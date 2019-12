Stasera in tv 29 dicembre 2019 – i programmi in onda

Stasera in tv 29 dicembre 2019. Una domenica che si annuncia come proiezione verso il 2020.Unica novità è lo speciale Il Campionato fa 90 che ricorda i 90 anni del girone unico del massimo campionato di calcio italiano. Ecco nei dettagli quanto accade nella programmazione di oggi.

Su Raidue, alle 21.05, il quiz Il campionato fa 90. Serata evento per celebrare i 90 anni del girone unico del massimo campionato di calcio italiano. Al timone la squadra di Quelli che il calcio: LucaBizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Nove ex giocatori della serie A dagli Anni 60 ad oggi si sfidano in un gioco a quiz sul calcio.

Su Raitre, alle 21.20, la prima puntata della miniserie I miserabili. Francia, 1815. Tormentato dalla sua condizione di ex carcerato e perseguitato dall’ispettore Javert, Jean Valijean si costruisce una nuova vita da imprenditore a Montreuil-sur-mer. E ne diventa il sindaco. Qui il suo destino si intreccia con quello di Fantine (Lily Collins), una ragazza madre.

Su Rai 5, alle 21.15, Pacific With Sam Neill. L’attore Sam Neill prosegue il viaggio sulle rotte di James Cook. Questa volta giunge in Australia. E’ l’ultima tappa raggiunta dal famoso esploratore britannico a bordo della HMS Endeavour prima di rientrare in Inghilterra.

Su La7, alle 21.15, la miniserie Tut – Il destino di un faraone, con Ben Kingsley. La storia dell’ascesa al potere di Tutankhamon e la sua faticosa lotta per condurre l’Egitto alla gloria. Attorno al faraone ruotano però i consiglieri cattivi e manipolatori, tra i quali il gran visir Ay.

Su Nove, alle 21.25, il reality Pizza Hero – La sfida dei forni. Gabriele Bonci, re della pizza al taglio e brillante imprenditore, incontra tre panettieri in difficoltà. Oggi si trova a Catania. Solo due di loro potranno sfidarsi per vincere il restyling completo del loro negozio.

I film di questa sera domenica 29 dicembre

Su Raiuno, alle 21.25, il film commedia del 2018, di Terence Hill, Il mio nome è Thomas, con Terence Hill, Veronica Benedetta Bitto. Thomas (Terence Hill), in sella alla sua Harley-Davidson, decide di intraprendere un viaggio solitario attraverso il deserto di Almeria, in Spagna. Ha bisogno di tempo per riflettere sulla sua vita, ma lungo il tragitto incontra Lucia (Veronica Benedetta Bitto), una giovane donna in difficoltà.

Su Rai 4, alle 21.10, il film fantastico del 2016, di Hideaki Anno, ShinijHiguchi, Shin Godzilla. A Tokyo arriva una lucertola gigante che comincia a distruggere la città. Mentre si cerca una soluzione, il mostro continua a evolversi, diventando sempre più letale.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 2003, di Richard Curtis, Love Actually – L’amore davvero, con Hugh Grant, Bill Nighy. A Londra, mentre una vecchia rockstar cerca il successo con un brano natalizio, si intrecciano alcune storie d’amore. Il Primo Ministro (Hugh Grant), appena insediato a Downing Street, perde la testa per la domestica che gli serve il tè; sua sorella Karen fa invece i conti con l’infedeltà del marito.

Su Canale 5, alle 21.20, il film d’animazione del 2016, di Byron Howard, Rich Moore, Zootropolis. Nella moderna metropoli di Zootropolis la coniglietta Judy Hopps, agente di polizia della città, vuole dimostrare a tutti i costi il suo valore. Perciò si lancia nella risoluzione di un caso complicato per cui dovrà lavorare al fianco di una volpe loquace e truffaldina di nome Nick Wilde.

Su Iris, alle 21.00, il film storico del 2005, di Ridley Scott, Le Crociate, con Orlando Bloom, EvaGreen. Il giovane fabbro Balian riceve la visita di Goffredo, un nobile giunto dalla Terrasanta, che gli rivela di essere suo padre. Nominato cavaliere, Balian raggiunge Gerusalemme.

Su Paramount Network, alle 21.00, il film storico del 2004, di Antoine Fuqua, King Arthur, con Clive Owen. V secolo: il comandante romano Castus riceve l’ordine di ritirarsi, lasciando la Britannia in balia dei Sassoni. Il druido Merlino e sua figlia Ginevra gli faranno cambiare idea.

Su Spike, alle 21.20, il film commedia del 1988, di David Zucker, Una pallottola spuntata, con Leslie Nielsen. Los Angeles. L’imprevedibile tenente Frank Drebin indaga su un attentato alla regina d’Inghilterra in visita negli Stati Uniti. I mandanti sono alcuni politici.

Stasera in tv 29 dicembre 2019 – i film Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2008, di Jennifer Flackett e Mark Levin, Alla ricerca dell’isola di Nim, con Jodie Foster, Gerard Butler. Una scrittrice di libri di avventura, afflitta da fobie, esce dal suo isolamento e si rimette in gioco quando una bimba chiede il suo aiuto per ritrovare il padre scomparso.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Marco Bellocchio, Il traditore, con Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio. Durante una festa tra i boss di Cosa Nostra, Tommaso Buscetta avverte il pericolo di una faida ed emigra in Brasile per seguire i suoi affari al sicuro. Ma le tensioni non tardano ad arrivare.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Colin Mclvor, Zoo – Unamico da salvare, con Penelope Wilton. 1941. Durante i bombardamenti aerei tedeschi di Belfast, il piccolo Tom e i suoi amici cercano di salvare Buster, un elefantino dello zoo. Li aiuterà Denise, una solitaria vedova.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Daniel Espinosa, Safe House:nessuno è al sicuro, con Ryan Reynolds, Vera Farmiga. Frost ha disertato dalla Cia da dieci anni. Ma il suo tradimento non è stato dimenticato: fatto prigioniero viene portato in un rifugio sicuro. Lì incontra il giovane Matt Weston.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2007, di Mennan Yapo, Premonition, con Sandra Bullock, Julian McMahon. Linda Hanson riceve la notizia che il marito è morto in un incidente d’auto. La mattina dopo, però, si sveglia e trova l’uomo in cucina, illeso. Si è trattato di un premonizione?