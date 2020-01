Piazzapulita torna con la puntata del 23 gennaio. L’appuntamento è, questa sera, in prima serata su La7 con la conduzione di Corrado Formigli. Siamo a soli tre giorni delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria. E il giornalista e padrone di casa punta l’attenzione dei suoi ospiti su questo evento che certamente avrà conseguenze sull’assetto politico e sulla situazione governativa.

Piazzapulita puntata 23 gennaio – ospiti Matteo Renzi e Roberto Maroni

Nella puntata di Piazzapulita oggi, ci sono come ospiti di Corrado Formigli l’ex Premier Matteo Renzi leader di Italia viva e Roberto Maroni della Lega.

Primo argomento di discussione è la campagna elettorale in Emilia Romagna. Si parla, inoltre, della cittadina di Bibbiano divisa tra Lega e Sardine. Infine è previsto uno spazio per affrontare gli sviluppi del caso Ferrara sollevato dalla trasmissione la scorsa settimana.

Nel corso della puntata, inoltre, i telespettatori vedranno un’inchiesta su giovani, lavoro e reddito di cittadinanza..

Tra gli altri ospiti di Corrado Formigli ci sono il Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani Carlo Cottarelli, il direttore de

La Verità Maurizio Belpietro e il Presidente dell’ANPAL Mimmo Parisi.

Come sempre, infine, è previsto un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

Piazzapulita puntata 23 gennaio – autori regia riferimenti web

Piazzapulita è un programma prodotto da Banijay Italia per La7, scritto da Corrado Formigli, Mariano Cirino, Alessandra Frigo, Gemma Montinaro e Vittorio Zincone.

La regia è di Fabio Calvi.

È possibile seguire Piazzapulita anche online in diretta streaming all’indirizzo web www.live.la7.it

Su https://www.la7.it/piazzapulita/, invece, sono disponibili i reportage, le inchieste, le repliche e i momenti salienti di tutte le puntate. Piazzapulita, infine, è presente anche su

Twitter e Facebook. L’hashtag per commentare e interagire con la puntata è #Piazzapulita.

Piazzapulita – gli ascolti

Nella serata del giovedì, Piazzapulita deve scontrarsi con Dritto e rovescio in onda, in contemporanea su Retequattro. Negli ultimi mesi Paolo Del Debbio, conduttore di Dritto e Rovescio, ha avuto sempre la meglio sul competitor di La7.