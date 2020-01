Un doppio mistero per Hannah Rai Premium

Ha per titolo Dolci e delitti: Un doppio mistero per Hannah il film tv che va in onda questa sera su Rai Premium. L’appuntamento è sul canale 25 del digitale terrestre in prima serata alle 21:00.

Dolci e delitti è una serie che ha come protagonista una giovane donna proprietaria di una pasticceria con la passione per la risoluzione di casi di cronaca nera. Il film è una produzione canadese. Le atmosfere sono decisamente da giallo tv. La durata è di circa un’ora e 30 minuti.

Dolci e delitti: Un doppio mistero per Hannah – cast, attori, regia, riprese, location

Il cast del film Un doppio mistero per Hannah è composto dai seguenti attori Alison Sweeney (La gara di cucina), Cameron Mathison, Lisa Durupt, Toby Levins, Juliana Wimbles, Barbara Niven, Pauline Egan, Gabriel Hogan, Susan Hogan. La regia è di Mark Jean.

L’anno di produzione è il 2015. Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare nella cittadina di Squamish una comunità distrettuale nella provincia canadese della Columbia Britannica. Il titolo originale è Murder, She Baked: A Chocolate Chip Cookie Mystery.

Dolci e delitti: Un doppio mistero per Hannah – trama del film in onda su Rai Premium

La trama ha come protagonista Hannah Swensen, una giovane donna dal carattere molto estroverso e dal fisico affascinante. È molto amata perché riesce ad avvicinare le persone e a donare loro un momento di serenità, grazie alla sua professione. Hannah infatti gestisce una pasticceria nella piccola cittadina canadese di Squamish.

Più che un luogo dove andare soltanto a comprare i dolci, la pasticceria di Hannah è un vero e proprio salottino dove gli abitanti si riuniscono e discutono dinanzi ad una tazza di tè ed ai buonissimi pasticcini da lei preparati.

Nel piccolo centro di Squamish tutti si conoscono e quindi i segreti non riescono a rimanere tali a lungo. Questo stile di vita quasi idilliaco continua per molto tempo. Le signore si intrattengono tra un pettegolezzo e il racconto della loro vita privata. I maschi del posto gustano i dolci buonissimi ed anche il caffè che Hannah sa preparare.

Il finale del film

La parte finale del film tv è concentrata soprattutto sull’omicidio che ad un certo punto sconvolge la cittadina ed anche la vita di Hannah. Un giorno infatti in uno dei vicoli nei dintorni della pasticceria viene ritrovato il corpo senza vita di un suo carissimo amico che l’aiutava anche come fattorino. Faceva insomma le consegne a domicilio.

Questa morte così improvvisa ed inaspettata colpisce dolorosamente Hannah che desidera venirne a capo e trovare il colpevole. Ed è proprio a questo punto che si trasforma in una detective amatoriale che non ha niente da invidiare ai più grandi investigatori della letteratura del genere poliziesco. Hannah grazie al suo particolare intuito riuscirà a scoprire l’assassino e ad assicurarlo alla giustizia.