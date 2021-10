Grande Fratello Vip: Bortuzzo bacio a Lulù, Miriana stufa di Nicola

Condividi su







Memo Remigi in quarantena Covid. Dopo Mietta anche il celebre cantante e concorrente della nuova stagione di Ballando con le Stelle, è costretto ad allontanarsi dalle piste da ballo per una settimana. L’artista non ha il Coronavirus.

Remigi in quarantena Covid: altro duro colpo per Ballando con le Stelle

Nella puntata di lunedì 25 ottobre di Oggi è un altro giorno, la conduttrice Serena Bortone ha annunciato che Memo Remigi non sarebbe stato presente in studio. Al momento il cantante si trova in quarantena Covid in quanto rientrante in un tracing.

Non è il tracciamento della cantante Mietta, altra concorrente di Ballando con le Stelle, che nei giorni scorsi è risultata positiva al Covid. “Io sto benissimo” ha affermato Memo Remigi in collegamento. Che poi per sdrammatizzare il momento si è lasciato andare ad una battuta: “Sono in Memo-pausa”.

Ma non è finita qui. L’artista ha regalato un’altra nota di colore e leggerezza. In un’inquadratura a sorpresa si è visto che era in slip e senza pantaloni. Nonostante il grande dolore vissuto per la perdita della moglie Lucia, la vita continua e può riservare ancora tante gioie. Questo è il messaggio che Memo ha fatto proprio. E ha portato anche a Ballando con le stelle.

La sua quarantena durerà circa 7 giorni. Almeno questo è il tempo ufficiale indicato per le persone che si sono già sottoposte a vaccinazione. Nel corso della puntata di lunedì 25 ottobre di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha rivelato che Memo ha già fatto il tampone ed è risultato negativo.

Remigi e Mietta in quarantena Covid: la cantante si sfoga sui social dopo le parole di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle

Memo Remigi non è il solo concorrente di Ballando con le Stelle in quarantena Covid. C’è infatti un altro partecipante che starà lontano dalla pista da ballo e dalla sala prove del programma. Sabato 23 ottobre Milly Carlucci ha annunciato che Mietta è risultata positiva al Coronavirus.

La notizia ha suscitato una domanda diretta da parte della giurata Selvaggia Lucarelli, che ha chiesto a Mietta e Maykel se fossero vaccinati. Mentre Fonts ha replicato dicendo che è vaccinato, la cantante ha tergiversato. Per poi dire: “Nessuno vuole mettere a rischio la salute di nessuno. Non sono sulla difensiva, sono delusa di non poter esser lì invece che a casa”.

Dopo il caos generato dalla domanda di Selvaggia Lucarelli a Mietta durante la puntata di Ballando con le stelle, la cantante è intervenuta per mettere in chiaro la questione. Ha confermato di non essersi sottoposta al vaccino per problemi di salute. “Quando ci saranno le condizioni non avrò problemi a farlo, ma al momento non posso” ha replicato.

Remigi e Mietta in quarantena Covid: il post della cantante su Instagram

Mietta ha affidato ad un post pubblicato su Instagram il suo commento su quanto accaduto: “Sono profondamente dispiaciuta per quanto è accaduto ieri sera e mi trovo costretta a chiarire bene la situazione venendo meno a quello spirito di riservatezza che mi contraddistingue da sempre”

Quindi ha aggiunto: “Grande dispiacere per non aver potuto partecipare alla puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle a causa della positività al Covid che mi è stata riscontrata, ancora più dispiacere per l’attacco a cui sono stata sottoposta” per poi proseguire con: “e che mi costringe a chiarire alcune cose che dovevano rimanere nella mia sfera privata“.

Mai stata contraria al vaccino

La cantante ha poi proseguito dicendo che non è mai stata contraria al vaccino, quindi ha assicurato: “Quando ci saranno le condizioni non avrò problemi a farlo, ma al momento non posso“. Ma l’artista è molto amareggiata per la bufera mediatica di cui è stata – suo malgrado – protagonista.

“Trovo vergognoso dovermi giustificare ed essere costretta a mettere in piazza una situazione così privata per la quale non mi ero confrontata con chi intendevo confrontarmi” si legge nel post, poi: “Proprio per questo ieri sono rimasta spiazzata, perché non volevo condividere il mio privato in diretta” ha scritto la cantante.

Il post prosegue poi con: “In queste settimane ho lavorato regolarmente effettuando una serie di tamponi che mi hanno garantito il rilascio del green pass, unica vera discriminante per poter lavorare” ha dichiarato la cantante e concorrente di Ballando con le Stelle 2021.

Prima di concludere il suo messaggio, Mietta si è scagliata contro chi l’ha messa nella condizione di dover far venire fuori questo suo lato privato e intimo, che ha poi scatenato una serie di voci sul suo conto. “Resta inteso che agirò in ogni sede a tutela della mia privacy e della mia dignità e che mi aspetto delle scuse da chi mi ha messo inopinatamente alla gogna” ha annunciato la cantante.

Mietta non vaccinata: la riflessione caustica del virologo Roberto Burioni

Il caso della mancata vaccinazione di Mietta sta facendo molto discutere. A commentare la vicenda è stato anche il virologo Roberto Burioni. Il suo tweet sta facendo discutere: “In nome della privacy la domanda non si può fare ma mi piacerebbe molto sapere quale ‘motivo di salute’ impedisce a Mietta di vaccinarsi visto che la controindicazione esiste essenzialmente per quelli con meno di dodici anni e per chi ha recentemente ricevuto un trapianto“.

Stando all’agenzia di stampa Adnkronos, la Rai non era a conoscenza dello stato vaccinale della cantante. Grazie ai controlli periodici e ai continui test effettuati sul cast e personale addetto di Ballando con le Stelle è stato possibile immediatamente verificare la positività. Quindi tenere sempre sotto controllo la situazione Covid.

