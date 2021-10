GF Vip Manuel Bortuzzo in piedi: la reazione dei concorrenti

Condividi su







Arriva in prime time la prima puntata di Beauty Bus, il nuovo programma itinerante condotto da Federico Fashion Style. L’appuntamento è in prima serata ogni mercoledì su Real Time, canale 31 del digitale terrestre.

Beauty Bus – anticipazioni

Non è mai tardi per dare una svolta alla propria vita e per ritrovare la voglia di guardarsi dentro – e allo specchio – e piacersi. Quando si decide di farlo, c’è un bus che arriva sempre puntuale. È il “Beauty Bus” di Federico Fashion Style, il programma in dieci puntate, prodotto da Pesci Combattenti per Discovery Italia, che dal 6 ottobre arriva in prima tv alle 21:20 su Real Time.

In attesa di riaprire nuovamente il suo celebre Salone delle Meraviglie l’hair stylist più famoso della Penisola, Federico Lauri, intraprende un viaggio sorprendente ed emozionante girando l’Italia a bordo del suo Beauty Bus. Si tratta di un vero e proprio salone di bellezza su quattro ruote, dotato di tutto il necessario per dare un nuovo look e una nuova iniezione di fiducia alle donne scelte per il total makeover.

Format

In ogni puntata Lauri arriva nella piazza di un piccolo centro di provincia e tra le tante candidate che si propongono per un nuovo look – stavolta sarà dalla testa ai piedi, comprensivo di trucco e outfit – ne sceglie alcune con l’aiuto di un’assistente anch’essa selezionata in loco. Per essere notate da Federico sono importanti la simpatia e la grinta, ma soprattutto la motivazione che spinge queste donne a mettersi in gioco.

Le fortunate che saliranno a bordo del Beauty Bus avranno l’opportunità di lasciarsi trasformare dalle mani di Federico e di ritrovare la femminilità e la bellezza perdute: lavoro, impegni familiari, dispiaceri, delusioni d’amore, sono tante le ragioni per cui una donna inizia a trascurarsi, ma si è sempre in tempo per un riscatto. E per tutte, la trasformazione di Federico segnerà l’inizio di una nuova vita.

Tra un taglio di capelli, un abito nuovo e un make-up, ma soprattutto attraverso una vera e propria confessione dei propri desideri a Federico, queste donne scenderanno dal BUS completamente trasformate, fuori e dentro.

Beauty Bus – produzione

“BEAUTY BUS” (10×60’) è un programma Pesci Cobattenti di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa. Scritto da Olivia Bernardini e Francesca Petrocelli. Regia di Tiziano Bernardini. Produttore Esecutivo Discovery, Silvia Viganò, Produttore Esecutivo Pesci Combattenti, Marianna Capelli. La serie è già disponibile su discovery+. L’hashtag ufficiale è #BeautyBus.

