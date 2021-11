Uomini e Donne anticipazioni: scontri tra Tina e Gemma, Roberta divisa tra Luca e Samuele

Condividi su







Ecco le anticipazioni di Uomini e Donne per le registrazioni del 5 novembre. Gli spoiler rivelano che durante le riprese delle nuove puntate, Andrea Nicole si è lasciata andare alla commozione e alle lacrime per la mancanza di Ciprian, ma non mancano altri colpi di scena tra cui anche due baci inattesi.

Uomini e Donne registrazioni 5 novembre: Gemma e Costabile, Ida e Diego

Venerdì 5 novembre si sono svolte le nuove registrazioni del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Si parte con il trono over e la sua protagonista assoluta Gemma Galgani. Nelle settimane precedenti gli spoiler delle registrazioni avevano annunciato che la dama era tornata ad interessarsi a Costabile.

Nel corso di Uomini e Donne, registrazioni del 5 novembre la dama torinese è tornata al centro dello studio Elios proprio con il cavaliere. Una situazione che ha generato altre discussioni con l’opinionista Tina Cipollari. Per Ida e Diego ci sono state ulteriori discussioni.

Entrambi hanno deciso di uscire dallo studio di Uomini e Donne ciascuno per conto proprio. Marcello Messina invece non ha voluto più proseguire la conoscenza con Jessica. Per il cavaliere però sono arrivate tre nuove dame.

Uomini e Donne registrazioni 5 novembre: Roberta indecisa tra Luca e Samuele

Sul fronte del trono classico il primo evento da raccontare riguarda Roberta. La tronista ha fatto la sua prima esterna con Luca. Durante questo incontro il corteggiatore ha mostrato alla tronista alcune foto e ricordi di quando era piccolo, che lo ritraevano con la sua mamma.

Ma non è finita qui, Durante questo incontro non sono mancate le confessioni riguardo alla passata depressione del ragazzo. Le emozioni vissute hanno portato poi la coppia a scambiarsi un bacio. Lui è molto contento di quello che sta vivendo con Roberta.

La conduttrice, però, ha fatto notare che la tronista è uscita anche con un altro corteggiatore. Vengono mostrate infatti le immagini dell’altra esterna di Roberta con Samuele. I due sono andati a cena fuori e non sono mancati i momenti di imbarazzo e abbracci che li hanno portati a scambiarsi un bacio.

La reazione di Luca

Che avrà pensato Luca di tutto ciò? Una volta tornati in studio a Uomini e Donne si è vista la reazione di Luca che ha detto di esserci rimasto molto male. Il corteggiatore sente che Roberta non ha dato peso a quanto è avvenuto durante la loro esterna. Anche in considerazione del fatto che il loro incontro è avvenuto prima rispetto a quello di Samuele.

A sua discolpa la tronista ha rivelato che mentre con Luca si vede bene in tutte le situazioni, Samuele la stimola nella curiosità perché ci sono alcuni lati della sua persona che non è riuscita ancora a capire e a conoscere. La tronista ha comunque aggiunto che il suo interesse è forte per entrambi i due corteggiatori.

Arrivati al momento del ballo Maria le ha chiesto con chi volesse ballare e Roberta non ha avuto dubbi: Samuele.

Andrea Nicole va a riprendere Ciprian

Per quanto riguarda invece Andrea Nicole la situazione per lei è stata molto difficile. Durante la settimana la tronista non ha voluto uscire con alcuno dei suoi corteggiatori. In studio a Uomini e Donne per le registrazioni del 5 novembre è arrivato Alessandro. Ciprian invece ha preferito non andare in studio.

Anzi ha annunciato che non sarebbe più tornato a Uomini e donne. Il ragazzo è infuriato per il fatto che Andrea Nicole qualche settimana prima era andata a riprendere Alessandro dopo il suo annuncio di non volere più presentarsi in studio.

Anche in questo caso la tronista ha annunciato di voler andare a riprendere Ciprian anche se lei ritiene che il ragazzo abbia fatto uno scivolone in quanto aveva dichiarato precedentemente di essere innamorato. Le anticipazioni di Uomini e Donne sempre per le registrazioni del 5 novembre rivelano che la tronista e il corteggiatore sono rientrati in studio e hanno argomentato i loro rispettivi punti di vista.

Lei crede alla sincerità delle parole di Ciprian quando dice che è innamorato, ma è anche molto demoralizzata perché la conversazione non ha portato a un nulla.

