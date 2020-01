Ecco le anticipazioni dal 27 al 31 gennaio di La prova del cuoco. La conduttrice Elisa Isoardi torna su Rai 1 alle 12.00 accompagnata da Claudio Lippi. La puntata avrà una durata inferiore rispetto al passato. E inizierà in ritardo rispetto al solito orario per dare spazio al commento delle elezioni regionali che si sono svolte in Emilia Romagna e in Calabria. Ecco giorno per giorno, le rubriche e le sfide.

La prova del cuoco anticipazioni 27 – 31 gennaio rubriche e ospiti

Lunedì 27 gennaio anticipazioni La prova del cuoco

La Alessandra Spisni preparerà una golosa torta al cioccolato bianco, mentre la “cuoca cantante” Angelica Sepe cucinerà la carne alla pizzaiola.

Si prosegue con la lezione di cucina della chef Cinzia Fumagalli, per poi arrivare alla Gara Finale, che vedrà una sfida tra Michelangelo Sparapano e Gian Piero Fava.

La giuria in studio è composta dal critico gastronomico Lorenzo Sandano, lo storico di cucina Carlo Spallino Centonze e la chef Cinzia Fumagalli. Tutti i componenti giudicano ogni piatto, ma anche il pubblico a casa, il vero quarto giudice de “La Prova del Cuoco”, potrà esprimere la sua preferenza tra Pomodoro Rosso e Peperone Verde attraverso il televoto.

Martedì 28 gennaio

La puntata si apre con una Prima Manche a tema “mortadella”, interpretata dai due emiliani Alessandra Spisni e Daniele Persegani. Dopo una lezione con Gino Sorbillo. Per le Prove Individuali cucineranno Diego Bongiovanni e Marco Bottega. La Gara Finale propone uno scontro all’ultimo piatto tra Pasquale Rinaldo e Martino Scarpa.

Mercoledì 29 gennaio

Torna il temutissimo “Duello dei Campioni”: 3 ingredienti a sorpresa, 1 minuto per pensare alla ricetta e 12 minuti per realizzarla. Si scontreranno in questa puntata Joseph Micieli e Fabrizio Sepe. Saranno protagonisti delle due Prove Individuali il “cuoco del buonumore” Daniele Persegani e “mister alloro” Sergio Barzetti.

Alessandra Spisni è la maestra nella sua lezione di cucina. Gara Finale tra Alessandro Giagnetich e Luca Natalini.

La prova del cuoco anticipazioni – le ultime puntate settimanali

Ecco quanto accade nelle ultime puntate settimanali.

Giovedì 30 gennaio

La sfida sarà sul “polpo” e saranno David Povedilla e Natale Giunta a dover pensare a una ricetta che valorizzi questo ingrediente. Natalia Cattelani metterà alla prova Elisa isoardi e Claudio Lippi con la sua lezione di cucina, mentre Marco Rufini preparerà una focaccia con kebab fatto in casa. E, infine, Antonio Capitani cucinerà una lasagna di carciofi e gambuccio e racconterà come sarà il mese di febbraio per tutti i segni zodiacali. Nella Gara Finale si sfideranno Cristian Bertol e Franco Marino.

Venerdì 31 gennaio

Si chiude la settimana e il mese con il “Duello dei Campioni” tra Ginevra Antonini e Luigi Pomata. Si andrà a lezione di cucina con Fabrizio Nonis.

Poi il “cuoco del mare” Gianfranco Pascucci e il “re della pasticceria” della Costiera Amalfitana SaI de Riso realizzeranno due ricette.

Nella Gara Finale, Paolo Zoppolatti e Natale Giunta cucineranno insieme ai due concorrenti, che giocano per portarsi a casa il montepremi di 3000 euro in palio ogni settimana.

Il cooking show è fruibile su RaiPlay.