Stasera in TV lunedì 3 febbraio 2020. È la vigilia dell’esordio del Festival di Sanremo 2020. Questa sera Rai 1 propone l’ultima puntata della serie La guerra è finita. Canale 5 manda in onda la nona puntata di Grande Fratello vip 4. Vediamo nei dettagli quanto accade nei palinsesti delle televisioni generaliste digitali e satellitari.

Stasera in tv 3 febbraio 2020 – i programmi in onda sulle reti Rai

Su Rai 1 in prima serata va in onda la quarta e ultima puntata di La guerra è finita. Gabriel giunge appena in tempo per evitare che Sara commeta una sciocchezza. Stefano cerca di fare ragionare Margherita Terenzi che però non vuole assolutamente sentire ragioni ed è decisa a mandare via tutti i ragazzi dalla sua tenuta. Infine Mattia (Carmine Buschini) decide di non andare a lavorare in Belgio come minatore. L’Italia intanto si sta preparando alle prime libere elezioni sullo sfondo di questa storia drammatica ma con un messaggio di speranza.

Subito dopo Rai1 propone Fabrizio De Andrè: Parole e musica di un poeta con Vincenzo Mollica.

Rai 2 in prima serata alle 21:20 trasmette decimo, undicesimo e dodicesimo episodio della serie 911. I titoli sono rispettivamente Buon Natale, Nuovi indizi e Chimmey chi sei?

Subito dopo una nuova puntata di Povera patria con Annalisa bruchi Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli

Rai3 propone Presa diretta con Riccardo Iacona. L’argomento di questa puntata ha per titolo L’ultima ape. Iacona punta l’attenzione sugli insetti impollinatori molto importanti per la sopravvivenza dell’umanità. Il 50% però delle api sembra scomparso e dobbiamo correre ai ripari.

Alle 23:20 sempre su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Commissari Sulle tracce del male con Pino Rinaldi.

Rai Premium propone alle 21:20 in prima visione Velvet Collection. Si tratta di tutti gli episodi che non sono andati in onda su Rai1 nella scorsa estate e ti adesso vengono riproposti sulla rete digitale.

Stasera in tv 3 febbraio 2020 – i programmi in onda sulle reti Mediaset

Su Canale 5 in prima serata va in onda la nona puntata del Grande Fratello vip 4. Nuovo appuntamento con il reality condotto quest’anno da Alfonso Signorini. Alla postazione dei commentatori ci sono Enzo Ghinazzi ovvero Pupo e Wanda Nara. Vedremo quali sono le nuove dinamiche che si sono sviluppate a soli 3 giorni dalla puntata precedente che va in onda il venerdì.

Rete 4 alle 21:25 manda in onda Quarta Repubblica con Nicola Porro. Ancora una volta Nicola Porro gestisce l’appuntamento settimanale dedicato all’approfondimento politico sociale ed economico.

Subito dopo alle 0:45 Pensa in grande, attualità con Michele Restivo.

Italia 1 alle 21:20 trasmette Quiet Place Un posto tranquillo. Si tratta di un film horror con Emily Blunt della durata di un’ora e 30 minuti. Evelyn Abbott e la sua famiglia vivono nel più assoluto silenzio per non essere aggrediti dalle mostruose creature aliene che hanno invaso la terra.

I programmi su La7, Iris, Paramounth Giallo e Nove

Su La7 in prima serata la quarta puntata del programma Eden Un pianeta da salvare condotto da Licia Colò.

Iris alle 21.00 trasmette il film drammatico Oliver Twist una coproduzione Francia Italia con Ben Kingsley

Su Paramount Network alle 21:10 il film Una donna in carriera con Melanie Griffith.

Seguirà un altro film sempre con Melanie Griffith dal titolo Nata ieri.

Giallo propone alle 21:10 il telefilm dal titolo Tatort – scena del crimine.

Sul canale Nove, la nuova puntata di Little Big Italy.

I film sui canali Sky

Su Sky Cinema Family canale 34 della piattaforma satellitare va in onda il film Balto di Simon Wells. Barton e metà cane e metà lupo ed è tenuto dagli abitanti del suo villaggio. Ma alla fine il coraggioso animale riesce a conquistare l’affetto e la simpatia di tutti.

Sky Cinema suspense manda in onda la pellicola I segreti della lago. Si tratta di una pellicola drammatica del 2001. Per proteggere il figlio accusato di aver commesso un omicidio, una madre interpretata da Tilda Swinton fa sparire delle prove. mettere a repentaglio la sua vita.

Il professore e il pazzo è la pellicola proposta da Sky Cinema Due canale 302 della piattaforma satellitare. Con Mel Gibson. Un accademico di Oxford decide di farsi aiutare da un uomo in prigione e condannato per omicidio a far a redigere un dizionario. Il film è un adattamento cinematografico del libro del 1998 L’assassino più colto del mondo.