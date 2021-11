Uomini e Donne anticipazioni: Gemma ancora positiva al Covid, torna Giulia De Lellis

Condividi su

Torna Uomini e Donne con le registrazioni del 19 e 20 novembre. Le anticipazioni delle riprese delle nuove puntate del dating show di Canale 5 preannunciano che Gemma Galgani non sarà in studio perché positiva al Covid, Isabella in love con Fabio, Giulia De Lellis torna in studio.

Uomini e Donne registrazioni 19 e 20 novembre: nuovo corteggiatore per Gemma

Venerdì 19 e sabato 20 novembre si sono svolte due nuove registrazioni di Uomini e donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La dama torinese protagonista del parterre femminile del trono over, Gemma Galgani, non è stata presente in entrambi i giorni poiché ancora positiva al Covid-19.

La dama non si è certo arresa. E, come nella precedente registrazione, è stata presente comunque ma con una modalità diversa, collegandosi in video. Per Gemma è arrivato un nuovo corteggiatore, che ha potuto conoscere quindi solo a distanza. La prima impressione sembra sia stata positiva. La Galgani, infatti, ha detto che le piace e spera di fare la sua conoscenza in presenza presto.

Uomini e Donne registrazione 19 e 20 novembre,Isabella e Fabio: la storia continua

Gli spoiler di Uomini e Donne registrazioni 19 e 20 novembre annunciano che tra le protagoniste di puntata c’è anche Isabella. Quest’ultima ha iniziato a frequentare Fabio. Una conoscenza che prosegue e che ha lasciato un feedback positivo nell’imprenditrice romana.

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, la coppia è stata chiamata al centro dello studio per raccontare come stanno andando i rapporti tra loro. Isabella ha confermato che la conoscenza procede, ma la dama nutre ancora qualche dubbio riguardo la frequentazione.

Isabella potrebbe lasciare lo show con Fabio? Questo si domandano in tanti. Dalle parole dei due, al netto dei dubbi della dama romana, la coppia potrebbe presto riservare ai telespettatori qualche gradita sorpresa. Infatti i due potrebbero lasciare presto il dating show insieme.

A confermare l’esclusivo interesse di Fabio per Isabella è stato il fatto che durante le registrazioni del 19 e 20 novembre di Uomini e Donne, sono arrivate due dame per il cavaliere. Ma quest’ultimo avrebbe rifiutato la loro conoscenza.

Ida e Diego, Matteo Ranieri

Se per Isabella e Fabio si preannunciano i petali rossi, diverso è invece per l’altra protagonista del parterre femminile di Uomini e Donne: Ida Platano. La dama bresciana non sta attraversando un periodo sentimentale sereno. La liaison tra la parrucchiera e Diego Tavani è conclusa.

Ma a Uomini e Donne nelle registrazioni del 19 e 20 novembre non si è parlato solo di questo. Grazie ai post sul profilo Instagram di Raffaella Mennoia si è appreso quanto è avvenuto nel backstage del programma durante la registrazione di sabato scorso.

L’autrice del dating show ha ripreso alcuni momenti in cui il tronista Matteo Ranieri era in procinto di tagliare la sua torta di compleanno. Ai festeggiamenti erano presenti altre persone, tra cui anche la tronista Roberta.

Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne

Per Matteo è stata sicuramente una bella sorpresa, anche perché il giovane, dopo essere stato lasciato da Sophie Codegoni, ha scelto di proseguire con la sua vita e andare alla ricerca di un nuovo amore. Altra grande novità avvenuta nel corso di Uomini e donne nelle registrazioni del 19 novembre, è il gradito ritorno in studio di un personaggio molto amato del dating show: Giulia De Lellis.

Uno dei volti simbolo della trasmissione di Maria De Filippi, la De Lellis è rimasta nel cuore dei tanti telespettatori. Influencer da milioni di followers, Giulia ha avuto un notevole successo in libreria con “Le corna stanno bene su tutto, ma io preferivo non averle” ed anche come conduttrice televisiva, con Giortì e Love Island Italia.