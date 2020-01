Stasera in tv 28 gennaio 2020. Su Rai 1 alle 20:30 continua la Coppa Italia con la penultima partita dei Quarti di finale. Si affrontano Milan e Torino. Su Italia 1 alle 21:20 va in onda una nuova puntata de La pupa e il secchione e viceversa. Ecco nei dettagli la programmazione della prima serata di oggi.

Stasera in tv 28 gennaio 2020 – I programmi Rai

La Coppa Italia continua su Rai 1 alle 20:30. Si tratta della penultima partita dei Quarti di finale: si scontrano il Milan e il Torino. Un match importante, perché la squadra vincitrice accederà di diritto alla Semifinale della competizione.

La prima serata di Rai 2 è invece dedicata alla commedia romantica. Alle 21:20 va in onda il film Piacere, sono un po’ incinta. La protagonista, interpretata da Jennifer Lopez, ha perso da tempo la speranza di trovare l’uomo giusto. Ma vuole a tutti i costi diventare madre, per questo motivo decide di ricorrere all’inseminazione artificiale. Ma nel giorno deciso per l’intervento incontra Stan e tutto cambia.

Bianca Berlinguer è invece la padrona di casa della prima serata di Rai 3. Alle 21:20 va in onda una nuova puntata di #cartabianca. Il programma di approfondimento è dedicato alla politica ed all’attualità. In ogni puntata la conduttrice è protagonista di un faccia a faccia con un politico o un personaggio dello spettacolo.

Su Rai 4 va in onda alle 21:20 il film 7 giorni a Entebbe. Il thriller dalle tinte action, narra le vicende di un gruppo di terroristi che prende in ostaggio i passeggeri e l’equipaggio di un volo. Viene chiesto un riscatto di 5 milioni di dollari e la liberazione di alcuni prigionieri. Le trattative però non vanno a buon fine. Per questo motivo, il governo israeliano decide di far intervenire una squadra speciale.

Stasera in tv 28 gennaio 2020 – I programmi Mediaset

Rete 4 ospita invece una nuova puntata di Fuori dal coro, che va in onda alle 21:25. Al timone del programma troviamo come sempre il giornalista Mario Giordano. Trasmissione dedicata all’approfondimento politico e dei fatti di cronaca più importanti.

Continua la serie TV New Amsterdam su Canale 5. Vanno in onda alle 21:23, in prima visione assoluta,tre episodi che sono anche gli ultimi. I titoli sono rispettivamente: Bravi soldati, Segui il tuo cuore e L’isola.

La pupa e il secchione e viceversa torna su Italia1, alle 21:20, con una nuova puntata. Paolo Ruffini e Francesca Cipriani sono conduttori. I concorrenti devono affrontare una serie di prove per cercare di acquisire nozioni ognuno dei settori dell’altro. Ospiti di questa sera sono, tra gli altri, Alba Parietti, la marchesa Daniela Del Secco d’Aragona e Roberto Giacobbo

Cine34 ospita uno dei capolavori più famosi di Dino Risi. Va in onda alle 21:11 Il sorpasso, pellicola tragicomica con protagonista Vittorio Gassman nel ruolo di Bruno Cortona. Un quarantenne superficiale incontra lo studente universitario Roberto Mariani, dal carattere timido. Nonostante non si conoscano, i due diventano compagni di avventure e salgono a bordo della macchina di Bruno per un viaggio verso l’ignoto.

Stasera in tv – La programmazione di Sky

Paco Torreblaca e Alexandre Bourdeaux tornano su Sky Uno alla ricerca della miglior pasticceria italiana. Alle 21:15 va in onda in prima visione assoluta la nuova puntata di Best Bakery – La migliore pasticceria d’Italia. I due giudici dovranno valutare 72 pasticcerie sparse in 6 città. Ma soltanto una otterrà il titolo di Best Bakery.

Anche Sky Cinema 1 propone una prima visione assoluta. Alle 21:15 va in onda il film A Modern Family. Erasmus e Paul sono i protagonisti di questa storia, una coppia di fidanzati che nonostante l’amore non rinuncia a delle liti. Erasmus è una celebrità televisiva, mentre Paul un regista che sogna di andare in New York. Le loro vite cambieranno quando dovranno occuparsi di un nipotino di nome Angel.

Su Sky Cinema Family va in onda alle 21:00 il film Una canzone per te. Davide è un ragazzo di bell’aspetto e frontman della band Nais Nois che sogna in grande per il futuro. È fidanzato con Silvia, a cui ha promesso di scrivere una canzone. Ma anche altre due ragazze, entrambe amiche di Silvia, lo desiderano. A causa di alcuni errori, Davide compromette la sua vita sociale e pensa di non poter più uscire da questo inferno. Ma un misterioso personaggio gli propone di ricominciare da zero per risolvere tutto.

Stasera in tv – I film di TV8, Nove, Cielo e Paramount Channel

La fantascienza è al centro della prima serata di TV8. Va in onda alle 21:30 il film L’uomo bicentenario, versione cinematografica di un romanzo di Isaac Asimov. Richard Martin decide di acquistare un robot da usare per svolgere le faccende di casa. Una delle sue figlie si affeziona però molto alla macchina, tanto da ribattezzarla Andrew. Poco alla volta, Andrew inizia a sviluppare dei sentimenti umani, che lo porteranno a cambiare nel corso degli anni.

Anche Nove è all’insegna della fantascienza con il film Déjà Vu – Corsa contro il tempo, che va in onda alle 21:25. Una squadra speciale tenta di impedire un attentato grazie ad una nuova tecnologia con la quale si può vedere il futuro sugli schermi di un computer. Nel frattempo, Doug Carlin sta indagando sull’omicidio di una ragazza. L’assassino sembra però legato anche all’attentato. Per questo motivo, Doug decide di tornare indietro nel tempo per salvare la ragazza ed evitare l’attentato.

Sharon Stone è la protagonista della prima serata di Nove. Va in onda alle 21:15 il film romantico Quando arriva l’amore. La famosa attrice interpreta Senna, donna che non ha intenzione di sposarsi nonostante l’insistenza della madre. Nel giorno del suo quarantaseiesimo compleanno però, conosce finalmente un uomo che sembra interessante.

Su Paramount Channel va in onda alle 21:10 il film Una famiglia all’improvviso. Sam è un giovane uomo d’affari che, dopo la morte del padre, scopre di avere una sorella che non ha mai conosciuto. Deve rintracciarla per darle una somma in denaro, come voluto dal testamento del genitore deceduto. Una volta trovata però, scopre che la sorella non se la passa molto bene. Sam decide quindi di aiutarla, riscoprendo così il valore della famiglia.