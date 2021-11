Stasera in tv lunedì 8 novembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv lunedì 8 novembre 2021. Su Raitre l’attualità con Report condotto da Sigfrido Ranucci. Su Nove il reality Little Big Italy con Francesco Panella.

Stasera in tv lunedì 8 novembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Imma Tataranni 2. Titolo dell’episodio di stasera, “Dai sassi alle stelle”. Il cadavere della scienziata Maria Ventura, amica di Diana, viene trovato sul tetto del centro di geodesia di Matera. La donna aveva manifestato dei timori sulla tenuta della diga di Montegerardo e forse per questo è stata uccisa. Per Imma (Vanessa Scalera), invece, è un femminicidio.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report. Da 24 anni il programma condotto da Sigfrido Ranucci è realizzato con passione, cura del dettaglio e rigore giornalistico. Questa edizione, di cui oggi va in onda la terza puntata, è firmata da Ranucci con Bernardo Iovene, Michele Buono, Cataldo Ciccolella, Elisa Marincola, Ilaria Proietti e Alessia Marzi.

Su Rai 5, alle 21.15, il talk show Nessun dorma. Il direttore Roberto Abbado e la rockstar Irene Grandi si incontrano nel salotto musicale di Massimo Bernardini. Tra brani dal vivo e clip delle Teche Rai, i contributi del chitarrista Saverio Lana e del giovane Trio Cavalazzi.

Programmi Mediaset, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Tra i temi affrontati da Nicola Porro nelle ultime settimane, quelli che hanno catturato maggiormente l’attenzione del pubblico sono stati i presunti finanziamenti del Venezuela al Movimento 5Stelle, il reddito di cittadinanza oltre agli scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti No Green Pass.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. La sesta edizione prosegue con un nuovo appuntamento in prima serata, che promette come sempre rese dei conti, eliminazioni a sorpresa e nomination. In studio ritroviamo i “vipponi” usciti nelle puntate precedenti e, nel ruolo di opinioniste fisse, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Nuovo appuntamento con la 4° stagione del reality che porta il ristoratore Francesco Panella in viaggio per l’Europa. Stasera fa tappa a Praga. Sarà una sfida all’ultimo piatto tra i locali del cuore di tre italiani che risiedono nella Repubblica Ceca.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Too Large. Meghan è ingrassata parecchio ed ora deve affrontare diversi problemi di salute. Il suo desiderio è quello di sottoporsi a un’operazione che l’aiuti a perdere peso. Non vuole fare questo percorso da sola, ma con la sua migliore amica Vanessa.

I film di questa sera lunedì 8 novembre 2021

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1965, di Sam Peckinpah, Sierra Charriba, con Charlton Heston. Il maggiore Dundee deve catturare il capo indiano Sierra Charriba che fa razzia nella regione. Compiuta la missione, però, cade in un’imboscata che finisce in un massacro.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2017, di D.J. Caruso, xXx – Il ritorno di Xander Cage, con Vin Diesel, Samuel L. Jackson. La Cia cerca un criminale che è entrato in possesso di un’arma micidiale, il “Vaso di Pandora”. Per recuperarla viene reclutato Xander Cage (Vin Diesel), asso degli sport estremi specializzato in missioni impossibili. L’uomo, creduto morto da tempo, in realtà è vivo e vegeto ed entra in azione.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 2006, di Sam Raimi, Spider-Man 3, con Tobey Maguire, Kirsten Dunst. Guai all’orizzonte per l’Uomo Ragno. Un’entità malvagia si impossessa del suo costume da supereroe. Così Peter si trova a fare i conti con il lato oscuro della sua personalità

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2014, di Gary Shore, Dracula untold, con Luke Evans, Dominic Cooper. Il giovane Vlad, impegnato a difendere la Romania dall’attacco turco, entra in contatto con una forza oscura che gli promette la vittoria. Ma dovrà pagare un caro prezzo.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2009, di Michael Mann, Nemico pubblico, con Johnny Depp. Nel 1933 il rapinatore John Dillinger ripulisce una banca dopo l’altra e diventa l’incubo dell’Fbi. Ma un giorno l’agente speciale Melvin Purvis gli si mette alle calcagna.

Su La5, alle 21.10, il film drammatico del 1999, di Luis Mandoki, Le parole che non ti ho detto, con Kevin Costner, Paul Newman. Theresa Osborne trova sulla spiaggia una bottiglia contenente una lettera d’amore indirizzata a una donna. Scopre che l’autore è Garret Blake e decide di conoscerlo.

Stasera in tv lunedì 8 novembre, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Gary Ross, Free State Of Jones, con Matthew McConaughey. Mississippi, 1862. Durante la Guerra di Secessione, il contadino Newton Knight diserta l’esercito confederato e torna a casa, dove organizza e guida una rivolta popolare.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2019, di Nikita Argunov, Coma, con Rinal Mukhametov, Lyubov Aksyonova. Dopo un misterioso incidente, il giovane Viktor si sveglia in uno strano mondo. Ben presto scoprirà che questa nuova realtà si basa sui ricordi di chi vive in coma profondo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2007, di David Cronenberg, La promessa dell’assassino, con Naomi Watts, Vincent Cassel. Londra. Una quattordicenne russa muore di parto. Nella ricerca dei familiari, l’ostetrica Anna s’imbatte in una delle più note gang criminali russe e nel loro autista Nikolai.

