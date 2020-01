In occasione del Giorno della Memoria 2020, le reti Mediaset dedicano molte iniziative all’importante evento che ricorda la tragedia della Shoah. Centrale la proposta di “Focus” (canale 35), con una serata del 27 gennaio preceduta da una del 26 gennaio.

Giorno della memoria 2020 Mediaset – la programmazione di Focus

Domenica 26, dalle ore 21.15, su “Focus” sono andati in onda l’inedito «Albert Göring: l’altra faccia del Male». A seguire, la prima TV assoluta di «Karl Plagge: il nazista che salvò gli ebrei».

Nel primo si narra di un ufficiale tedesco, sostenitore della prima ora del Nazismo, che mentì ai superiori e imbrogliò il Partito pur di salvare la vita agli ebrei di un ghetto polacco. Oggi è Giusto tra le Nazioni.

Il secondo racconta la storia del fratello del criminale di guerra nazista Hermann Göring. Albert, profondamente antinazista – con inganni di ogni tipo, e confidando sulla protezione dell’influente cognome -, aiutò numerose famiglie di ebrei a fuggire dalla Germania. Anche lui oggi è Giusto tra le Nazioni.

La serata si concludeva con “A German Life: la segretaria di Goebbels” (dalle 23.15), intervista-shock a Brunhilde Pomsel, storica collaboratrice di Joseph Goebbels, che fece in modo di ignorare serenamente ciò che accadeva sotto ai suoi occhi.

Lunedì 27, alle 21.15, spazio al film «Senza via di scampo: la vera storia di Anna Frank».

Giorno della memoria 2020 Mediaset – programmazione Canale 5

“Iris”, la sera di lunedì 27 gennaio trasmette il capolavoro di Steven Spielberg Schindler’s List, seguito dal film Senza destino.

“Premium Cinema Emotion”, infine, sempre il 27 sera, commemora il genocidio del popolo ebraico con i film Senza destino e Colette – Un amore più forte di tutto.

Giorno della memoria – Discovery

.Su Discovery Channel (Sky canale 401 in HD), “Gli eroi della memoria”, in onda lunedì 27 gennaio alle 21:00, ricostruisce gli eventi che hanno portato alla liberazione dell’Europa dalle dittature nazifasciste attraverso il punto di vista esclusivo dei veterani che hanno vissuto in prima persona il D-Day.

La missione del documentario non è soltanto celebrare e ricordare gli ultimi eroici testimoni di uno dei capitoli più bui della storia dell’uomo, ma soprattutto dare voce al loro appello finale: combattere contro ogni forma di odio e intolleranza. Lo speciale è diretto dalla pluripremiata regista Vanessa Roth (premio Oscar per “Freeheld – Amore, giustizia, uguaglianza”).