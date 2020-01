Lunedì 27 gennaio, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda il reality GF Vip 4. Condotto da Alfonso Signorini il quale viene affiancato dagli opinionisti Wanda Nara e Pupo.

Non conosceremo l’esito del televoto tra Fernanda, Patrick e Barbara Alberti perché gli autori hanno deciso di annullarlo. Perchè quest’ultima ha abbandonato momentaneamente il reality per accertamenti medici.

Nella settima puntata tornerà nuovamente Valeria Marini che stavolta vuole confrontarsi con Antonella Elia e Antonio Zequila.

GF Vip 4 diretta 27 gennaio nomination eliminati sorprese

Il conduttore del GF Vip 4 annuncia che Valeria Marini tornerà nella Casa ed ha intenzione di pernottare almeno una sera. Inoltre si aggiungeranno a lei tre superboys.

A breve scopriremo se Barbara Alberti rientrerà o meno in gioco.

Antonella Elia si reca in camera da letto per accogliere la nuova inquilina della Casa: Valeria Marini. Non appena si incontrano la Marini si dilunga sul monologo che riguarda che lo pseudo odio della Elia contro le donne.

Dopo di lei la paternale tocca anche agli altri concorrenti. L’intento della Marini di tentare di mandare un messaggio positivo si traduce in un momento di estrema mediocrità.

Nel frattempo nel limbo si trova Barbara Alberti che sembra essere in perfetta forma e pronta per raggiungere i suoi compagni. Si sono preoccupati del suo stato di salute e desideravano che tornasse il prima possibile. E’ molto amata per la sua forte personalità, cultura, sensibilità e voglia di lasciarsi andare. Tutti si stringono attorno a lei per farle sentire il loro affetto.

GF Vip 4 diretta 27 gennaio La ribellione di Barbara Alberti

Nella puntata di venerdì scorso Barbara Alberti si è era ribellata al meccanismo spietato del reality.

Non voleva partecipare alle nomination e aveva manifestato il desiderio di uscire dalla Casa con le proprie gambe e non per colpa dell’eliminazione. Dopo la permanenza in clinica è tornata più agguerrita che mai.

Il conduttore si sofferma ancora su Valeria Marini. Vittima della sua ramanzina è ora Antonio Zequila. In primis per le offese che le sono state rivolte e successivamente perché avrebbe inventato la storia del presunto flirt che ci sarebbe stato tra i due più di 20 anni fa.

GF Vip 4 gli otto preferiti

Secondo le votazioni dei giorni scorsi, sono stati eletti otto preferiti che sono inviati a raggiungere la stanza superled. Si tratta di Paolo Ciavarro, Andrea Montovoli, Aristide, Michele Cucuzza, Rita Rusic, Pago, Zequila ed Adriana Volpe. Essi sono immuni ma hanno l’arduo compito di scegliere un compagno da salvare.

Terminato il giro, rimangono in ballo Patrick e Carlotta. Pago, nominato il “preferito tra i preferiti”, salva la ragazza.

Per Fernanda Lessa è stata preparata una sorpresa. Il marito dopo averle preparato un videomessaggio, si reca nella stanza superled per poterla abbracciare per pochi istanti. Lei si lascia andare ad un interminabile piagnisteo.

Negli ultimi giorni stanno volando scintille tra Adriana Volpe e Rita Rusic. Quest’ultima si è risentita della nomination della Volpe accompagna da una banale motivazione. La Rusic non si mai confidata sulla sua vita privata. Alfonso Signorini la considera una delle donne più dominanti del reality.

Carlotta Maggiorana deve raggiungere la mistery room. La Miss ha perso il papà all’età di 15 anni ed il suo più grande rammarico è che lui non ha avuto la possibilità nel seguirla nei suoi successi, di partecipare al suo matrimonio con Emiliano Pierantoni e non potrà vivere la gioia di diventare nonno. In compenso la madre le fatto trovare il tutù che indossava da piccola quando praticava danza classica. Potrà tenerlo con sé come sostegno morale.

GF Vip 4 diretta 27 gennaio L’ingresso dei superboys

La redazione del GF Vip 4 ha scelto di far entrare tre superboys. Si tratta di Gianluca, Matteo e Jacopo.

Il loro compito è quello di risollevare lo scarso testosterone che si respira nella Casa. Le donne non rimangono per nulla indifferenti di fronte ai loro fisici statuari.

GF Vip 4 Licia Nunez e Barbara Eboli

Dopo il post scritto su Instagram da Barbara Eboli, Licia Nunez riesce ad incontrare la sua compagna.

Barbara non ha gradito il fatto che Licia continua a rivangare del passato con la storia della sua lunga relazione di Imma Battaglia. L’attuale fidanzata si è sentita messa completamente da parte, come se fosse quasi invisibile.

Barbara ha scelto di concederle una seconda chance perché è ancora innamorata ma Licia deve smettere di parlare di Imma ed Eva Grimaldi.

Le nomination

Patrick è il primo candidato alle nomination ed ora gli inquilini dovranno votare per scegliere gli sfidanti. Le donne faranno le nomination segrete scegliendo un’altra donna. Gli uomini dovranno scegliere un altro uomo in modo palese.