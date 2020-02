Questa sera, 2 febbraio 2020, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Live non è la D’Urso. Tra gli ospiti più attesi nello studio di Barbara D’Urso troviamo Luigi Favoloso e la madre, Raz Degan, Eva Robins.

Live non è la D’Urso, diretta puntata 2 febbraio 2020

Inizia il programma. Luigi Favoloso è in studio per un faccia a faccia con sua madre. I due non si vedono da quando Favoloso ha lasciato casa il giorno della scomparsa.

Luigi racconta di essere seguito da qualche giorno da una macchina bianca, con a bordo persone che probabilmente vogliono filmarlo di nascosto. Favoloso ha intenzione di denunciare diverse persone ed ha già denunciato la Moric per diffamazione. “E’ una cosa che mi fa malissimo perchè l’ho amata tantissimo. Finire in tribunale dopo essersi amati è terrificante” – afferma.

“Ciao. Puoi spiegarci perchè hai finto di aver ricevuto l’email in diretta, quando l’avevi ricevuta due giorni prima ed eri stata dai carabinieri?” – la accoglie Favoloso.

“Mamma non ha finto di ricevere l’email, Luigi Mario. L’ho ricevuta davvero. Ho sbagliato è vero, ma una mamma può essere anche confusa da quello che c’è scritto dentro. Avrei voluto parlarne prima con un avvocato” – sostiene la donna.

La interrompe la D’Urso, che ritiene sia stata una mancanza di rispetto nei confronti della sua collega, Federica Panicucci, che è stata presa in giro: “Hai aspettato due giorni e hai fatto una pantomima in diretta televisiva”.

“Dì la verità, per favore. Hai fatto delle robe proprio…ma ti hanno pagato almeno?” – continua Favoloso rivolgendosi alla madre.

“E’ stata una cosa fatta inconsciamente, neanche me ne sono resa conto. Per me la cosa principale era andare dalla polizia. Sono stata confusa da due o tre persone. Ti risulta che mamma si prende soldi? No. Mi hanno confusa, non sapevo più come reagire e come comportarmi” – risponde la donna.

Vengono mandate in onda le foto dei lividi di Nina Moric causati dalle presunte percosse. Favoloso accusa la Moric di aver mentito e sostiene che lo scatto che mostra la schiena illividita di Nina, altro non sia che il risultato di un intervento di liposuzione ai fianchi. Secondo Luigi ci sarebbero i segni della cannula, chiaro segno dell’operazione. “L’ho fatta periziare da 6 chirurghi” – afferma. La D’Urso gli assicura che farà perizia a sua volta la foto da medici esperti.

Entrano gli sferati. Alessandra Mussolini attacca Favoloso e la madre e afferma di non aver apprezzato le parole dell’avvocato di Luigi, che dietro le quinte ha detto gli sferati che si segnerà le parole che diranno.

“Fai il medico? Mi dici per favore cosa pensi di quelle foto? Me ne vado Barbara, sto parlando con una che fa lo show” – urla lui ormai fuori di sé.

Luigi è furioso e continua ad urlare contro Alessandra Mussolini e contro Gianluigi Nuzzi.

“Come tratti tua madre è un’offesa che rivolgi alle donne. Sei patetico” – commenta Nuzzi.