatori: Costabile e Samuele. Durante la registrazione del trono over si è dato spazio anche al racconto dell’hair stylist bresciana Ida Platano e a Biagio Di Maro. Le riprese delle ultime registrazioni di Uomini e Donne hanno preso il via con lo sfogo di Gemma Galgani.

La protagonista del parterre femminile si lamenta di Costabile, che non gli manda i messaggi del buongiorno e della buonanotte. Per il cavaliere, però queste sono proprio delle piccole mancanze, perché lui fa gesti ben più importanti, come invitarla a passare dei fine settimana insieme.

Il cavaliere alla fine della discussione non può che dare ragione a Tina: Gemma cerca tutti i pretesti per non uscire dal programma insieme a lui.

Uomini e Donne registrazioni: Ida Platano e Diego Tavani primo bacio, le lamentele di Biagio

Si è passati quindi a Ida Platano, che è uscita con il cavaliere Diego Tavani. La dama di origini siciliane sembra proprio aver dimenticato Marcello Messina, infatti si è lasciata andare a dei baci con il nuovo cavaliere. Biagio Di Maro, si è lamentato di tutti i soldi spesi per offrire cene e aperitivi alle dame con cui è uscito.

Ma le sue parole hanno trovato l’immediata smentita di Isabella Ricci. La dama, che finalmente è riapparsa in studio dopo una lunga assenza, ha dichiarato che invece è sempre stata la redazione a pagare quindi il cavaliere non dice la verità.

Anzi rincarando la dose ha pure aggiunto che Biagio raccattava in giro scontrini di altri per poi mandarli alla redazione e farsi rimborsare.

Uomini e Donne anticipazioni trono classico: il primo bacio di Roberta

Si passa al trono di Roberta Giusti, che ha vissuto dei bei momenti in esterna con il corteggiatore Samuele. Maria De Filippi ha mandato il video, e tra i due c’è pure stato un bacio. La scena non è però piaciuta a Luca, il corteggiatore romano tanto simpatico al pubblico di Uomini e Donne.

Le emozioni per lui hanno preso il sopravvento, tanto che, in lacrime, è uscito dallo studio. Roberta è rimasta al suo posto senza accennare ad un minimo gesto nei confronti del corteggiatore, che davvero credeva in lei ed un futuro insieme.

